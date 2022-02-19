«Арсенал» оказался сильнее «Брентфорда»

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Брентфорд» — 2:1.
Голами в составе хозяев отметились Эмиль Смит-Роу (48’) и Букайо Сака (79), за гостей забил Кристиан Норгор (90+5).
В турнирной таблице «Арсенал» идет на 6-м месте (42), «Брентфорд» — на 14-й позиции (24).
Так можно и на дно таблицы опуститься.
Что же про любимый "Арсенал", матч не смотрел, был в пути, но радует, что малыши Сака и Роу, как они, в целом, и делают весь сезон, тащат команду, несмотря на отсутствие толкового напа.
Так можно и на дно таблицы опуститься.
Что же про любимый "Арсенал", матч не смотрел, был в пути, но радует, что малыши Сака и Роу, как они, в целом, и делают весь сезон, тащат команду, несмотря на отсутствие толкового напа.