Кузнецов: «Трансфер Васина логичен»

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов дал комментарий переходу защитника Виктора Васина в «Кайрат»:
Логичный трансфер. У Васина было мало игрового времени, он уже не в том возрасте, чтобы сидеть в запасе, должен играть. На месте Васина есть много конкурентов, это правильное решение и клуба, и игрока.
Парню пожелаем удачи. Он был в системе ЦСКА, надо вспоминать хорошие моменты: Васин заменял выбывших из состава партнёров, закрывал проблемные места.
Васин играл за ЦСКА с 2011 года. В текущем сезоне 33-летний игрок принял участие в 5 матчах РПЛ и не отметился результативными действиями. Васин также играл за «Спартак» из Нальчика, «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».