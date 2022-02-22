Терюшков: «Мы без камней за пазухой расстались с Черевченко»

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал отставку с поста главного тренера:

Это обоюдное решение. Мы без камней за пазухой расстались с Черевченко. Всё развивается, всё идет, провели сборы. Всё-таки так будет лучше для клуба. До конца дня объявим нового наставника. Хотим сохраниться в премьер-лиге. Я был одним из инициаторов этого решения.