Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеКазахстан. Премьер-лига 2021

Кузнецов: «Трансфер Васина логичен»

22 февраля 2022, 11:33

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов дал комментарий переходу защитника Виктора Васина в «Кайрат»:

Логичный трансфер. У Васина было мало игрового времени, он уже не в том возрасте, чтобы сидеть в запасе, должен играть. На месте Васина есть много конкурентов, это правильное решение и клуба, и игрока.

Парню пожелаем удачи. Он был в системе ЦСКА, надо вспоминать хорошие моменты: Васин заменял выбывших из состава партнёров, закрывал проблемные места.

Васин играл за ЦСКА с 2011 года. В текущем сезоне 33-летний игрок принял участие в 5 матчах РПЛ и не отметился результативными действиями. Васин также играл за «Спартак» из Нальчика, «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».

Все новости
Лепёхин: «Шансы у „Зенита“ есть, но, скорее всего, он не пройдёт „Бетис“»
Вчера, 23:52
Игонин: «„Зенит“ не стоит сбрасывать со счетов в матче с „Бетисом“»
Вчера, 23:12
Радимов объяснил, почему «Бетис» является фаворитом в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:54
Сутормин: «„Зенит“ может играть с „Бетисом“, причем с позиции силы»
Вчера, 21:22
Сенников: «„Зенит“ может обыграть этот „Бетис“. Ничего такого в них нет»
Вчера, 21:08
Червиченко: «Завтра „Зенит“ закончит своё выступление в еврокубках»
Вчера, 19:46
Сортировать
Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
22 февраля в 16:53
Удачи Вите, спасибо за хорошие моменты, о плохих лучше промолчу.
КЭТиК
КЭТиК
22 февраля в 12:30
Будет теперь чудить в Кайрате.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 12:20
Еще как логичен. Вот только в Кайрате с логикой явно не очень .
Мaлик
Мaлик
22 февраля в 12:17
Посмотрим на эту логику
Ironigor
Ironigor
22 февраля в 12:16
Логично для ЦСКА, но скоро в Кайрате эту логику тоже поймут.
mihaluch
mihaluch
22 февраля в 12:00
Васин подходит Кайрату.
drug01
drug01
22 февраля в 11:51
Всё нормально
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 