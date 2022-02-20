Тухель получил добро на чистку состава «Челси». Под ударом звёзды, а заработать помогут шейхи

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вчера, 18:42

Впечатляющий список с неожиданными фамилиями.

Кубки позволили Томасу Тухелю упрочить свои позицию в «Челси». Если еще и «Ливерпуль» через неделю обыгрывает в финале Кубка Лиги, то соберет за год с копейками четыре трофея, а у Клоппа столько же с октября 2015-го за все время в «Ливерпуле». Но есть одна разница. «Красные» становились чемпионами Англии с Юргеном, а у Томаса пока штурм вершины завершился тактической неудачей.

В этом сезоне вряд ли окажутся первыми, ведь титул делят Гвардиола и Клопп. Но Тухель – требовательный тренер, поэтому авторитетное издание «Telegraph» через своих разведчиков в «Челси» разузнало о планах Грановской, Чеха и Абрамовича. Все решения в итоге верифицирует Роман Аркадьевич. Но поскольку теперь занят бизнесом – на бирже падали акции его сталелитейной группы, и реже бывает в Англии, то тренеру и менеджерам виднее.

«Челси» обычно не церемонится с игроками, даже легендами. По легенде Терри услышал на переговорах от Грановской: «Или подписываешь вот этот договор, или проваливай». Хотя эту фразу могли придумать, есть исторический факт – Лэмпард перешел в «Манчестер Сити» на старости футбольных лет. Поэтому не удивляйтесь фамилии, которая открывает список.

НГоло Канте (полузащитник, 30 лет)

Чемпиону мира стукнет в марте 31 год, и хотя он выиграл для «Челси» Лигу чемпионов, этот сезон складывается для Канте не так хорошо. У Тухеля свои представления о прекрасном, и хотя Канте – любимец публики и великолепный игрок, форма у него не лучшая. Также у француза контракт лишь до лета 2023-го, и если в «Челси» считают, что не нужно давать длительный контракт ветерану, то могут попрощаться летом, чтобы не потерять бесплатно через год. Также важна зарплата Канте – третья в клубе после Хаверца и Лукаку, около 18 млн евро.

Ромелу Лукаку (нападающий, 28 лет)

Опять же, весной исполнится двадцать девять. Говорят, что Лукаку останется, но лишь из-за финансовых мотивов. Играет за «Челси» так, что ни один другой клуб не спешит подписывать его за приемлемые для Грановской 100 млн евро. «Рокки» больше не клиент Райолы, а у Пасторелло нет таких связей, как у Мино. Всучить бельгийца в ПСЖ за огромные деньги будет сложно, но Тухель понимает – пока у форварда мало что его системе игры получается. Запаслись терпением, но идею попрощаться с Лукаку не бросили.

Маркос Алонсо (латераль, 31 год)

Если Канте и Лукаку в чистилище – с ними могут продолжать сотрудничество, ведь все зависит от формы, то Алонсо не раз переходил черту. Наследник влиятельного футбольного клана избежал в юности наказания за убийство. Сел пьяным за руль, выжал 112 километров в час там, где разрешено пятьдесят, врезался в стену и убил 19-летнюю попутчицу. «Отмазали» от тюрьмы, но совесть запятнали. Алонсо был на пике у Конте, но только травма Чилуэлла вернула его на поле. Нужен ли «Челси» ветеран с зарплатой в 6.2 млн евро, если через год станет свободным агентом? Вот и Грановская об этом спрашивает у Тухеля. Тем более, из аренды вернется Эмерсон.

Жоржиньо (полузащитник, 30 лет)

Бразильский итальянец когда-то жил в Вероне на 20 евро в неделю, ютился вшестером в маленькой комнате местного монастыря, его подкармливали голкипер команды, которая тогда выступала в третьей лиге, и спортивный директор «Вероны», подкидывая пару евро на жизнь. Похоже, Жоржиньо обманул посредник – взял за переезд парня 35 тысяч евро, но не поделился. Тогда хавбек едва не бросил футбол, а в прошлом году выиграл Евро, ЛЧ , Суперкубок УЕФА , а теперь еще и клубный ЧМ . Возраст берет свое, но не верится в уход Жоржиньо. Хотя бы потому, что его зарплата втрое ниже, чем у Лукаку. Он выгодный для «Челси» во всех смыслах.

Хаким Зиеш (вингер, 28)

У Зиеша непростой характер, а ему скоро уже 29, поздно, чтобы взрослеть. Скандал в сборной Марокко, когда отстранили из-за низкой рабочей этики, а затем хавбек завершил международную карьеру, об этом напоминает. Поэтому вингер «Аякса» и не играл раньше в топ-5? Что подходит для стандартов Ере, то не сработает в АПЛ , где надо быть готовым показать себя всегда. Зиеш играет прилично, вчера забил победный мяч. Но достаточно ли хорошо для победы с ним в АПЛ ?

Рубен Лофтус-Чик (полузащитник, 25 лет)

Хотя Рубен – молодой игрок, поэтому к нему многие проявляли интерес. Приглашали в «Ювентус», но выбрали Закарию. Также Лофтус-Чик серьезно заинтересовал шейхов из «Ньюкасла». Они претендуют на Рубена и еще одного человека из этого списка, о котором речь пойдет чуть ниже. «Челси» вряд ли многое потеряет, если Лофтус-Чик, который уже дважды уходил в аренду, покинет родной клуб надолго.

Росс Баркли (полузащитник, 28 лет)

Еще один человек, далекий не только от основы, но даже от роли стабильного запасного. Росс провел на поле в АПЛ всего 151 минуту, меньше только у Эмерсона, который уехал в аренду. Баркли зимой мог уйти в «Галатасарай» — предлагали аренду с правом выкупа за 15 млн евро. Но Тухель боялся устраивать чистку зимой, ведь покупок было немного – Лукаку и аренда Сауля, а календарь весной напряженный. Но летом с Баркли, известным своими дебошами, могут попрощаться.

Кристиан Пулишич (атакующий хавбек, 23 года)

Классный футболист, но дорогущий американец, который обошелся «Челси» в 64 млн евро, не всегда тянет на игру в основе. Когда-то мог остаться в школе клуба надолго, ведь его мама бывала в Лондоне, но в АПЛ Кристиан попал через Дортмунд. Играет мало – лишь девять матчей в основе в АПЛ , и хотя забил три мяча, то есть больше, чем у Хаверца, зарплата Пулишича в размере 145 тысяч фунтов в неделю заставит Грановскую крепко подумать о его будущем. Да и сам футболист хочет играть в основе.

Тимо Вернер (нападающий, 25 лет)

Зарплата лишь на двадцать тысяч фунтов в неделю меньше, чем у Канте. Тимо Вернер не стал идеальным вторым нападающим в схеме с Лукаку. Также у него не получается забивать постоянно, если Тухель ставит его с первых минут на острие. Тимо стал запасным, у него преступно мало минут в серьезных матчах. Зато это второй футболист, интересный шейхам из «Ньюкасла». Если «сороки» спасутся от вылета, что еще возможно, то Вернер может стать одной из звезд будущего высокобюджетного блокбастера.

Кепа Арисабалага (вратарь, 27 лет)

Возможно, лучший второй голкипер в мире. Но поскольку это дорогущий новичок «Челси» с высоченной зарплатой (150 тысяч фунтов в неделю), то найти Арисабалаге новый клуб непросто. «Валенсия» пару лет назад мечтала взять испанца в аренду, но не получилось. Этой зимой из-за отъезда Менди на Кубок Африки снова никуда не ушел. Страхует основного голкипера, может выйти на серию пенальти при случае. Кепе 27 лет, ему пора быть основным круглый сезон.