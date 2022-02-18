«Больше ничего не пишите, я еду». ЦСКА презентовал Карраскаля

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вчера, 23:06

Московский ЦСКА презентовал переход хавбека клуба «Ривер Плейт» по аналогии с полузащитником «Лилля» Юсуфом Языджи. Ролик, анонсирующий переход турецкого игрока, вызвал много споров из-за своего содержания.

По сюжету видео представитель ЦСКА пишет Карраскалю в Instagram фразу: «привет, Хорхе». Игрок немедленно отвечает: «больше ничего не пишите, я еду».

Напомним, при презентации Языджи ЦСКА использовал похожий сюжет в видеоролике. Тогда турецкого игрока хотели привлечь в команду тем, что «Это Россия, здесь много Наташ!». Материал вызвал бурную реакцию в футбольной среде, ЦСКА его удалил и извинился.

Напомним, Карраскаль арендован московской командой до конца сезона.