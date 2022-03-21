«ЦСКА – это мой клуб». Бийол заявил о желании остаться в стане «армейцев»

Полузащитник ЦСКА заявил о желании остаться в стане армейской команды, несмотря на политическую ситуацию.

Всё хорошо. Знаем, что происходит, надо подождать. Сейчас уезжаю в сборную, но ЦСКА — это мой клуб. Я буду с командой.