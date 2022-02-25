«Барселона» прошла «Наполи» в Лиге Европы

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Барселона» победила в гостях со счетом 4:2 «Наполи».
За каталонцев забивали Жорди Альба (8-я минута), Френки Де Йонг (13-я), Жерар Пике (45-я) и Пьер-Эмерик Обамеянг (59-я). У «Наполи» отличился с пенальти Лоренцо Инсинье на 23-й минуте, а также Маттео Политано (87-я).
В первой игре между командами была зафиксирована ничья 1:1.
Наполи борется за чемпионство в Серии А и они просто были растоптаны. По сути Барса их не заметила и если бы не подвела реализация на Камп Ноу. То счёт по сумме двух игр был бы как минимум 3-10.При этом Наполи даже 3 гола не заслужила!
Наполи борется за чемпионство в Серии А и они просто были растоптаны. По сути Барса их не заметила и если бы не подвела реализация на Камп Ноу. То счёт по сумме двух игр был бы как минимум 3-10.При этом Наполи даже 3 гола не заслужила!
Пришедшие игроки усилили игру команды.
Просим не сбавлять оборотов, держать победный курс как можно дольше!
Пришедшие игроки усилили игру команды.
Просим не сбавлять оборотов, держать победный курс как можно дольше!