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Черевченко: «Мы провели хорошую работу на сборах»

22 февраля 2022, 14:47

Бывший наставник «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал свой уход из подмосковного клуба.

Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с «Химками». Желаю клубу успехов в дальнейшем!

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Все комментарии
протон
протон
22 февраля в 17:47
круговорот физруков в РПЛ в действии! в принципе, Юран - отличный вариант для того,чтобы команду в ФНЛ сплавить, тем более, когда как не за пару-тройку дней до рестарта чемпионата тренерский штаб после полноценной предсезонки менять )))
такое ощущение что Глушаков часто делится своим самогоном с руководством Химок и те спьяну увольняют Черевченко,а по трезвому его снова возвращают )))
Я бы на месте Юрана даже б не дёргался. Смысл идти в Химки на месяц и потом всё равно уволят. Лучше уж в Хабаре быть с работой
протон
протон
22 февраля в 17:46
Бог любит троицу
Не знаю, что в этой новости более смешно...второе за сезон увольнение Черевченко или возможный приход Юрана, который тогда чуть не судился с ними
КЭТиК
КЭТиК
22 февраля в 16:56
Настолько хорошо, что аж тренера выгнали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 16:21
Удачи ему в поисках работы
Mekail
Mekail
22 февраля в 15:25
Когда Химки с треском вылетят в ФНЛ, тебя снова пригласят...так что твоя работа даром не пройдет...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
22 февраля в 15:16
Главное чтобы в сезоне был результат.
drug01
drug01
22 февраля в 15:05
Будем ждать результат
mihaluch
mihaluch
22 февраля в 15:01
Надоело ему это всё.
beefs
beefs
22 февраля в 14:56
как правильно и вовремя, так держать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 14:49
Чемпионат это покажет...
Carl Lewis
Carl Lewis
22 февраля в 14:48
Спасибо, молодцы!
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