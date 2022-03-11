Салаха не устраивает предложение «Ливерпуля» по новому контракту

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вчера, 22:18

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с нападающим .

По данным источника, египтянина не устраивает предложение «красных» относительно новой сделки. Переговоры между сторонами прервались ещё в декабре. Салах хотел бы остаться в «Ливерпуле», однако не на тех условиях, которые ему предлагает клуб.

Текущий контракт нападающего с «красными» действует до 2023 года.