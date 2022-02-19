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«Арсенал» оказался сильнее «Брентфорда»

19 февраля 2022, 20:02
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Брентфорд» — 2:1.

Голами в составе хозяев отметились Эмиль Смит-Роу (48’) и Букайо Сака (79), за гостей забил Кристиан Норгор (90+5).

В турнирной таблице «Арсенал» идет на 6-м месте (42), «Брентфорд» — на 14-й позиции (24).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 07:43
на подъёме Арсенал, возрождаются надежды !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 21:41
В концовке раслабились!
Накир
Накир
19 февраля в 21:32
Ожидаемый результат
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
19 февраля в 21:04, ред.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    19 февраля в 20:53
    Канониров с победой.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ A.S.A (раскрыть)
    19 февраля в 20:37
    С Победой!)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    19 февраля в 20:32
    Хочу отметить, что будущее "Брентфорда" в АПЛ видится отнюдь не безмятежным, учитывая то, что "Норвич" и псы Дайча находятся в лучшей форме, а "Эвертон" и "Ньюкасл" несравнимы по игрокам.

    Так можно и на дно таблицы опуститься.

    Что же про любимый "Арсенал", матч не смотрел, был в пути, но радует, что малыши Сака и Роу, как они, в целом, и делают весь сезон, тащат команду, несмотря на отсутствие толкового напа.
    Мaлик
    Мaлик
    19 февраля в 20:16
    Арсенал думаю попадет в четверку
    A.S.A
    A.S.A
    19 февраля в 20:10
    Жаль что без "сухаря", а так с победой нас Пушкари!!!!
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