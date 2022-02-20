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Чалов отдал голевой пас в матче «Базеля» с «Лозанной»

вчера, 08:25
БазельЛоготип футбольный клуб Базель3 : 0Логотип футбольный клуб Лозанна-СпортЛозанна-СпортМатч завершен

Нападающий «Базеля» Федор Чалов отдал голевой пас в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии против «Лозанны» (3:0).

Российский форвард, арендованный у ЦСКА, вышел в стартовом составе. На 50-й минуте защитник Михаэль Ланг забил гол после передачи Федора.

На 81-й минуте встречи Чалов был заменен.

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 03:16
Главный претендент на золотой мяч
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:23
Фсё...
Домой...
Всем всё доказано...посмеёмся в лицо жадному "Кристалл Пэласу"...который не дал и 30 млн...за мега игрока...
Ждём книгу Михаэля Ланга "Как я забил с передачи Чалова.Сага"
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:34
Тут - нет, а Чалов ещё пенальти заработал
протон
протон
вчера в 15:21
Статистика у Феди в этом матче, несмотря на голевую, довольно скромная. И самая низкая оценка в команде (наряду с незабившим пенальти) - 6.5.
15 потерь, 0 выигранных единоборств (1 верховое и 5 внизу) и 0 из 2 успешных обводок - напрягают такие показатели. Разве что 2 из 3 успешных длинных паса можно занести в плюс. Точных передач - 19 из 24. Ну и заработанный пенальти, который не забил Фрай.
Хочется надеяться, что дальше будет лучше.
makkie
makkie ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
вчера в 14:53
Какой пенальти, о нём тут не слова!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:03
Федя и сам не ожидал)))
Izmar
Izmar
вчера в 14:03
Такое он себе даже в цска не позволял.
steelhead
steelhead
вчера в 14:02
Там был отскок, а не пас. Думаю, Федя в следующем туре начнет игру на скамейке.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 13:32
За малым и большое придёт. Может быть
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:29
Голевой ассист - это хорошо. Но мы все ждём голов!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:21
А пенальти он заработал о мяч споткнувшись?
makkie
makkie
вчера в 12:58
Там мяч от Чалова отскочил. Голевым пасом это сложно назвать )))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 12:53
Ой, ты ж вырос!) Теперь пойдет "подтирать деревьям мох, чтобы не знать в какой стороне Север)"
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 12:34
Мастерский отскок!
kasyak7
kasyak7
вчера в 12:26, ред.
В Швейцарии у Чалова есть стимул. Молодец Федя! Браво
112910415
112910415
вчера в 12:11
Федя ! Федя ! Федя !
berda2003
berda2003
вчера в 12:01
чалов и сам испугался...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:47
Первое результативное действие Фёдора. С почином !
Дай бог не последнее )).
Izmar
Izmar
вчера в 11:35
Нечем гордиться, Базелю не повезло.
truffagldino
truffagldino
вчера в 11:26
Посмотрел момент передачи, Чалов может смело сказать, что я так задумал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:09
Страна должна знать своих героев !!!))
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 11:08
Второй)...первый Месси...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:36
За 3 матча, всего одна голевая передача, и то которая случайно отскочила от Чалова. Печальный уровень...
Mekail
Mekail
вчера в 10:24
С почином и давай доказывай свою профпригодность
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:15
Начало положено,так держать Федюня!
SHMEL
SHMEL
вчера в 10:15
Пора и самому начать забивать.
lotsman
lotsman
вчера в 10:02
Будут и голы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:01
Чалов должен забивать а результативную передачу ему должны делать другие.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:54
Не думаю что он отдавал пас, скорее всего он пытался обработать мяч и тот от него отскочил к партнеру.
Mi6
Mi6
вчера в 09:51
Всё по плану, сначала адаптация к партнерам, потом начнёт феерить! Удачи, Фёдор!
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