ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ливерпуль» забил уже 100 голов в этом сезоне

19 февраля 2022, 20:32
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Примечательно, что «красные» достигли отметки в 100 голов в нынешнем сезоне.

В топ-5 лиг Европы 100 голов забила только «Бавария», у которой на текущий момент 108 мячей.

Все новости
Ройс впервые в карьере поучаствовал в пяти голах в матче Бундеслиги
Вчера, 22:26
Обамеянг забил дебютный гол за «Барселону»
Вчера, 18:46
«Ман Юнайтед» впервые с апреля прошлого года забил с углового в АПЛ
Вчера, 17:51
Салах забил 150-й гол в составе «Ливерпуля»
Вчера, 09:33
Конте выиграл 3 матча из 5 у Гвардиолы
Вчера, 08:50
Чалов отдал голевой пас в матче «Базеля» с «Лозанной»
Вчера, 08:25
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 11:14
красавчик, продолжай в том же духе на радость многочисленных болельщиков легендарного Ливерпуля!
Салаху - Респект!
ОПС
ОПС
вчера в 03:38, ред.
Это же здорово.
112910415
112910415
19 февраля в 21:44
впечатляет, факт !
Мaлик
Мaлик
19 февраля в 21:31
Да и не первый сезон столько забивает
Байкал-38.
Байкал-38. ответ протон (раскрыть)
19 февраля в 21:29, ред.
Вопрос риторический!
Если посмотреть, то можно заметить, что футбол меняется. Бундеслига уже не играет в оборонительный футбол, чем славился немецкий футбол в 20 веке. Сейчас там играют в более открытый футбол. Ну, а Бавария просто сливки немецкого футбола, главный клуб Германии без конкуренции.
Кстати даже Серия А забыла напрочь, что такое "Катеначчо" и играет по схеме главное забить, а дальше будь, что будет.
Англия тоже почти забыла, что такое английский футбол. Что было раньше, борись, бей, беги, навешивай, а сейчас из всего осталась борьба, лишнее убрали и добавили нотки техники, красоты и изяществ и получилась лучшая лига на данный момент.
Вообще футбол стал более динамичнее, силовой и нацеленный на голы, стал более открытый. Ну и конечно исполнители, куда же без них.
VeniaminS
VeniaminS
19 февраля в 21:28
Хорошая цифра.
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
19 февраля в 21:07
Доброго Здоровья, протон!
Смею заметить, что сегодня Салах забил юбилейный, сто пятидесятый гол за Ливерпуль. Сколько из них победных не берусь судить, но сегодня его гол точно стал победным в этой волевой победе хозяев. И боссы клуба ещё думают, а стоит ли продлевать с ним контракт, который заканчивается следующим летом? Да конечно следует, ему только летом стукнет тридцать и он ещё много пользы принесёт клубу своей игрой или на худой конец можно будет продать, ведь на него цена всё ещё держится на уровне сотни лимонов в евровалюте.
1 984
1 984
19 февраля в 20:52
Отличный результат.
протон
протон
19 февраля в 20:50
Есть одно но, Бавария это делает в Бундеслиге а Ливерпуль АПЛ, вопрос где забить 100 голов сложнее
Ну этот Салах почти сам половину голов забил
shlomo2
shlomo2
19 февраля в 20:44
И это с учётом отъезда Салаха и Мане на КАФ до самого окончания, чемпионат АПЛ также сильнее немецкого, да и группа в ЛЧ у Ливерпуля была мощнее, чем у Баварии.....вопрос где забить 100 голов сложнее в АПЛ или в Бундес??? ....а учитывая , что это уже четвертый сезон, то скоро и рекорд появится...:)))
drug01
drug01
19 февраля в 20:41
Хороший результат
STVA 1
STVA 1
19 февраля в 20:39
Молодцы конечно
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 20:36
Главное в этом году Лига чемпионов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 