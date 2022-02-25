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«Барселона» прошла «Наполи» в Лиге Европы

сегодня, 00:52
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Барселона» победила в гостях со счетом 4:2 «Наполи».

За каталонцев забивали Жорди Альба (8-я минута), Френки Де Йонг (13-я), Жерар Пике (45-я) и Пьер-Эмерик Обамеянг (59-я). У «Наполи» отличился с пенальти Лоренцо Инсинье на 23-й минуте, а также Маттео Политано (87-я).

В первой игре между командами была зафиксирована ничья 1:1.

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 04:21
Хави 5+! Намечается под’ем, молодежь немного нервничает, но это пройдёт. Отличный отрезок
Gahi
Gahi
сегодня в 04:21
"Барселона" под руководством Хави постепенно и методично ставит свою игру, которая даёт свои результаты. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:34
Вполне заслуженно.
протон
протон
сегодня в 02:36
Первый гол на контратаке особенно понравился, давно уже не забивали такие, Траоре красавец ушел от прессинга защитников, и отдал шикарный пас на Альбу, красота! Forca Barca!!
протон
протон
сегодня в 02:34
Кризисный клуб Испании выносит клуб, который борется за чемпионство в Серии А. Вот она наглядная разница в уровне этих чемпионатов! Отличная игра от Барсы, Траоре продолжает радовать, Де Йонг и Альба затыкают рты хейтерам, а Хави просто красавец.
Наполи борется за чемпионство в Серии А и они просто были растоптаны. По сути Барса их не заметила и если бы не подвела реализация на Камп Ноу. То счёт по сумме двух игр был бы как минимум 3-10.При этом Наполи даже 3 гола не заслужила!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:19
Ничего удивительного, если даже Спартак их обыгрывал...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:53
Не знаю что будет дальше с Барсой и как она будет играть но одно могу сказать точно-Хави лучше Кумана как тренер!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 01:36
Второй матч подряд Барса забивает 4 гола.
Пришедшие игроки усилили игру команды.
Просим не сбавлять оборотов, держать победный курс как можно дольше!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:30
Не может быть !
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 01:05
Ждем ту Барсу, которую мы хотим видеть! Уверен в Хави!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:00
Барса прибавляет.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:59
Мастерство взяло верх
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:54
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