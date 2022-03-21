Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«ЦСКА – это мой клуб». Бийол заявил о желании остаться в стане «армейцев»

21 марта 2022, 15:36

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил о желании остаться в стане армейской команды, несмотря на политическую ситуацию.

Всё хорошо. Знаем, что происходит, надо подождать. Сейчас уезжаю в сборную, но ЦСКА — это мой клуб. Я буду с командой.

У ЦСКА сейчас всё очень хорошо, все счастливы. В команде топ-атмосфера, у нас очень хорошие игроки. У команды всё получилось, каждый футболист хорошо работает. Уверен, что максимум уже есть. Хотим и настраиваемся выиграть каждый матч до конца сезона.

Недавно агент Бийола подтвердил, что игрок продлил контракт с ЦСКА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЗаир-Эмери продлил контракт с ПСЖ
Вчера, 22:30
СлухиФалькао летом покинет «Райо Вальекано»
Вчера, 14:48
Агент Ругани сообщил о переговорах с «Ювентусом» по продлению контракта
Вчера, 13:18
«Ньюкасл» решил отпустить Кариуса и продлил контракт с Гиллеспи
Вчера, 09:57
В «Ахмате» надеются договориться с Федерацией футбола Казахстана по Адиеву
Вчера, 09:48
«Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по Варану
Вчера, 09:40
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
21 марта 2022 в 19:20
У них легионеры так преданны команде , вызывает уважение к менеджерам и тренерам
ЦСКА прям хорошо угадал с национальностью новичков : колумбиец, ивуариец, парагваец и турок, как итог никто не свалил, а будь западные или восточные европейцы, то были бы проблемы.
Яка наш человек! Честно я в него не верил, а больше верил в Бистровича. В итоге Бийол заиграл а Бистрович кроме удара нет ничего
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
21 марта 2022 в 16:23
Все правильно, да и Лёша молодец, нашёл ему место на поле. А ведь при ВМГ иногда в нападении играл, а теперь топ защитник
ДСА
ДСА
21 марта 2022 в 16:21
На его Родине разборки наших с американцами никого не волнуют.
David Young
David Young
21 марта 2022 в 16:17
Такое достойное и позитивное отношение к клубы и своему участию в нём заслуживает уважения.

Яка показывает очень хороший пример того каким может быто легионер в футбольном смысле слова.

Словенец был в числе тех легионеров клуба ЦСКА Москва о которых мало кто что-либо знал до их перехода, и то как сложится его карьера в клубе было загадкой для многих болельщиков клуба и других людей интересующихся российским футболом.

Молодому футболисту потребовалось время на то чтобы стать увереннее и на то чтобы тренерский штаб понял лучше где и как его лучше использовать. Почти год Бийол был в аренде в Германии, сомнения насчёт его будущего в клубе были. Но очень хорошо что сложилось как сложилось, что Яка стал игроком основного состава, и что его будущее в составе красно-синих выглядет теперь более радужным и стабильным.

Желаю Яке и другим легионерам клуба всегда стараться выступать как можно лучше, и достойно представлять армейский клуб во всех смыслах слова.

Всем здоровья, удачи, и добра.
Cat01
Cat01
21 марта 2022 в 16:15
Это наш человек
Байкал-38
Байкал-38
21 марта 2022 в 16:01
С одной стороны похвально, что Бийол так говорит, но с другой стороны пугает его вызов в сборную. Со спортивной точки зрения это хорошо и даже отлично, что легионеры из РПЛ играют за свои сборные, но настораживает, что там на них оказывается давление в настоящее время.
Бийолу желаю остаться верным своим принципам и как говориться думай своей головой.
Соглашусь с Бийолом по поводу ЦСКА, сейчас там действительно хорошая обстановка. ЦСКА 2021 и ЦСКА весна 2022 это совсем разные команды, посмотрим, что будет дальше.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта 2022 в 15:45
Будет отлично , если останется.
Мaлик
Мaлик
21 марта 2022 в 15:37
Молодца...респект тебе!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 