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Обамеянг — 1-й игрок в XXI веке, сделавший хет-трик в четырёх топ-лигах

вчера, 09:06
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик в поединке 25-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:1). Габонский игрок стал первым футболистом в XXI веке, забивавшим 3 гола в матчах чемпионата Франции, Германии, Англии и Испании.

Изначально 32-летний Обамеянг сделал в матче дубль, однако позднее гол, который забил полузащитник Педри, был переписан на габонца.

Обамеянг перешёл в «Барселону» в зимнее трансферное окно в качестве свободного агента.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:19
Отличный результат
redya 1
redya 1 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 14:58, ред.
у меня всегда вызывали улыбку вот эти высказывание о игре за клуб, а щас мол за деньгами и т.д
посмотрите как реал поступал со своими "легендами" и многие другие клубы когда игроки становились им не нужными, не рентабельными с точки зрения бизнеса

примеров когда достойно расставались и провожали, можно по пальцем одной руки посчитать, максимум двух

футболист, имеет в среднем 8-10 лет карьеры когда он будет на пике и когда он может максимально монетизировать свой навык игры в футбол в деньги и это в теории, в любой момент, он может травмироваться, закончить карьеру и никто его не будет обеспечивать и это нормально, что он будет желать использовать это время по максимуму чтобы к 30-35 годам обеспечить финансовую независимость на всю оставшуюся жизнь так как у многих из них нет профессионального будущего в виде тренера или другого специалиста

и да, прежде чем писать, что футболисты бегают за деньгами, задайте вопрос, если вам поступит предложение сменить свою работу на другую, выполнять такую же работу, но за 1.5-3 раза больше по деньгам, вы прям тут же откажетесь и останетесь работать во имя своего прекрасного работодателя ?
протон
протон
вчера в 14:56
Ну вчерашний третий мяч ему откровенно нарисовали. там был не критический рикошет, меняющий траекторию, а небольшое скользящее касание. Взял у пацана молодого гол забрал..
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 13:01
полностью согласен!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:04
Гол забил Педри, какой там Обама? Габонец ещё положит трёшку чистыми в ворота сливочных.
sash71
sash71 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 11:22
Эти критерии оценки абсолютно одинаковы для всех. Сейчас нет в футболе отельном взятого амплуа ирока они давно стали эдакими условностями. Взять к примеру того же Алвеша он и в обороне асс и в нападении асс.
4RT
4RT
вчера в 11:20
Забивной но староват
112910415
112910415
вчера в 11:05
этот парень - большущая удача Барсы !
barcamilan
barcamilan
вчера в 11:03
гол педри не надо было на габонца записывать, там маленький рикошетик был
RamonCSKA
RamonCSKA ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 10:58
Но он забивной центр форвард, в отличии от того же депая, Дембеле или фати, а не многофункциональный вингер
sash71
sash71 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 10:56
Суарес выгрызал для себя мяч на каждом см. поля, расталкивал вокруг кто становился на его пути, бил по морде лица и давал результат. Обама он в корне другой.
ОПС
ОПС
вчера в 10:54
Это, по крайней мере, достойно уважения.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 10:41
Но все равно это первый форвард , после ухода суареса
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 10:22
Обамеянг на 1-2 сезона, ему уже 32.Нужно искать напа на перспективу.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:13
А где Месси и Роналду ?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:10, ред.
Барса конечно угадала с приобретением Обамеянга и конечно в ближайшее время он будет острым наконечником каталонского клуба. Причём Барсе он достался бесплатно.
Вообще Барса сейчас строит новую команду, с молодым тренером Хави. В команде много молодых игроков, но и в то же время опытных игроков достаточно. Так что сплав молодости и опыта может дать хороший результат, и похоже у Хави получается это делать. Но не стоит сейчас громко кричать о возрождении великой Барсы, на это может уйти не один сезон.
Удачи Барсе и Обамеянгу, радуйте нас игрой как в матче с Валенсией!!!
drug01
drug01
вчера в 10:08
Важно что он первый
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:08
Вот и него есть рекорд - молодец.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:57
Повезло Барсе!
1 984
1 984
вчера в 09:36
Отличный результат.
Klaus-S
Klaus-S ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 09:34
На самом деле в смене клубов ничего плохого нет. Люди разные. Кому то скучно на одном месте и ему нужен новый вызов.
Люди ведь тоже меняют много работ за всю жизнь. К тому же футбольный век короткий. 30-35 и всё. А если тяжелая травма?
МAGNUM
МAGNUM
вчера в 09:26
Пешеход и в двух лигах такое сделать не может..
sash71
sash71
вчера в 09:26
Подождите, подождите так нахваливать Обаму. Да … против Валенсии он сыграл выше всяких похвал но впереди ещё много не простых игр и матч ЛЕ с Наполина носу. А так мы все сейчас как перехвалим его, не спорю талантливого форварда, так он и превратится в "хрустального" и ноющего Дембеле. Должно пройти время, а мы "диванные" специалисты понаблюдаем за перипетиями.
karnager
karnager ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 09:15
Скажи это Дзюбе, явно ему важен этот рекорд
Roger Young
Roger Young
вчера в 09:09, ред.
Потому что раньше игроки играли за клуб, а не за деньги и могли провести в одной команде всю жизнь. А теперь игроки бегают за лучшими условиями и меняют клубы, как перчатки только чтобы выторговать побольше серебреников.

Скоро увидим новых рекордсменов, которые забили в 5, 7 или 10 лигах
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:09
Дайаеру лишнее расстройство...
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