«Челси» с трудом переиграл «Кристал Пэлас».

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде смог обыграть «Кристал Пэлас» с минимальным счетом.
Голом в составе гостей отметился Хаким Зиеш (89’).
В турнирной таблице «Челси» идет на 3-м месте (50), «Кристал Пэлас» — на 13-й позиции (26).
Тухель решил жестко вывернуть схему. Отправил двух ЦЗ на фланги, Пулишич и Канте помогали разыгрывать мяч Жоржу и как обещал, начал наигрывать связку Хаверц-Лукаку (пока ожидаемо плохо). От такого офигели все - и игроки Челси и игроки Пелас. Игра просто встала в какой-то момент, никто не понимал куда двигаться, все боялись натворить делов.
Итоговая победа синих - отскок. Тухелю желаю поскорее найти новый приемлемый вариант. И скорейшего восстановления Джеймсу, склонен считать его лучом света в мрачном сознании Томаса)
Тухель решил жестко вывернуть схему. Отправил двух ЦЗ на фланги, Пулишич и Канте помогали разыгрывать мяч Жоржу и как обещал, начал наигрывать связку Хаверц-Лукаку (пока ожидаемо плохо). От такого офигели все - и игроки Челси и игроки Пелас. Игра просто встала в какой-то момент, никто не понимал куда двигаться, все боялись натворить делов.
Итоговая победа синих - отскок. Тухелю желаю поскорее найти новый приемлемый вариант. И скорейшего восстановления Джеймсу, склонен считать его лучом света в мрачном сознании Томаса)