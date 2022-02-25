«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и покинул Лигу Европы

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сегодня, 00:56

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Зенит» в гостях сыграл вничью 0:0 с «Бетисом».

В концовке встречи петербуржцы смогли забить, однако взятие ворот было отменено после вмешательства ВАР.

Таким образом, петербуржцы покидают турнир. В первой встрече на своем поле «Зенит» проиграл испанцам со счетом 2:3.