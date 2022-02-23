Пруцев: «„Спартак“ – новый уровень в моей карьере»

Новичок «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал свой переход в московский клуб.
«Спартак» – новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня.
Тренировки Ваноли – интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений бы выделил разновидности квадратов, которые раньше не встречал. Также в клубе я впервые работаю с нутрициологом: например, сладкое разрешено только после игры, а из рациона его убирают.
В «Спартаке» мне всё это очень интересно! И надеюсь, у нас всё получится.
Понятно, что в РПЛ нет и быть не может топовых игроков. Даже Влашич, Азмун и Клаудиньо - хорошие футболисты, а таких очень много в Европе. Это и так понятно!
Но у Мозеса, Жиго и Промеса есть класс, позволяющий им быть на виду в РПЛ. Есть ли такой класс у игроков Крыльев, где играл Пруцев? Пока нет. Да и они не играют в Европе, не выступают в ЛЧ и ЛЕ, в отличие от тех же легионеров Спартака. Об этом я и пишу. Так что для Пруцева переход в Спартак - точно шаг вперёд в плане развития. Будет играть с игроками выше классом и в более требовательной среде и шансом заявить о себе в России, попасть в основную сборную, наконец.
Понятно, что в РПЛ нет и быть не может топовых игроков. Даже Влашич, Азмун и Клаудиньо - хорошие футболисты, а таких очень много в Европе. Это и так понятно!
Но у Мозеса, Жиго и Промеса есть класс, позволяющий им быть на виду в РПЛ. Есть ли такой класс у игроков Крыльев, где играл Пруцев? Пока нет. Да и они не играют в Европе, не выступают в ЛЧ и ЛЕ, в отличие от тех же легионеров Спартака. Об этом я и пишу. Так что для Пруцева переход в Спартак - точно шаг вперёд в плане развития. Будет играть с игроками выше классом и в более требовательной среде и шансом заявить о себе в России, попасть в основную сборную, наконец.
Но я тебя понимаю, ты заступаешься за Спартак, может для тебя это и есть высочайший уровень, но реально максимум просто хорошие игроки, не более того.
Для примера игроки высочайшего уровня на сегодня это Мбаппе, Салах, Конте и т.д. у нас в РПЛ даже близко таких нет.
Но я тебя понимаю, ты заступаешься за Спартак, может для тебя это и есть высочайший уровень, но реально максимум просто хорошие игроки, не более того.
Для примера игроки высочайшего уровня на сегодня это Мбаппе, Салах, Конте и т.д. у нас в РПЛ даже близко таких нет.