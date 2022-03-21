«ЦСКА – это мой клуб». Бийол заявил о желании остаться в стане «армейцев»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил о желании остаться в стане армейской команды, несмотря на политическую ситуацию.
Всё хорошо. Знаем, что происходит, надо подождать. Сейчас уезжаю в сборную, но ЦСКА — это мой клуб. Я буду с командой.
У ЦСКА сейчас всё очень хорошо, все счастливы. В команде топ-атмосфера, у нас очень хорошие игроки. У команды всё получилось, каждый футболист хорошо работает. Уверен, что максимум уже есть. Хотим и настраиваемся выиграть каждый матч до конца сезона.
Недавно агент Бийола подтвердил, что игрок продлил контракт с ЦСКА.
Бийолу желаю остаться верным своим принципам и как говориться думай своей головой.
Соглашусь с Бийолом по поводу ЦСКА, сейчас там действительно хорошая обстановка. ЦСКА 2021 и ЦСКА весна 2022 это совсем разные команды, посмотрим, что будет дальше.
Бийолу желаю остаться верным своим принципам и как говориться думай своей головой.
Соглашусь с Бийолом по поводу ЦСКА, сейчас там действительно хорошая обстановка. ЦСКА 2021 и ЦСКА весна 2022 это совсем разные команды, посмотрим, что будет дальше.
Яка показывает очень хороший пример того каким может быто легионер в футбольном смысле слова.
Словенец был в числе тех легионеров клуба ЦСКА Москва о которых мало кто что-либо знал до их перехода, и то как сложится его карьера в клубе было загадкой для многих болельщиков клуба и других людей интересующихся российским футболом.
Молодому футболисту потребовалось время на то чтобы стать увереннее и на то чтобы тренерский штаб понял лучше где и как его лучше использовать. Почти год Бийол был в аренде в Германии, сомнения насчёт его будущего в клубе были. Но очень хорошо что сложилось как сложилось, что Яка стал игроком основного состава, и что его будущее в составе красно-синих выглядет теперь более радужным и стабильным.
Желаю Яке и другим легионерам клуба всегда стараться выступать как можно лучше, и достойно представлять армейский клуб во всех смыслах слова.
Всем здоровья, удачи, и добра.
Яка показывает очень хороший пример того каким может быто легионер в футбольном смысле слова.
Словенец был в числе тех легионеров клуба ЦСКА Москва о которых мало кто что-либо знал до их перехода, и то как сложится его карьера в клубе было загадкой для многих болельщиков клуба и других людей интересующихся российским футболом.
Молодому футболисту потребовалось время на то чтобы стать увереннее и на то чтобы тренерский штаб понял лучше где и как его лучше использовать. Почти год Бийол был в аренде в Германии, сомнения насчёт его будущего в клубе были. Но очень хорошо что сложилось как сложилось, что Яка стал игроком основного состава, и что его будущее в составе красно-синих выглядет теперь более радужным и стабильным.
Желаю Яке и другим легионерам клуба всегда стараться выступать как можно лучше, и достойно представлять армейский клуб во всех смыслах слова.
Всем здоровья, удачи, и добра.
ЦСКА прям хорошо угадал с национальностью новичков : колумбиец, ивуариец, парагваец и турок, как итог никто не свалил, а будь западные или восточные европейцы, то были бы проблемы.
Яка наш человек! Честно я в него не верил, а больше верил в Бистровича. В итоге Бийол заиграл а Бистрович кроме удара нет ничего
ЦСКА прям хорошо угадал с национальностью новичков : колумбиец, ивуариец, парагваец и турок, как итог никто не свалил, а будь западные или восточные европейцы, то были бы проблемы.
Яка наш человек! Честно я в него не верил, а больше верил в Бистровича. В итоге Бийол заиграл а Бистрович кроме удара нет ничего