Салаха не устраивает предложение «Ливерпуля» по новому контракту

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом.
По данным источника, египтянина не устраивает предложение «красных» относительно новой сделки. Переговоры между сторонами прервались ещё в декабре. Салах хотел бы остаться в «Ливерпуле», однако не на тех условиях, которые ему предлагает клуб.
Текущий контракт нападающего с «красными» действует до 2023 года.
В моих глазах ситуция ьакая салах получает 15 млн в год а хочет 20 млн в год , а ливерпуль и так почти никому не платит 15 млн в год , а 20 млн они считают слишком высокой зарплатой для клуба , ни то чтобы они себе этого не могут позволить , но у них Ливерпуле есть определённый потолок зарплат который не позволяет платить игрокам по 20 млн , если салах будет просить то и другие будут повышать требования, и они предлагают ему зарплату гдето в районе 17 млн , но салах хочет 20 , но я надеюсь салах пойдёт на уступки и согласиться на 18 , ( я не знаю точных цифр , все цифры которые приведены ориентировочные)
В моих глазах ситуция ьакая салах получает 15 млн в год а хочет 20 млн в год , а ливерпуль и так почти никому не платит 15 млн в год , а 20 млн они считают слишком высокой зарплатой для клуба , ни то чтобы они себе этого не могут позволить , но у них Ливерпуле есть определённый потолок зарплат который не позволяет платить игрокам по 20 млн , если салах будет просить то и другие будут повышать требования, и они предлагают ему зарплату гдето в районе 17 млн , но салах хочет 20 , но я надеюсь салах пойдёт на уступки и согласиться на 18 , ( я не знаю точных цифр , все цифры которые приведены ориентировочные)