Чалов отдал голевой пас в матче «Базеля» с «Лозанной»

Нападающий «Базеля» Федор Чалов отдал голевой пас в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии против «Лозанны» (3:0).
Российский форвард, арендованный у ЦСКА, вышел в стартовом составе. На 50-й минуте защитник Михаэль Ланг забил гол после передачи Федора.
На 81-й минуте встречи Чалов был заменен.
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Всем всё доказано...посмеёмся в лицо жадному "Кристалл Пэласу"...который не дал и 30 млн...за мега игрока...
Ждём книгу Михаэля Ланга "Как я забил с передачи Чалова.Сага"
Домой...
Всем всё доказано...посмеёмся в лицо жадному "Кристалл Пэласу"...который не дал и 30 млн...за мега игрока...
Ждём книгу Михаэля Ланга "Как я забил с передачи Чалова.Сага"
15 потерь, 0 выигранных единоборств (1 верховое и 5 внизу) и 0 из 2 успешных обводок - напрягают такие показатели. Разве что 2 из 3 успешных длинных паса можно занести в плюс. Точных передач - 19 из 24. Ну и заработанный пенальти, который не забил Фрай.
Хочется надеяться, что дальше будет лучше.
15 потерь, 0 выигранных единоборств (1 верховое и 5 внизу) и 0 из 2 успешных обводок - напрягают такие показатели. Разве что 2 из 3 успешных длинных паса можно занести в плюс. Точных передач - 19 из 24. Ну и заработанный пенальти, который не забил Фрай.
Хочется надеяться, что дальше будет лучше.
Дай бог не последнее )).
Дай бог не последнее )).