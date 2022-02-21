«Ливерпуль» хочет подписать нападающего «Вест Хэма»

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вчера, 14:06

Английский «Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Вест Хэма» .

25-летний Боуэн играет в составе «молотобойцев» с января 2020 года, перейдя из «Халл Сити» за 21,3 млн евро. В текущем сезоне английский форвард в 26 играх чемпионата страны забил 8 голов и отдал 10 результативных передач. Также на его счету гол и голевая передача в пяти поединках группового этапа Лиги Европы.

Соглашение Боуэна с «Вест Хэмом» действует до 2025 года, портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 млн евро.

В услугах игрока заинтересован и другой английский гранд.