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Неймар хотел бы сыграть сезон в МЛС и вернуться в «Сантос»

вчера, 13:08

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился своими планами на будущее:

Я снова хочу выступать за «Сантос». Чего мне не хватает, так это матчей дома, этого замечательного стадиона. Я также хотел бы провести хотя бы один сезон в США. Короткий чемпионат, где есть 3-4 месяца отпуска.

30-летний Неймар — воспитанник «Сантоса». Он ушёл из команды в 2013 году, когда перешел в «Барселону». В 2017 году каталонцы продали Неймара ПСЖ за рекордные 222 млн евро.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
вчера в 17:32
STVA 1-гланое не в гнилую футбольную Россию!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:35
Неймар всю карьеру думал только о бабках! Неужели он и в Сантосе будет кататься по полю ?
Alex12357
Alex12357
вчера в 15:30
Мудрое решение,в Европе предпочтение Афро-Французам!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:28
Хорошенько подзаработать и на пенсию.
протон
протон
вчера в 15:05
контракт закончится и едь в МЛС и Сантос. но ка только он увидит сколько потеряет в финансах сразу передумает.
Верг
Верг
вчера в 14:43
Неймар мог бы наследником Роналдо, но стал вторым Луисом Адриано
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:02
Хочет сгонять быстренько за трофеем и обратно!
ДСА
ДСА
вчера в 13:38
Уже на пенсию засобирался.
David Young
David Young
вчера в 13:29
Надеюсь что эти мечты сбудутся.
shur
shur
вчера в 13:25
...да, вот Рон на протяжении долгого времени мелькал перед нашими глазами в
статьях и отчётах о своей головокружительной карьере с неземными цифрами рекордсмена !!! И бразилец , поиграл, по травмировался, волосы пару раз покрасил
и всё уже про Сантос задумался, пенсия не за горами, что был , что не был!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:15
Вали в Бразилию...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:13
Давай заканчивай с Европой...
sash71
sash71
вчера в 13:12
В MLS платят не хуже
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