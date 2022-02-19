«Ливерпуль» забил уже 100 голов в этом сезоне

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Примечательно, что «красные» достигли отметки в 100 голов в нынешнем сезоне.
В топ-5 лиг Европы 100 голов забила только «Бавария», у которой на текущий момент 108 мячей.
|Ливерпуль3 : 1Норвич Сити
|Матч завершен
«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Примечательно, что «красные» достигли отметки в 100 голов в нынешнем сезоне.
В топ-5 лиг Европы 100 голов забила только «Бавария», у которой на текущий момент 108 мячей.
Смею заметить, что сегодня Салах забил юбилейный, сто пятидесятый гол за Ливерпуль. Сколько из них победных не берусь судить, но сегодня его гол точно стал победным в этой волевой победе хозяев. И боссы клуба ещё думают, а стоит ли продлевать с ним контракт, который заканчивается следующим летом? Да конечно следует, ему только летом стукнет тридцать и он ещё много пользы принесёт клубу своей игрой или на худой конец можно будет продать, ведь на него цена всё ещё держится на уровне сотни лимонов в евровалюте.
Смею заметить, что сегодня Салах забил юбилейный, сто пятидесятый гол за Ливерпуль. Сколько из них победных не берусь судить, но сегодня его гол точно стал победным в этой волевой победе хозяев. И боссы клуба ещё думают, а стоит ли продлевать с ним контракт, который заканчивается следующим летом? Да конечно следует, ему только летом стукнет тридцать и он ещё много пользы принесёт клубу своей игрой или на худой конец можно будет продать, ведь на него цена всё ещё держится на уровне сотни лимонов в евровалюте.
Если посмотреть, то можно заметить, что футбол меняется. Бундеслига уже не играет в оборонительный футбол, чем славился немецкий футбол в 20 веке. Сейчас там играют в более открытый футбол. Ну, а Бавария просто сливки немецкого футбола, главный клуб Германии без конкуренции.
Кстати даже Серия А забыла напрочь, что такое "Катеначчо" и играет по схеме главное забить, а дальше будь, что будет.
Англия тоже почти забыла, что такое английский футбол. Что было раньше, борись, бей, беги, навешивай, а сейчас из всего осталась борьба, лишнее убрали и добавили нотки техники, красоты и изяществ и получилась лучшая лига на данный момент.
Вообще футбол стал более динамичнее, силовой и нацеленный на голы, стал более открытый. Ну и конечно исполнители, куда же без них.
Если посмотреть, то можно заметить, что футбол меняется. Бундеслига уже не играет в оборонительный футбол, чем славился немецкий футбол в 20 веке. Сейчас там играют в более открытый футбол. Ну, а Бавария просто сливки немецкого футбола, главный клуб Германии без конкуренции.
Кстати даже Серия А забыла напрочь, что такое "Катеначчо" и играет по схеме главное забить, а дальше будь, что будет.
Англия тоже почти забыла, что такое английский футбол. Что было раньше, борись, бей, беги, навешивай, а сейчас из всего осталась борьба, лишнее убрали и добавили нотки техники, красоты и изяществ и получилась лучшая лига на данный момент.
Вообще футбол стал более динамичнее, силовой и нацеленный на голы, стал более открытый. Ну и конечно исполнители, куда же без них.