Неймар хотел бы сыграть сезон в МЛС и вернуться в «Сантос»

Нападающий « ПСЖ » поделился своими планами на будущее:

Я снова хочу выступать за «Сантос». Чего мне не хватает, так это матчей дома, этого замечательного стадиона. Я также хотел бы провести хотя бы один сезон в США . Короткий чемпионат, где есть 3-4 месяца отпуска.