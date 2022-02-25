«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и покинул Лигу Европы

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Зенит» в гостях сыграл вничью 0:0 с «Бетисом».
В концовке встречи петербуржцы смогли забить, однако взятие ворот было отменено после вмешательства ВАР.
Таким образом, петербуржцы покидают турнир. В первой встрече на своем поле «Зенит» проиграл испанцам со счетом 2:3.
Хотели бы победитт то шансов бы не было.
Хотели бы победитт то шансов бы не было.
Но сегодня проиграли из-за санкций!
Мое личное мнение, никому не навязываю.
Но сегодня проиграли из-за санкций!
Мое личное мнение, никому не навязываю.
Зенит может занести игру в актив. Но все равно был обречен в этом матче.
Зенит может занести игру в актив. Но все равно был обречен в этом матче.