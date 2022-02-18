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«Больше ничего не пишите, я еду». ЦСКА презентовал Карраскаля

вчера, 23:06

Московский ЦСКА презентовал переход хавбека клуба «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля по аналогии с полузащитником «Лилля» Юсуфом Языджи. Ролик, анонсирующий переход турецкого игрока, вызвал много споров из-за своего содержания.

По сюжету видео представитель ЦСКА пишет Карраскалю в Instagram фразу: «привет, Хорхе». Игрок немедленно отвечает: «больше ничего не пишите, я еду».

Напомним, при презентации Языджи ЦСКА использовал похожий сюжет в видеоролике. Тогда турецкого игрока хотели привлечь в команду тем, что «Это Россия, здесь много Наташ!». Материал вызвал бурную реакцию в футбольной среде, ЦСКА его удалил и извинился.

Напомним, Карраскаль арендован московской командой до конца сезона.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:35
Посмотрим , что это за фрукт.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:49
После того как сыграет футболист несколько матчей, можно будет судит о его будущем в команде ЦСКА. Удачи
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:56
Ну наконец то все свершилось.
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:51
Знаешь как переводится с испанского Campo amore?)...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 23:36
Напоминает лохотрон.Колумбиец пишет по русски и спрашивает номер карты и пин код)))
particular
particular
вчера в 23:31
Колумбиец вынужден упредить зажигательный анонс топорного содержания :)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:28
В последние годы селекция в ЦСКА допускала сбой, надеюсь за игру этого полузащитника болельщики армейцев будут довольны.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 23:25
Усиление в зимнее трансферное окно идёт полным ходом.
makkie
makkie
вчера в 23:22
Ну хоть тут не напортачили с промо)
Кстати, а Кирильчеву уволили или нет за прошлые косяки?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:20
Если в оставшихся 12 играх 6 раз выйдет на поле ( 50%), придется выкупать, а потом воспитывать 3 года. Есть возможность влипнуть по самое не могу. Репутация у него не айс.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:15
Этот едет за Танюхами, Наташи все закончились!
lotsman
lotsman
вчера в 23:11
Кто такой, Караскаль?
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:09
Карраскаль успешно прошел медосмотр и прибыл в расположение красно-синих в Кампоаморе.
4RT
4RT
вчера в 23:09
Ни какой фантазии
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