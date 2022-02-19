«Челси» с трудом переиграл «Кристал Пэлас».

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19 февраля 2022, 19:57

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде смог обыграть «Кристал Пэлас» с минимальным счетом.

Голом в составе гостей отметился Хаким Зиеш (89’).

В турнирной таблице «Челси» идет на 3-м месте (50), «Кристал Пэлас» — на 13-й позиции (26).