Хакшабанович и Дрейер в ближайшее время покинут «Рубин»

Сразу два легионера покинут «Рубин» в скором времени.
Утверждается, что из казанской команды уйдут черногорский полузащитник Сеад Хакшабанович и датский нападающий Андерс Дрейер.
Оба футболиста уже обратились к руководству с просьбой приостановить договора, клуб пошел навстречу.
Кто хотел уехали сразу, а некоторые ещё как поляк крыховяк устраивали откровенные провокации. Так, что не стоит удивляться ничему. Но перед тем как уехать пусть честно скажут из-за чего уезжают, открыто не боясь, только так они смогут сохранить своё лицо. А к тем кто доиграет сезон будет только уважение. Да они могут уехать летом, особенно если у них есть желание в еврокубках, а у нас не смогут им дать этого.
Живите своим умом!!!
Кто хотел уехали сразу, а некоторые ещё как поляк крыховяк устраивали откровенные провокации. Так, что не стоит удивляться ничему. Но перед тем как уехать пусть честно скажут из-за чего уезжают, открыто не боясь, только так они смогут сохранить своё лицо. А к тем кто доиграет сезон будет только уважение. Да они могут уехать летом, особенно если у них есть желание в еврокубках, а у нас не смогут им дать этого.
Живите своим умом!!!