Хакшабанович и Дрейер в ближайшее время покинут «Рубин»

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вчера, 16:14

Сразу два легионера покинут «Рубин» в скором времени.

Утверждается, что из казанской команды уйдут черногорский полузащитник и датский нападающий .

Оба футболиста уже обратились к руководству с просьбой приостановить договора, клуб пошел навстречу.