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Пруцев: «„Спартак“ – новый уровень в моей карьере»

вчера, 11:33

Новичок «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал свой переход в московский клуб.

«Спартак» – новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня.

Тренировки Ваноли – интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений бы выделил разновидности квадратов, которые раньше не встречал. Также в клубе я впервые работаю с нутрициологом: например, сладкое разрешено только после игры, а из рациона его убирают.

В «Спартаке» мне всё это очень интересно! И надеюсь, у нас всё получится.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:21
Данил не останавливайся на достигнутом, расти и развивайся - это один из критериев совершенства и достижения цели. Успеха тебе.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:57
"Отстань от Пруцева и не цепляйся к его словам".

Это потому, что он теперь в Спартаке?! Почему к примеру сказанная глупость людьми из других клубов, для вас это лакомый кусочек, а ваших сразу не трогай?
Ну и самое главное, ты можешь со мной поспорить на какую то тему, но указывать мне не стоит. Я лишь высказал своё мнение, я же к примеру тебе не указываю про кого как говорить и тебе не стоит.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:43
Отстань от Пруцева и не цепляйся к его словам.
Пусть спокойно проявляет себя в Спартаке - глядишь, поиграет в ЛЧ или ЛЕ, где в составах соперников есть действительно игроки космического уровня. А пока пусть потренируется в Спартаке бок о бок с футболистами "высочайшего уровня".
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:14
Сладким должен быть вкус побед
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:55
Как хорошо, что можно вот так сказать, "по сравнению с Крыльями". А в Крыльях вообще суперпуперкосмические игроки по сравнению с игроками из Триумф (Мостовской) где начинал Пруцев.
Но я тебя понимаю, ты заступаешься за Спартак, может для тебя это и есть высочайший уровень, но реально максимум просто хорошие игроки, не более того.
Для примера игроки высочайшего уровня на сегодня это Мбаппе, Салах, Конте и т.д. у нас в РПЛ даже близко таких нет.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:15
Что же с такими игроками "высочайшего уровня" Спартак находится ближе к зане вылета, чем к зоне еврокубков?
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И вышел в 1/8 финала ЛЕ, например - что гораздо ценнее и сложнее!
И там у Мозеса 1+3, у Соболева 4 гола, у Промеса 2.
Вопросы?
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:06
Мысли проще, а не заоблачно!
Понятно, что в РПЛ нет и быть не может топовых игроков. Даже Влашич, Азмун и Клаудиньо - хорошие футболисты, а таких очень много в Европе. Это и так понятно!

Но у Мозеса, Жиго и Промеса есть класс, позволяющий им быть на виду в РПЛ. Есть ли такой класс у игроков Крыльев, где играл Пруцев? Пока нет. Да и они не играют в Европе, не выступают в ЛЧ и ЛЕ, в отличие от тех же легионеров Спартака. Об этом я и пишу. Так что для Пруцева переход в Спартак - точно шаг вперёд в плане развития. Будет играть с игроками выше классом и в более требовательной среде и шансом заявить о себе в России, попасть в основную сборную, наконец.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:04
А кто из них игрок высочайшего уровня?
Неужели Мозес, у которого каждая команда в карьере ниже уровня чем предыдущая? Или Промес, который поехал из Спартака покарять топ чемпионаты, а в итоге оказался никому не нужным и вот опять Спартак, а может за Жиго дерутся Бавария с Челси и МС с Реалом? Что же с такими игроками "высочайшего уровня" Спартак находится ближе к зане вылета, чем к зоне еврокубков?
Это просто хорошие игроки не более того!!!
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:48, ред.
А что тут не так?
Футболистов такого уровня как Мозес, Жиго и Промес нет в Крыльях, а сейчас Пруцеву приходится играть против них на тренировках.
ABir
ABir
вчера в 12:45
Без сладкого - не самое страшное, если за этим последует положительный результат
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:27
Посмотрим чем закончится твой новый уровень.
Izmar
Izmar
вчера в 11:57
После такого уровня почти всегда возвращаются на свой привычный.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:56
В Колю Рассказова и Сашку Максименко ещё больше верили!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:55, ред.
Для Пруцева это действительно новый уровень в его карьере, но вот для Спартака он может оказаться ещё одной незаметной единицей. Так что не стоит заранее петь дифирамбы, да и про игроков высочайшего уровня он загнул. Это или лесть и он хочет подмазаться к одноклубникам и фанатам, ну или он никогда не видел матчи Спартака и его просто сводили в музей.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:49
Сладкое кислое солёное в ограниченном количестве только после игры.
makkie
makkie
вчера в 11:47
Верю в Пруцева.
Ему бы немного мясцом обрасти и уверенности побольше - а так игрок интересный, с техникой и светлой головой. Надеюсь, получит шанс в весенних матчах!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:43
Будем посмотреть))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:36
Посмотрим кто чей уровень.
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