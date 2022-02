Влахович забил самый быстрый гол среди дебютантов Лиги чемпионов

Нападающий «Ювентуса» дебютировал в Лиге чемпионов в матче 1/8 финала против «Вильярреала» (1:1).

Форвард отметился забитым голом через 33 секунды после выхода на поле, что является самым быстрым взятием ворот для дебютанта турнира. Кроме того, Влахович является первым футболистом «Ювентуса», который родился в XXI веке и забил в плей-офф Лиги чемпионов.

⚪️ Quickest ever goal from a starting Champions League debutant (33 seconds) 🤯



⚫️ First player born this century to score for Juventus in the Champions League knockout phase 😮



