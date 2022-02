Уникальный Обамеянг. В течение 10 лет сделал хет-трики в АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге и Лиге 1

Достижение, которое нельзя оставить без внимания.

- Пьер-Эмерик Обамеянг забил дебютный гол в своем четвертом матче за «Барселону». В играх против «Атлетико», «Эспаньола» и «Наполи» габонский форвард отличиться не сумел, открыл свой голевой счет в гостевом матче с «Валенсией».

- Обамеянг забил на 23-й минуте матча на «Месталье», а на 38-й оформил дубль. Третий гол достался Пьер-Эмерику благодаря курьезу. Поначалу авторство было за Педри, который нанес удар из-за пределов штрафной, но впоследствии официальные представители Ла Лиги определили, что минимальный рикошет от предпринявшего маневр «уклонение» Обамеянга сыграл решающую роль в эпизоде. Таким образом, 63-я минута также стала для форварда «Барсы» результативной, так он и собрал самый свежий из своих хет-триков.

- Не первый раз Пьер-Эмерик Обамеянг отмечается тремя забитыми голами за игру. Более того, после успеха в футболке «Барселоны» африканец установил уникальное достижение, став первым футболистом с хет-триками в четырех топ-лигах: забивал пачками в чемпионатах Франции, Германии, Англии и Испании.