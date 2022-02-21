Тедеско вернул «Лейпциг» в топ-4 Бундеслиги. 6 побед в 8 последних матчах, но бодаться за ЛЧ ещё долго

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вчера, 16:47

Доменико доказывает уровень.

Уход Тедеско из «Спартака» по окончании прошлого сезона понизил градус в чемпионате России. Итальянский немец давал поводов для обсуждений, но самое главное давал результат. Известие о назначении Доменико в «РБ Лейпциг» в декабре прошлого года приятно удивило. В «Ред Булле» доверились специалисту с опытом в Бундеслиге, но с не самыми статусными последними достижениями в карьере.

Доменико не меняет принципы

Старт Тедеско у руля «быков» уже был разобран подробно. Вкратце, Доменико не стал вкатываться постепенно, уже в первом матче под его руководством против гладбахской «Боруссии» были видны важные изменения в игре. Пара дальнейших осечек на фоне убедительных побед вряд ли хоть как-то портит общее впечатление от игры команды и работы самого тренера. Особенно, если осечка случается в матче с «Баварией». В матче, исход которого при счете 2:2 к 58-й минуте решает автогол. На данный момент «быки» поднялись на 4-е место в таблице чемпионата с 37 очками в активе — 5 побед в лиге в 2022 году в 6 матчах, единственное поражение — от «Баварии». Принял Тедеско команду в декабре на 11-й строчке.

«Лейпциг» стал бодрее после ухода Джесси Марша, атака команды вышла на новый уровень. «Быки» радуют фанатов разгромными победами, уже за два с небольшим месяца подопечные Тедеско дали два раза по 4:1 (с «Боруссией» М и «Майнцем»), а накануне добавили 6:1 с «Гертой». Да, двум последним разгромам помогли удаления, именно после них «Лейпциг» начинал результативно расстреливать ворота, но часто ли мы видим в футболе разгромы при преимуществе в числе футболистов? Вряд ли. Игроки Тедеско грамотно используют преимущество, тренер с умом использует появляющиеся ограничения в составе противников.

Никуда и не делся волевой настрой, сопутствовавший «Шальке» и «Спартаку» при Доменико. Помним и камбэк в Рурском дерби с 0:4 против «Боруссии» Дортмунд, и 6 волевых побед красно-белых в прошлом сезоне. Теперь же «быки» дома вытащили ничью в первом стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против «Реала Сосьедад» — Форсберг сделал счет 2:2 за 10 минут до конца встречи. Неплохо перед гостевой ответкой, учитывая отмененное недавно правило выездного гола.

Календарь с красными отметками

Впереди у команды Тедеско всего 11 матчей до середины мая в рамках Бундеслиги. При идеальном положении дел в них вклинятся встречи Лиги Европы и Кубка Германии — 24 февраля «быки» сойдутся с «Сосьедадом» в ответном матче ЛЕ , 2 марта предстоит ¼ финала Кубка с «Ганновером». Календарь в лиге же выглядит следующим образом:

27 февраля — против «Бохума» (сейчас идет 11-м) в гостях (24-й тур)

5 марта — против «Фрайбурга» (идет 6-м) дома (25-й тур)

13 марта — против «Гройтер Фюрт» (идет 18-м) в гостях (26-й тур)

20 марта — против «Айнтрахта» (идет 10-м) дома (27-й тур)

2 апреля — против «Боруссии Д» (идет 2-й) в гостях (28-й тур)

9 апреля — против «Хоффенхайма» (идет 5-м) дома (29-й тур)

16 апреля — против «Байера» (идет 3-м) в гостях (30-й тур)

23 апреля — против «Униона» (идет 9-м) дома (31-й тур)

30 апреля — против «Боруссии М» (идет 13-й) в гостях (32-й тур)

7 мая — против «Аугсбурга» (идет 16-м) дома (33-й тур)

14 мая — против «Арминии» (идет 14-й) в гостях (34-й тур)

Какие матчи добавятся в это расписание при успехах в Лиге Европы и Кубке неизвестно. Однако на данный момент виден лишь один небольшой отрезок, в котором «Лейпцигу» с Тедеско придется потрудиться усиленно — со 2 апреля по 16-е три встречи — с дортмундцами, на данный момент идущими вторыми, с «Хоффенхаймом», имеющим на сегодняшний день те же 37 очков в таблице, что и «Лейпциг», и поездка в гости к «Байеру», который идет на третьей строчке, опережая команду Тедеско на 4 балла. Добавим сюда и возможные апрельские четвертьфиналы Лиги Европы.

На данный момент травмированных у «Лейпцига» нет. В лазарете с августа числится лишь 30-летний левый защитник Марсель Хальстенберг, восстанавливающийся после разрыва суставной капсулы. Подменяют, а по итогу, видимо, и заменят его на левом фланге летние новички клуба Ешко Гвардиол (пришел из «Динамо Загреб») и Анхелиньо (пришел из «Манчестер Сити»).

Плотность таблицы в Бундеслиге с 4-го по 10-е место расслабиться команде Тедеско не даст — всего пара осечек и «быки» снова откатятся в середину, с которой разница пока всего в 6 очков. И здесь предстоящие матчи с «Бохумом», «Фрайбургом» и «Гройтер Фюрт» как нельзя кстати, стопроцентный результат на таком отрезке — явная задача-минимум.

Тедди сближает

Высокие результаты после своего назначения Тедеско связывает с налаженной атмосферой в команде. Не удивительно, вспоминая обстановку при Доменико в «Спартаке», и особенно прощание с ним.

Единство в команде — вот причина, по которой у нас сейчас все так хорошо получается. Когда состав такого размера, как у нас, важно иметь менталитет, при котором каждый болеет за успех других. Это приносит пользу. Мы заботимся о том, чтобы нам было весело на тренировках и во время встреч нашей команды. Все становятся всё ближе и откровеннее друг с другом. Поскольку мы видимся каждый день, важно, чтобы все были готовы к такому.

Тедеско вернул «Лейпциг» на его привычные позиции всего за два с половиной месяца, удержит ли — другой вопрос. Потенциал состава позволил Доменико не буксовать в таблице, как в первом урезанном сезоне в «Спартаке». Клуб продолжает борьбу в трех турнирах, и прогнозы можно дать пока только оптимистичные.