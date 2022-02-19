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«Тоттенхэм» вырвал победу у «Манчестер Сити»

19 февраля 2022, 22:28
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома уступил «Тоттенхэму» — 2:3.

Голами в составе хозяев отметились Илкай Гюндоган (3’) и Рияд Марез (90+1’), за гостей забили Деян Кулусевски (4’) и Харри Кейн (59’, 90+5’).

В турнирной таблице «Ман Сити» идет на 1-м месте (63), «Тоттенхэм» — на 7-й позиции (39).

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:24
Очень огненный матч. Болел за ТТХ, хотя для МЮ победа Сити была более нужной.
galem72
galem72
вчера в 09:39
Вот что значит иметь стремление и желание. Нужно показать полевым увальням и лентяям из МЮ этот матч. А то на их безволие уже сил нет смотреть.
Elliada
Elliada
вчера в 08:33
МС немного подустал после ЛЧ и победной серии с осени. Ничего, немного отдохнут , а потом снова станут всех давить
112910415
112910415
вчера в 07:24
Конте замотивировал своих парней на геройский матч !
1 984
1 984
вчера в 06:20
Шпор с победой.
Dima salev
Dima salev
вчера в 06:18
Это доказательства того что Сити не выграеть лиги чемпионов
Gahi
Gahi
вчера в 03:38
Действительно "Тоттенхэм" приятно удивил своей победой в гостях против "Манчестер Сити", а главное дал надежду команде "Ливерпуль" бороться за трофей. Удачи
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 02:23
Вот это Конте дает, переиграл Гвардиолу! Интрига в Англии возобновляется, хотя казалось такой был огромный отрыв у Сити.
амурец
амурец
вчера в 02:07
Обули лысого
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
вчера в 01:04
А у Сити нападающего нет)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 01:00
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 00:52
    ну кто-то так и думал)
    kasyak7
    kasyak7
    вчера в 00:03
    Сити расслабился. Недооценил соперника
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 00:02
    Браво Конте!
    Дать итальянцу полноценный сезон и уверен, что он вместе с Клоппом создаст конкуренцию МС
    А то ВХ, мю , арсенал только создают видимость
    Муслим90
    Муслим90
    19 февраля в 23:56
    Шпоры становятся волевой командой)) Спасибо за игру. Деян чтож ты за Юве так не играл?)) Сити нужен все таки нап уровня Кейна, если нужна ЛЧ.
    РемаркБулгакыч1972
    РемаркБулгакыч1972 ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
    19 февраля в 23:47
    Надо было брать! Теорию относительности никто не отменял.Хорошая кстати тема, жаль не всегда время есть отслеживать.Вчерашний Байер из той же оперы- 5 побед подряд- когда то же должны проиграть или ничью сгонять Еще перед еврокубками фавориты сливают матчи в чемпе, а если и выигрывают , то по минимуму. Не 100 процентов тема, но прокатывает.
    sash71
    sash71
    19 февраля в 23:29
    Жду возвращения интриги АПЛ
    FERIS
    FERIS
    19 февраля в 23:22
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответ Тюрк-Кипчак (раскрыть)
      19 февраля в 23:17
        steelhead
        steelhead
        19 февраля в 23:14
        Мужик дернул метросексуала, респект. Вообще, против тренера Пеп всегда выглядит нелепо. Ибо одно дело, пацанам бросить мяч и сказать - играйте, другое дело - объяснить, что делать на поле.
        Bensurr
        Bensurr
        19 февраля в 23:07
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец.
          19 февраля в 23:04
          А вот и осечка Сити подъехала)
          Тоттен молодцы! Не ожидал от них сегодня победы, поэтому результат очень удивил. В последних играх лондонцы по моему уступили не самым именитым соперникам.
          Интрига вновь появилась в апл, тем интереснее будет в дальнейшем)
          Ministri Krasnodar
          Ministri Krasnodar
          19 февраля в 23:01
          Кеф был 9 на ТТХ )
          Jake Fallop
          Jake Fallop
          19 февраля в 22:58
          Конте и Клопп победили. Кейн помог...
          Cat01
          Cat01
          19 февраля в 22:54
          С победой
          Ironigor
          Ironigor
          19 февраля в 22:52
          Конте придумал, а Кейн поставил жирную точку !!!
          Тюрк-Кипчак
          Тюрк-Кипчак ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
          19 февраля в 22:50
          Ливерпуль, лучший клуб Англии в Европе. Не переживай нам с Интером дома еще играть :))
          дяденька Онуфрий
          дяденька Онуфрий ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
          19 февраля в 22:50
            BIANCONERI27
            BIANCONERI27 ответ Тюрк-Кипчак (раскрыть)
            19 февраля в 22:46
            Вы это кто?где вы были до Клоппа?
            A.S.A
            A.S.A
            19 февраля в 22:45
            Вернули интригу в чемпионскую гонку
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