Черевченко: «Мы провели хорошую работу на сборах»

Бывший наставник «Химок» прокомментировал свой уход из подмосковного клуба.

Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с «Химками». Желаю клубу успехов в дальнейшем!