Черевченко: «Мы провели хорошую работу на сборах»

Бывший наставник «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал свой уход из подмосковного клуба.
Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с «Химками». Желаю клубу успехов в дальнейшем!
такое ощущение что Глушаков часто делится своим самогоном с руководством Химок и те спьяну увольняют Черевченко,а по трезвому его снова возвращают )))
Я бы на месте Юрана даже б не дёргался. Смысл идти в Химки на месяц и потом всё равно уволят. Лучше уж в Хабаре быть с работой
такое ощущение что Глушаков часто делится своим самогоном с руководством Химок и те спьяну увольняют Черевченко,а по трезвому его снова возвращают )))
Я бы на месте Юрана даже б не дёргался. Смысл идти в Химки на месяц и потом всё равно уволят. Лучше уж в Хабаре быть с работой