Игрок «Зенита» в «Барселоне» и другие звёзды РПЛ в топ-5. Легионеры, которые могут уйти

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вчера, 19:56

Вслед за Азмуном, Классоном и Жиго клубы потеряют других.

Дуглас Сантос

За уход. Понятно, что «Барселону» приплели, чтобы о левом защитнике, который сыграет в опорной зоне и в центре обороны, вспомнили в Европе. Сантос в 27 лет не спешил в топ-5, но теперь может изменить мнение. Игрок добротный, клуб в солидной лиге найдет себе быстро. Классный футболист, играл в Бундеслиге-2, может подняться на уровень выше.

Против ухода. «Зенит» будет удерживать легионеров изо всех сил, в том числе, переплачивая. Это вопрос репутации – надо показать, что решение ФИФА и дисквалификация УЕФА ни по чём. Но это слабый аргумент, когда футболистам фактически разрешили уехать без последствий. А потом они точно вернутся? Вот Сантос и ищет себе новый клуб.

Джордан Ларссон

За уход. Лазейкой от ФИФА могут воспользоваться легионер, которые давно подумывали об уходе, а не получалось. Ларссону выгодно поискать себе клуб, который его приютит, а параллельно разойтись со «Спартаком». Москвичи при этом потеряют деньги, но Алекперов и Федун за последние тринадцать дней столько миллиардов потеряли, что их это уже не пугает.

Против ухода. Ларссон играет хуже Бакаева, который решил заработать себе новый контракт. Джордан упал в цене, интерес к нему был, но после первой части сезона обнулился. Шведу точно нужно освежиться, ведь не в форме. Если не впишется в схемы Ваноли, то против ухода останется один аргумент – никто к себе не пригласит.

Себастьян Шиманьски

За уход. Левандовски отказался от солидного рекламного контракта, поскольку компания, которая платила ему деньги, не ушла пока с рынка России. Шиманьски – молодой игрок, ему хочется выступать в сборной Польши в будущем. Воспримут ли его решение остаться дома, если разрешают уйти? Да и в топ-5 Себастьян точно мечтал играть. Сто процентов, что поручил агенту найти новый клуб если не сейчас, то с лета.

Против ухода. Шварц пока остается, ситуацию сложно просчитать даже на две недели вперед, не говоря о месяцах. Если «Динамо» убедит легионеров остаться до лета, то маленький шанс, что клуб удержит Шиманьски, останется. Но если ситуация ударит по футболисту морально так, как по тому же Ордецу, то команда потеряет лидера, даже если он будет выходить на поле. Чисто психологически все понятно.

Реми Кабелла

За уход. Галицкий уже пошел навстречу легионерам, чьи семьи начали переживать из-за зоны без полетов над Краснодаром, все иностранцы, кроме двух, получили возможность взять паузу в отношениях с клубом. Кабелла с французским паспортом, его знают в Лиге 1, а поскольку играл шикарно, то за пять минут найдет себе новый клуб. Особенно если разорвет контракт, как Классон.

Против ухода. Опять же, все еще может сто раз перемениться, поэтому ни один из легионеров клуба не спешит принимать окончательное решение. «Краснодар» был классным местом, когда можно было мечтать услышать на красивом стадионе гимн Лиги чемпионов. Без аргумента о еврокубках загнать и французскую жену Крыховяка, и подруг других легионеров в нестоличный город не так уж просто.

Маттео Кассьерра

За уход. Молодой результативный колумбийский нападающий – четыре характеристики, с которыми можно выходить на рынок топ-5. Кассьерре не светит клуб, который играет сильнее, чем «Сочи». Это может быть середняк Ла Лиги или Серии А. но форварду всего двадцать четыре года, и его уже заметили и запомнили. Спрос будет.

Против ухода. Как и «Зенит», «Сочи» будет удерживать легионеров до последнего. Но это не значит, что самые молодые и востребованные, вроде Кассьерры, не покинут команду если не прямо сейчас, то летом. «Сочи» тяжело будет без еврокубков удержать тот костяк, который создали вокруг Федотова прекрасные селекционеры команды.

Вендел

За уход. В отличие от Малкома, которого в «Зените» может удержать немалая трансферная стоимость, Вендел не такой дорогостоящий лот на футбольном аукционе. Зато он играл в Португалии и России, доказал класс, молодой – 24 года, универсальный, ведет игру. Им уже заинтересовались в Италии, а отправиться туда может транзитом через Бразилию.

Против ухода. Вендел послушает Семака и останется до лета. А дальше, как и во всех других случаях, будут ждать чудес. Честно говоря, в этом случае тяжело придумать причины, почему футболист останется. Если Сантос чуть старше и его пик прошел, то Вендел рубится на крутом уровне, мечтает каждый сезон драться в еврокубках, поэтому «Зенит» может воспринимать в качестве перевалочной базы. А теперь и подавно.

Чидера Эджуке

За уход. Во-первых, Карраскаль, Языджи и Медина могут вытеснить 24-летнего нигерийца из основы. Во-вторых, вингер приехал из чемпионата Нидерландов, то есть уже жил в разных частях Европы, может мечтать вернуться в привычную среду, выбрать более мягкий климат, нежели московский. В-третьих, Чидера и не скрывал, что мечтает о большом вызове.

Против ухода. Не в той форме, чтобы получить много заманчивых предложений именно из топ-5, хотя в Турцию такого вингера обязательно позовут. Также не стал героем Нигерии на Кубке Африки, хотя это не обязательно застопорит уход. ЦСКА брал часть новичков в аренду – поэтому они не спешат уходить, а вот Эджуке на контракте, и он может использовать новое решение ФИФА .

Клаудиньо

За уход. Слишком хорошо стартовал, чтобы скауты топ-5 в нем сомневались, как раньше. Было непонятно, как Клаудиньо в свои двадцать пять лет выдерживает скорости европейского футбола, которые заметно отличаются от скоростей в Бразилии. Но речь об одном из лучших игроков РПЛ , ему легко найдут клуб в топ-5, тут нет никаких сомнений.

Против ухода. Снова же, позиция «Зенита» как клуба, который представляет государственную компанию – удержать всех легионеров, даже Ловрена, потеря которого проблемой не станет. Но Клаудиньо пришел за Лигой чемпионов, и если ее не будет – не получится отсудить право, или же соперники попросту откажутся играть против «Зенита», даже если бан УЕФА юридически снимут, то бразилец задумается. Как и все остальные.

Печаль этой ситуации в том, что это дорога с односторонним движением. Можно потерять сильных зарубежных футболистов в РПЛ , а новые не появятся, поскольку причина не приезжать будет ровно той же, что причина уехать – резкое изменение курса рубля, проблемы с перелетами иностранными чартерами, ведь самолеты начнут ломаться, а деталей не дадут, и дисквалификация в еврокубках.