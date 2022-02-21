Обамеянг — 1-й игрок в XXI веке, сделавший хет-трик в четырёх топ-лигах

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик в поединке 25-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:1). Габонский игрок стал первым футболистом в XXI веке, забивавшим 3 гола в матчах чемпионата Франции, Германии, Англии и Испании.
Изначально 32-летний Обамеянг сделал в матче дубль, однако позднее гол, который забил полузащитник Педри, был переписан на габонца.
Обамеянг перешёл в «Барселону» в зимнее трансферное окно в качестве свободного агента.
Вообще Барса сейчас строит новую команду, с молодым тренером Хави. В команде много молодых игроков, но и в то же время опытных игроков достаточно. Так что сплав молодости и опыта может дать хороший результат, и похоже у Хави получается это делать. Но не стоит сейчас громко кричать о возрождении великой Барсы, на это может уйти не один сезон.
Удачи Барсе и Обамеянгу, радуйте нас игрой как в матче с Валенсией!!!
Вообще Барса сейчас строит новую команду, с молодым тренером Хави. В команде много молодых игроков, но и в то же время опытных игроков достаточно. Так что сплав молодости и опыта может дать хороший результат, и похоже у Хави получается это делать. Но не стоит сейчас громко кричать о возрождении великой Барсы, на это может уйти не один сезон.
Удачи Барсе и Обамеянгу, радуйте нас игрой как в матче с Валенсией!!!