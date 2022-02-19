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«Челси» с трудом переиграл «Кристал Пэлас»

19 февраля 2022, 19:57
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде смог обыграть «Кристал Пэлас» с минимальным счетом.

Голом в составе гостей отметился Хаким Зиеш (89’).

В турнирной таблице «Челси» идет на 3-м месте (50), «Кристал Пэлас» — на 13-й позиции (26).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 08:11
тяжелые победы тоже нужны ...
а лёгкость игры - она вернётся !
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:35, ред.
«Челси» с трудом переиграл «Кристал Пэлас».
У Челси с Тухелям появился какой-то непонятный голевой спад . Непонятно почему при наличии в команде высококласных игроков, команда забивает очень мало мячей. Возьмём последние десять матчей, в которых Челси играли совершенно с разными командами с нижней и до верхней части турнирной таблицы, а мячей забито не больше двух за одну игру . И это уже становится системой . Лишь один матч в кубке с командой низшей лиги за кубок где Челси смогли забить пять мячей. Но это как исключение и в то же время реальность того что команда соперница по классу намного уступает Челси. Ну вот на этом пожалуй и вся заслуга Челси по забитым мячам . Такое складывается ощущение что у игроков Челси уже вырабатывается такая психология, забить один два мяча , а потом просто держать весь ход игры под контролем . У команды отсутствует инстинкт хищника , при котором даже заведомо в играх с аутсайдером команда не добивает своих соперников , а бездарно катает мяч . Команде требуется встряска в виде новых преобритений в атакующую обойму и как-то изменить тактику и схемы Тухелю . Но если дальше так пойдёт и дальше без перезагрузки, то не к чему хорошему это точно не приведёт. Как-то так на мой субъективный взгляд . Всем Добра !!!
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 00:21
И это правильно
95-shishani-95
95-shishani-95
19 февраля в 22:19
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии (1:0).
Нападающий «синих» Ромелу Лукаку коснулся мяча всего семь раз за всю игру, которую он провел полностью.
Это самый низкий показатель для полевого футболиста, отыгравшего 90+ минут, в Премьер-лиге минимум с сезона-2003/04, когда Opta начала считать такую статистику.
В первом тайме у бельгийца было всего два касания мяча, причем одно из них – пас с центра поля в начале матча.
=========
Ну не идёт у Ромелу игра за Челси. Или дело в Томасе Тухеле?🤔
протон
протон
19 февраля в 21:42
Очень тяжёлый матч...важные 3 очка взяли.
Тухель решил жестко вывернуть схему. Отправил двух ЦЗ на фланги, Пулишич и Канте помогали разыгрывать мяч Жоржу и как обещал, начал наигрывать связку Хаверц-Лукаку (пока ожидаемо плохо). От такого офигели все - и игроки Челси и игроки Пелас. Игра просто встала в какой-то момент, никто не понимал куда двигаться, все боялись натворить делов.
Итоговая победа синих - отскок. Тухелю желаю поскорее найти новый приемлемый вариант. И скорейшего восстановления Джеймсу, склонен считать его лучом света в мрачном сознании Томаса)
Van Vanovich
Van Vanovich
19 февраля в 21:34
Если бы не Зиеш, то Тухель...
Mekail
Mekail
19 февраля в 21:33
Кристал чуть не удержал... жаль
Байкал-38.
Байкал-38.
19 февраля в 21:12
Но ведь переиграл же!
stanichnik
stanichnik
19 февраля в 20:50
Важно взять три очка, а какой ценой это пусть обсуждают критики.
КЭТиК
КЭТиК
19 февраля в 20:20
Три очка не пахнут.
dimagas2
dimagas2
19 февраля в 20:16
КП грамотно терпели и сидели 80% времени у ворот обороняясь в 8 игроков.Но таки додавили их в конце.
shlomo
shlomo
19 февраля в 20:11
Ожидаемый результат
azkan
azkan
19 февраля в 20:05
Челси с трудной победой! Тот редкий случай когда заголовок новости полностью соответствует игре.
Смотрел почти со второй половины игры. Впервой у Челси были моменты. Во втором вообще скисли. Тухель опоздал с заменами. Напов как нет так и нет.
Но и Хрустальные не тянули на очки. Если не считать два не точных удара Заа.
Синие очень тяжело играли, но забили красиво! И правда трудной, но заслуженной победой Челси!
SHMEL258
SHMEL258
19 февраля в 20:03
Главное, что обыграли и добыли столь важные три очка.
Romeo 777
Romeo 777
19 февраля в 20:02
Ноль ударов в створ ворот у КП, и некоторые кричат тут про отскок))
Да, Челси играл не очень, а КП ещё хуже!
Bensurr
Bensurr
19 февраля в 19:58
Отскочили
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 19:58
Челси просто отскочил!
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