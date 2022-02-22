«Бестолковые вбросы европейской стороны». Колосков — о переносе финала ЛЧ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слухи о том, что финал Лиги чемпионов могут перенести из Санкт-Петербурга на «Уэмбли» в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР и ухудшением отношений России и Украины:

Это все опять бестолковые вбросы европейской стороны. Я уверен на сто процентов, что это неподтвержденная информация и простое сотрясение воздуха. Надо верить только официальным заявлениям УЕФА — если бы они рассматривали такой вариант, уже сказали бы об этом.

На данный момент нет предмета для переноса финала, ну признали ЛНР и ДНР , и что тут такого? Не началась же крупномасштабная война, угроз человеческой жизни на территории России нет и, надеемся, не будет. Так что все это ерунда и попытка развернуть дискуссию о проблеме, которая существует на сегодняшний день.