Неймар хотел бы сыграть сезон в МЛС и вернуться в «Сантос»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился своими планами на будущее:
Я снова хочу выступать за «Сантос». Чего мне не хватает, так это матчей дома, этого замечательного стадиона. Я также хотел бы провести хотя бы один сезон в США. Короткий чемпионат, где есть 3-4 месяца отпуска.
30-летний Неймар — воспитанник «Сантоса». Он ушёл из команды в 2013 году, когда перешел в «Барселону». В 2017 году каталонцы продали Неймара ПСЖ за рекордные 222 млн евро.
https://youtu.be/qbJ0ZFSv7ic
статьях и отчётах о своей головокружительной карьере с неземными цифрами рекордсмена !!! И бразилец , поиграл, по травмировался, волосы пару раз покрасил
и всё уже про Сантос задумался, пенсия не за горами, что был , что не был!!!
статьях и отчётах о своей головокружительной карьере с неземными цифрами рекордсмена !!! И бразилец , поиграл, по травмировался, волосы пару раз покрасил
и всё уже про Сантос задумался, пенсия не за горами, что был , что не был!!!