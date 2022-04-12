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Каррера: «Связка Дзюба – Кокорин в „Фиорентине“, возможно, была бы хорошей»

12 апреля 2022, 19:10

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба хорошо выступал бы в Серии А.

Я думаю, что у Артёма Дзюбы есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо играть в Серии А. Хороший нападающий.

В какой команде мог бы играть Дзюба в Серии А? Не знаю, нужно глянуть, кто нуждается в хорошем нападающем в итальянском чемпионате. Связка Дзюба – Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей.

Ранее аналогичное мнение высказал бывший наставник сборной России Фабио Капелло.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
14 апреля в 15:27
проверка слуха, диспансеризация прошла успешно!
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2 ответ lobsterdam (раскрыть)
13 апреля в 17:00
А при чем тут Гасперини, он Аталанту тренирует.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
13 апреля в 14:53
Тарапунька и Штепсель
vova505
vova505
13 апреля в 10:07, ред.
Глупости
Зачем такое говорить?
Как будто болельщиков хотят позлить
leonid_spb58
leonid_spb58
13 апреля в 08:44
встретяться два одиночества
lobsterdam
lobsterdam
13 апреля в 08:05
А Гасперини-то знает? Спросили?
альсато
альсато
13 апреля в 07:50
ну значит так-Кокоша,Дзюба, Мамай, Глушак (все вместе) в любом чемпионате. сделают (любой) клуб- ЧАМ-ПИОНОМ!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 07:47, ред.
Зачётный троллинг....

Массимо-Фиорентина 1:0
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
12 апреля в 23:57
связка по разводу итальянских клубов и протиранию скамейки? лучшая была бы)
Шуnя771
Шуnя771
12 апреля в 23:44
"Связка Дзюба – Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей."

А "узел" Кокорин, Дзюба, Мамаев был бы морским....))
nikoladolgov
nikoladolgov
12 апреля в 23:26
Фиорентине бы сразу пришлось объявлять себя банкротом !
санек002
санек002 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
12 апреля в 22:51
ЕСЛИ ТОЛЬКО ТАМ!
Ruslik1982
Ruslik1982
12 апреля в 22:38
эта связка навела бы шороху в итальянских барах )
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
12 апреля в 22:09
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    12 апреля в 21:30
    Двух дармоедов Фиорентина не выдержит !
    Сп62
    Сп62
    12 апреля в 21:10
    Не понимаю сарказма. Если в Зените связка Дзюба - Кокорин выглядела неплохо, то почему она не могла бы сыграть в серии А. Думаю, что Каррера знает итальянский футбол не хуже нас.
    firewing
    firewing
    12 апреля в 20:57
    Но это не точно...
    cska1948
    cska1948
    12 апреля в 20:55
    А Каррера шутник однако!
    Верг
    Верг
    12 апреля в 20:38
    Скорее не связка, а вязка коко с дзюбиньо
    SHMEL
    SHMEL
    12 апреля в 20:35
    Они бы хорошо смотрелись на лавке вместе.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    12 апреля в 20:27
    Ну, юмор есть))) Хотя все возможно.
    Caniggia
    Caniggia
    12 апреля в 20:23
    Я уже писал, что Каррера от безделья, похоже, серьёзно страдает необратимым отупением и деградацией!
    Мessi 10
    Мessi 10
    12 апреля в 20:22
    С Мамаевым связка получше была бы))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    12 апреля в 20:14
    Макаронник от беделья исподтишка подкалывает нас и наш футбол.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    12 апреля в 20:13
    Я думаю лучше связок кокорин мамаев и Дзюба азмун не бывает. Правда это не для футбола.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    12 апреля в 20:12
    Каррера прикалывается жёстко
    makkie
    makkie
    12 апреля в 20:09
    При всём уважении к Массимо, но эта связка бы смешила всех )))
    от себя добавлю
    от себя добавлю ответ 29081985 (раскрыть)
    12 апреля в 20:09
    А почему карманник? Он же вроде известен как "шлифовщик"...
    Colchoneros
    Colchoneros
    12 апреля в 20:07
    По кабакам если только ходить!
    от себя добавлю
    от себя добавлю
    12 апреля в 20:05
    Это, что планируется продолжит триллер "Приключения Буратино" теперь уже в Европе?
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