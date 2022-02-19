«Локомотив» потерпел разгромное поражение в товарищеском матче

«Мольде» обыграл «Локомотив» в рамках контрольной встречи — 3:0.
Голами в составе номинальных хозяев отметились Давид Фофана (23’, 90’) и Эйрик Андерсен (70’).
Напомним, что скоро москвичи сыграют с «Краснодаром» (27 февраля) в рамках 19-го тура РПЛ.
А ведь этот нападающий стоит по оценке Трансфермаркета ровно треть(пять миллионов евро) от стоимости всех игроков Мольде, по оценке того же трансфермаркета(14,5 миллионов евро). Ну да ладно не будем судить строго и делать далеко идущие выводы, ведь это всего лишь тренировочная предсезонная игра. Главное, что матч прошёл без травм и неудачники извлекли из поражения правильные уроки, дабы избежать подобные конфузы в регулярном первенстве, которое стартует уже через неделю. Болейте за своих. а не против чужих!
А ведь этот нападающий стоит по оценке Трансфермаркета ровно треть(пять миллионов евро) от стоимости всех игроков Мольде, по оценке того же трансфермаркета(14,5 миллионов евро). Ну да ладно не будем судить строго и делать далеко идущие выводы, ведь это всего лишь тренировочная предсезонная игра. Главное, что матч прошёл без травм и неудачники извлекли из поражения правильные уроки, дабы избежать подобные конфузы в регулярном первенстве, которое стартует уже через неделю. Болейте за своих. а не против чужих!