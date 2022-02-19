«Тоттенхэм» вырвал победу у «Манчестер Сити»

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19 февраля 2022, 22:28

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома уступил «Тоттенхэму» — 2:3.

Голами в составе хозяев отметились Илкай Гюндоган (3’) и Рияд Марез (90+1’), за гостей забили Деян Кулусевски (4’) и Харри Кейн (59’, 90+5’).

В турнирной таблице «Ман Сити» идет на 1-м месте (63), «Тоттенхэм» — на 7-й позиции (39).