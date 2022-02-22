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Терюшков: «Мы без камней за пазухой расстались с Черевченко»

22 февраля 2022, 15:44

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал отставку Игоря Черевченко с поста главного тренера:

Это обоюдное решение. Мы без камней за пазухой расстались с Черевченко. Всё развивается, всё идет, провели сборы. Всё-таки так будет лучше для клуба. До конца дня объявим нового наставника. Хотим сохраниться в премьер-лиге. Я был одним из инициаторов этого решения.

Напомним, что «Химки» близки к подписанию контракта с главным тренером клуба «СКА-Хабаровск» Сергеем Юраном.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 10:40
Я это давно твержу
Землянин
Землянин ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 06:17
Частные клубы должны сами себя кормить и жить по средствам, а не милостыню просить, прожирая бюджетные деньги налогоплательщиков
Сидор новый
Сидор новый
22 февраля в 19:02
Ой не верю я в это...
ДАША Д
ДАША Д
22 февраля в 16:59
Камни нынче дорого стоят. Жалко их.
sv_1969
sv_1969 ответ KnowSoccer (раскрыть)
22 февраля в 16:25
Однозначно Химки области не нужны
KnowSoccer
KnowSoccer
22 февраля в 16:01
Терюшков вгоняет клуб в пропасть. Набрали футболистов (еще неизвестно, как за них платить), выгнал второй раз тренера. Видимо, руководство области поставило задачу вылететь из РПЛ.
mihaluch
mihaluch
22 февраля в 16:01
У нас тренеров с избытком туркам поможем.
beefs
beefs
22 февраля в 15:58
дурдом продолжается и так весь сезон...
Байкал-38.
Байкал-38.
22 февраля в 15:45
Вы ему в ножки кланяться должны.
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