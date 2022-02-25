«Барселона» прошла «Наполи» в Лиге Европы

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сегодня, 00:52

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Барселона» победила в гостях со счетом 4:2 «Наполи».

За каталонцев забивали Жорди Альба (8-я минута), Френки Де Йонг (13-я), Жерар Пике (45-я) и Пьер-Эмерик Обамеянг (59-я). У «Наполи» отличился с пенальти Лоренцо Инсинье на 23-й минуте, а также Маттео Политано (87-я).

В первой игре между командами была зафиксирована ничья 1:1.