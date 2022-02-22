Кузнецов: «Трансфер Васина логичен»

Экс-футболист ЦСКА дал комментарий переходу защитника в «Кайрат»:

Логичный трансфер. У Васина было мало игрового времени, он уже не в том возрасте, чтобы сидеть в запасе, должен играть. На месте Васина есть много конкурентов, это правильное решение и клуба, и игрока.