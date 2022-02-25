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«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и покинул Лигу Европы

сегодня, 00:56
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Зенит» в гостях сыграл вничью 0:0 с «Бетисом».

В концовке встречи петербуржцы смогли забить, однако взятие ворот было отменено после вмешательства ВАР.

Таким образом, петербуржцы покидают турнир. В первой встрече на своем поле «Зенит» проиграл испанцам со счетом 2:3.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:45
Для Зенита это победа !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:38
Ерохин на спасителя явно не тянет.
DaslerU
DaslerU
сегодня в 02:39
В еврокубках одна победа в восьми матчах. На что тратятся деньги и главное зачем? Дубль Зенита думаю не хуже результат покажет.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:33
Очередным фанатам "достойной игры" чемпиона хочу напомнить что у Бетиса впереди дерби с Севильей и они мыслями были там.
Хотели бы победитт то шансов бы не было.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 02:07
Орлов:"Если зенит не пройдет бетис, то нужно пол команды менять."
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 02:01
Как по мне неожиданно. Учитывая то, как Зенит играет в гостях в Еврокубках, думал, что шансов на проход не будет вообще, а они всё же были.
амурец
амурец
сегодня в 01:57
жаль, хотя Зенит смотрелся хорошо, отменённый гол тоже так себе решение
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:27
Концовку мощно Зенит провел. Удалось прижать Бетис. Гол назревал, но не повезло.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:11
Сыграли вполне прилично, чуть-чуть не хватило...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 01:08
Не люблю Зенит! Буду честен!
Но сегодня проиграли из-за санкций!
Мое личное мнение, никому не навязываю.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:06
Тухлая ничья Бетиса, с душком.
Зенит может занести игру в актив. Но все равно был обречен в этом матче.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 01:01
Ничего удивительного,первый матч прос..али, второй матч по сценарию и тактике Бетиса.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 01:01
Как не удивительно, но без Ерохина бы победили..., жаль, Зенит играл хорошо, по самоотдаче претензий нет, печальный исход привычен и традиционен
ARMENIAN
ARMENIAN ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 01:01
соперник не позволял, а тут они уже задачу свою выполнили и играли на удержание.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 01:00
Одни не хотели,другие не могли
протон
протон
сегодня в 00:59
Сейчас скажут сколько ещё миллионов евро нужно бюджетных денег, чтобы Зенит хотя бы мог вничью Бетисом сыграть? Надо было там у них задел сделать.
Землянин
Землянин
сегодня в 00:58
В уефа вздохнули с облегчением и не придерешься, все в русле правил - 2 раза побывал мяч в сетке и всё очень на тоненького, жаль
drug01
drug01
сегодня в 00:57
Ничья на вылет
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:57
Не долго музыка играла. .не долго фраер танцевал...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:57
Жаль,почему в первой игре так не играли!?
4RT
4RT
сегодня в 00:57
Нафига только этого Ерохина выпустили на поле
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