Уникальный Обамеянг. В течение 10 лет сделал хет-трики в АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге и Лиге 1

1645434736

вчера, 12:12

Достижение, которое нельзя оставить без внимания.

- Пьер-Эмерик Обамеянг забил дебютный гол в своем четвертом матче за «Барселону». В играх против «Атлетико», «Эспаньола» и «Наполи» габонский форвард отличиться не сумел, открыл свой голевой счет в гостевом матче с «Валенсией».

- Обамеянг забил на 23-й минуте матча на «Месталье», а на 38-й оформил дубль. Третий гол достался Пьер-Эмерику благодаря курьезу. Поначалу авторство было за Педри, который нанес удар из-за пределов штрафной, но впоследствии официальные представители Ла Лиги определили, что минимальный рикошет от предпринявшего маневр «уклонение» Обамеянга сыграл решающую роль в эпизоде. Таким образом, 63-я минута также стала для форварда «Барсы» результативной, так он и собрал самый свежий из своих хет-триков.

- Не первый раз Пьер-Эмерик Обамеянг отмечается тремя забитыми голами за игру. Более того, после успеха в футболке «Барселоны» африканец установил уникальное достижение, став первым футболистом с хет-триками в четырех топ-лигах: забивал пачками в чемпионатах Франции, Германии, Англии и Испании.

50% of Pierre-Emerick Aubameyang's hat-tricks in a top-five European league have been scored in February:



🇫🇷 20/02/12 vs Lorient

🇩🇪 10/08/13 vs Augsburg

🇩🇪 05/11/16 vs HSV

🇩🇪 23/09/17 vs BMG

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 14/02/21 vs Leeds

🇪🇸 20/02/22 vs Valencia



The month for matchballs. pic.twitter.com/99SK2dbVnH — Squawka Football (@Squawka) February 20, 2022

- Любопытно, что 3 из 6 своих хет-триков Обамеянг оформил в феврале, причем голевое шоу на «Месталье» устроил за два дня до 10-й годовщины своего первого хет-трика. Расскажем обо всех памятных матчах Пьера-Эмерика в топ-чемпионатах.

Все хет-трики Обамеянга в топ-лигах Европы

1. Чемпионат Франции 2011/12. Обамеянг в футболке «Сент-Этьена»

Матч: 22 февраля 2012 года: «Сент-Этьен» — «Лорьян» — 4:2 (56-я, 68-я и 90-я минуты)

Обамеянг — выпускник академии «Милана», играл за примаверу «россонери», однако за главную команду форварду дебютировать не удалось. Ради старта профессиональной карьеры Пьер-Эмерик вернулся во Францию, где на правах аренды выступал за «Дижон», «Лилль» и «Монако», а вдохновляющего прорыва добился в «Сент-Этьене» под руководством Кристофа Гальтье — тренера, который в прошлом году сделал «Лилль» чемпионом Франции, а сейчас тащит «Ниццу» в Лигу чемпионов.

5 февраля 2011-го Обамеянг дебютировал за «Сент-Этьен», а спустя год с хвостиком оформил свой первый (и единственный) хет-трик за «зеленых». Не поздоровилось «Лорьяну», который выиграл первый тайм со счетом 1:0, но пропустил четыре мяча после перерыва. До 88-й минуты счет был ничейным — 2:2, но «Сент-Этьен» вырвал позднюю победу в ярком матче. Забавно, что победным оказался не один из трех голов Пьера-Эмерика, а автогол другого габонца — Бруно Экуэль-Манга. Такое нарочно не придумаешь.

2. Чемпионат Германии 2013/14. Обамеянг в футболке дортмундской «Боруссии»

Матч: 10 августа 2013 года: «Аугсбург» — «Боруссия Д» — 0:4 (24-я, 66-я и 79-я минуты)

Летом 2013-го Обамеянг перешел в дортмундскую «Боруссию», в составе которой ему суждено было провести самый продолжительный и самый успешный отрезок своей карьеры. Начало было под стать: в первом же своем матче Бундеслиги Пьер-Эмерик оформил хет-трик, сделав больно «Аугсбургу».

А вы помните, как выглядела атака «Боруссии» в сезоне 2013/14? На острие атаки действовал Роберт Левандовски, реактивного новичка Обамеянга Юрген Клопп использовал на правом фланге, левее действовал праймовый Ройс, а в позиции атакующего полузащитника Гюндоган. Kicker поставил Обамеянгу оценку 1.2 (по их шкале высший балл — единица) за дебютный матч в Бундеслиге. Это было легендарно.

3. Чемпионат Германии 2016/17. Обамеянг в футболке дортмундской «Боруссии»

Матч: 5 ноября 2016 года: «Гамбург» — «Боруссия Д» — 2:5 (4-я, 23-я, 27-я и 48-я минуты)

Интересно, что приступы результативной ярости с Обамеянгом регулярно случаются в выездных матчах. Свой первый хет-трик за «Боруссию» Пьер-Эмерик забил на радость Клоппу, а вторым порадовал Томаса Тухеля. На самом деле в матче против «Гамбурга» габонец забил четыре мяча, а хет-трик оформил уже к 27-й минуте. В пятом голе Обамеянг поучаствовал ассистом — помог забить Усману Дембеле, с которым теперь снова играет в одной команде.

4. Чемпионат Германии 2017/18. Обамеянг в футболке дортмундской «Боруссии»

Матч: 23 сентября 2017 года: «Боруссия Д» — «Боруссия М» — 6:1 (45-я, 49-я и 62-я минуты)

Забавно, что сегодня есть и другой повод вспомнить этот матч, ведь дортмундская «Боруссия» накануне снова накидала шесть голов в ворота тезок из Менхенгладбаха. Интересно, что матч 2017 года начался с дубля другого футболиста: будущий динамовец Максимилиан Филипп дважды огорчил «жеребцов» в первом тайме и был близок к хет-трику, но «уловку шляпы» в итоге сотворил Обамеянг, забивавший после передач того же Филиппа, Дахуда и Гетце.

5. Чемпионат Англии 2020/21. Обамеянг в футболке «Арсенала»

Матч: 14 февраля 2021 года: «Арсенал» — «Лидс» — 4:2 (13-я, 41-я и 47-я минуты)

Обамеянг на протяжении нескольких лет был лидером атак «Арсенала», но свой первый и единственный хет-трик в футболке «канониров» оформил уже на излете карьеры в Лондоне. В сезоне 2020/21 переподписавший контракт с «Арсеналом» Пьер-Эмерик забил всего лишь 10 голов в АПЛ (в двух предыдущих кампаниях забивал по 22), а три из них пришлись на домашний матч с «Лидсом» Марсело Бьелсы.

5. Чемпионат Испании 2021/22. Обамеянг в футболке «Барселоны»

Матч: 20 февраля 2022 года: «Валенсия» — «Барселоны» — 1:4 (23-я, 38-я и 63-я минуты)

Как и в случае с первым хет-триком десять лет назад, формально победный гол в матче забил не Обамеянг (это сделал Френки Де Йонг), но никто не станет спорить с тем, кто стал главным героем матча. Счастливый нападающий после игры напомнил, что не впервые добивается успеха на «Месталье»:

Я очень счастлив, но больше всего я счастлив из-за того, что мы одержали победу. В прошлый раз, когда я играл здесь в Лиге Европы с «Арсеналом», мы победили, теперь я сделал хет-трик. Этот стадион мне как дом.