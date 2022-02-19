«Арсенал» оказался сильнее «Брентфорда»

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19 февраля 2022, 20:02

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Брентфорд» — 2:1.

Голами в составе хозяев отметились Эмиль Смит-Роу (48’) и Букайо Сака (79), за гостей забил Кристиан Норгор (90+5).

В турнирной таблице «Арсенал» идет на 6-м месте (42), «Брентфорд» — на 14-й позиции (24).