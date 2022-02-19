«Ливерпуль» забил уже 100 голов в этом сезоне

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19 февраля 2022, 20:32

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Примечательно, что «красные» достигли отметки в 100 голов в нынешнем сезоне.

В топ-5 лиг Европы 100 голов забила только «Бавария», у которой на текущий момент 108 мячей.