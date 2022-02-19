«Тоттенхэм» вырвал победу у «Манчестер Сити»

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома уступил «Тоттенхэму» — 2:3.
Голами в составе хозяев отметились Илкай Гюндоган (3’) и Рияд Марез (90+1’), за гостей забили Деян Кулусевски (4’) и Харри Кейн (59’, 90+5’).
В турнирной таблице «Ман Сити» идет на 1-м месте (63), «Тоттенхэм» — на 7-й позиции (39).
Кейн показал, что любой команде, даже этому МС для решения сложных задач нужен забивной снайперский НАП. Как Левандовски в у Баварии.
Надо принять тот факт что ТТХ является самым не удобным соперником для МС.
Кейн показал, что любой команде, даже этому МС для решения сложных задач нужен забивной снайперский НАП. Как Левандовски в у Баварии.
Надо принять тот факт что ТТХ является самым не удобным соперником для МС.