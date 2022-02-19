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«Локомотив» потерпел разгромное поражение в товарищеском матче

19 февраля 2022, 20:59
МольдеЛоготип футбольный клуб Мольде3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Мольде» обыграл «Локомотив» в рамках контрольной встречи — 3:0.

Голами в составе номинальных хозяев отметились Давид Фофана (23’, 90’) и Эйрик Андерсен (70’).

Напомним, что скоро москвичи сыграют с «Краснодаром» (27 февраля) в рамках 19-го тура РПЛ.

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Все комментарии
161регион
161регион
19 февраля в 23:41
А Ростов мольде натянул....
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 23:19
Теперь и Мольде стал серьёзным соперником
beefs
beefs
19 февраля в 22:58
Ничего, это ведь товарняк...
STVA 1
STVA 1
19 февраля в 22:45
Мольде любит наших дрючить
Свeтозар
Свeтозар
19 февраля в 22:40
ОтМольдеВили паровозик
Futurista
Futurista
19 февраля в 22:30
На паровоз дрова сырые подвезли)...
David Young
David Young
19 февраля в 22:12
Поздравляю Мольде с победой, пусть и в товарищеском матче.
stanichnik
stanichnik
19 февраля в 22:06
Появившийся в это трансферное окно новичок железнодорожников Ян Кухта впервые на сборах не смог забить в тренировочной игре и, как результат крупное поражение от норвежского клуба 0:3!
А ведь этот нападающий стоит по оценке Трансфермаркета ровно треть(пять миллионов евро) от стоимости всех игроков Мольде, по оценке того же трансфермаркета(14,5 миллионов евро). Ну да ладно не будем судить строго и делать далеко идущие выводы, ведь это всего лишь тренировочная предсезонная игра. Главное, что матч прошёл без травм и неудачники извлекли из поражения правильные уроки, дабы избежать подобные конфузы в регулярном первенстве, которое стартует уже через неделю. Болейте за своих. а не против чужих!
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
19 февраля в 22:05
Состав -грузовой,схема загрузки-повагонно,сыпучей фракцией горнодобывающей промышленности.
Союзник противников
Союзник противников
19 февраля в 22:02
Ничего не значит.Это не победы 4-0,4-0,4-0,4-0 в предсезонке-тогда опасно.
112910415
112910415
19 февраля в 21:48
ну, крепкий соперник же
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 21:48
Неизвестно какой состав был на игру и схемы.
drug01
drug01
19 февраля в 21:46
Это разминка?
протон
протон
19 февраля в 21:36
"Мольде" - это космос!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 февраля в 21:29
В любом случае это товарняк, проверка состава.
shlomo2
shlomo2
19 февраля в 21:28
Мольде, да по паровозу.....:)))....под откос на всех парах.... что то у Локо товарняк не заладился совсем, а уже чемпионат на носу.... единственное чем я могу это оправдать, там то что они сейчас находятся под большими нагрузками, это сборы.... так что будем делать выводы по официальным играм....ну а так конечно неприятный осадочек....этот контрольный матч был заключительным для железнодорожников на сборе в Испании.... Локо уже 27 февраля в гостях встретится с Быками в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ..... вот и будем посмотреть, что это было с Мольде случайность или не дай Бог.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
19 февраля в 21:27
Остается подождать что скажет начальник транспортного цеха. Что то он не появляется на этой новости?
pomor45
pomor45 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
19 февраля в 21:26
С ЛОКО?
pomor45
pomor45
19 февраля в 21:25
Так уж и все. Наверняка и для РПЛ оставил.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
19 февраля в 21:24
Да и хрен с ним.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 февраля в 21:21
    particular
    particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    19 февраля в 21:19
    Локо зашифровался перед продолжением чемпа :))
    Izmar
    Izmar
    19 февраля в 21:18
    Просто не повезло, это пройдет.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    19 февраля в 21:13
    Зачетный влет, хорошо, что товарняк.
    mihaluch
    mihaluch
    19 февраля в 21:10
    Локо показал все свои слабые стороны.
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