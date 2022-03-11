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Хакшабанович и Дрейер в ближайшее время покинут «Рубин»

вчера, 16:14

Сразу два легионера покинут «Рубин» в скором времени.

Утверждается, что из казанской команды уйдут черногорский полузащитник Сеад Хакшабанович и датский нападающий Андерс Дрейер.

Оба футболиста уже обратились к руководству с просьбой приостановить договора, клуб пошел навстречу.

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ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 00:05
Во всем виноват начальник Зенита , спасибо Путин !
Сп62
Сп62
вчера в 20:20
Вот вам и импорто замещение. О чём так долго говорили большевики.
протон
протон
вчера в 18:00
Рубин за этих игроков вроде заплатил 14 млн.евро. Теперь по всей видимости они бесплатно уйдут.
Вслед за новостями об уезжающих игроках, нас ждут новости о том, что тот или иной клуб прекратил существование. Тупо денег не будет
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:40
Ещё один клуб потерял футболистов основного состава.
dеigandre
dеigandre ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:35
Сказки
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:31
Крыховяк оказался.... (((
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:28
Уверен, что эти парни не хотят уезжать, но на них оказывается сильное давление.
Кто хотел уехали сразу, а некоторые ещё как поляк крыховяк устраивали откровенные провокации. Так, что не стоит удивляться ничему. Но перед тем как уехать пусть честно скажут из-за чего уезжают, открыто не боясь, только так они смогут сохранить своё лицо. А к тем кто доиграет сезон будет только уважение. Да они могут уехать летом, особенно если у них есть желание в еврокубках, а у нас не смогут им дать этого.
Живите своим умом!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:16
Скоро не кого не останется!
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