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Шик — 2-й игрок в сезоне после Левандовски, забивший 20 мячей в топ-5 лигах

вчера, 23:39
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц3 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Форвард «Байера» Патрик Шик открыл счёт в поединке 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем». Этот гол стал для чешского игрока 20-м в текущем сезоне. Он стал 2-м футболистом в топ-5 лигах, которому покорилась эта цифра.

Ранее этой цифры смог достичь другой игрок Бундеслиги — нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, забивший на данный момент 27 голов в чемпионате.

26-летний Шик играет за леверкузенский клуб с 2020 года, перейдя из «Ромы» за 26,5 млн евро. В текущем сезоне на счету форварда также 3 голевые передачи в матчах чемпионата Германии. Контракт Шика действует до 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 40 млн евро.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:37
Многие большие клубы хотят видеть его в своих командах, скорее всего уже летом он сменит клуб "Байер".
kust07
kust07
сегодня в 03:16
Патрику клуб поменять не мешало бы , всё-таки Байер середняк
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:10
Шикарный нападающий. Летом будет нарасхват.
drug01
drug01
сегодня в 00:29
Так держать
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:03
Думаю следующий сезон он начнет в другом клубе
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