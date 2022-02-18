Шик — 2-й игрок в сезоне после Левандовски, забивший 20 мячей в топ-5 лигах

Форвард «Байера» Патрик Шик открыл счёт в поединке 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем». Этот гол стал для чешского игрока 20-м в текущем сезоне. Он стал 2-м футболистом в топ-5 лигах, которому покорилась эта цифра.
Ранее этой цифры смог достичь другой игрок Бундеслиги — нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, забивший на данный момент 27 голов в чемпионате.
26-летний Шик играет за леверкузенский клуб с 2020 года, перейдя из «Ромы» за 26,5 млн евро. В текущем сезоне на счету форварда также 3 голевые передачи в матчах чемпионата Германии. Контракт Шика действует до 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 40 млн евро.