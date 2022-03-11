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Салаха не устраивает предложение «Ливерпуля» по новому контракту

вчера, 22:18

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом.

По данным источника, египтянина не устраивает предложение «красных» относительно новой сделки. Переговоры между сторонами прервались ещё в декабре. Салах хотел бы остаться в «Ливерпуле», однако не на тех условиях, которые ему предлагает клуб.

Текущий контракт нападающего с «красными» действует до 2023 года.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:28
Салаху летом 30 стукнет , вот мужичок и хочет свой возможно последний контракт пожирнее выбить.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:16
Добавят и останется
drug01
drug01
вчера в 23:16
Совсем заелся
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ beefs (раскрыть)
вчера в 23:14
Жаль конечно, но думаю все таки договорятся
beefs
beefs
вчера в 23:08
вот что делает жадность людская...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:03
Когда то надо расставаться
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:01
А может продать от греха!
futbol liiverpool
futbol liiverpool
вчера в 23:00
Жаль что Салах стал думать о деньгах , конечно деньги нужны , ну у салаха же их наверняка до хрена , ливерпуль тоже думаю платит игроку по его качеству , жаль что он хлчет получать еще больше ,
В моих глазах ситуция ьакая салах получает 15 млн в год а хочет 20 млн в год , а ливерпуль и так почти никому не платит 15 млн в год , а 20 млн они считают слишком высокой зарплатой для клуба , ни то чтобы они себе этого не могут позволить , но у них Ливерпуле есть определённый потолок зарплат который не позволяет платить игрокам по 20 млн , если салах будет просить то и другие будут повышать требования, и они предлагают ему зарплату гдето в районе 17 млн , но салах хочет 20 , но я надеюсь салах пойдёт на уступки и согласиться на 18 , ( я не знаю точных цифр , все цифры которые приведены ориентировочные)
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:51
Чем ближе дата окончания контракта, тем обе договаривающиеся стороны будут сговорчивее.
izrafel
izrafel
вчера в 22:32
Ну тут нужно как то договариваться
shur
shur
вчера в 22:31
...Ливер без Бога Египта не интересен !!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 22:31
Зажрался Салах!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:29
Жадность фраера сгубила...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:22
Эти договорятся,Салах им нужен!
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