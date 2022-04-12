Каррера: «Связка Дзюба – Кокорин в „Фиорентине“, возможно, была бы хорошей»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба хорошо выступал бы в Серии А.
Я думаю, что у Артёма Дзюбы есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо играть в Серии А. Хороший нападающий.
В какой команде мог бы играть Дзюба в Серии А? Не знаю, нужно глянуть, кто нуждается в хорошем нападающем в итальянском чемпионате. Связка Дзюба – Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей.
Ранее аналогичное мнение высказал бывший наставник сборной России Фабио Капелло.
Зачем такое говорить?
Как будто болельщиков хотят позлить
Зачем такое говорить?
Как будто болельщиков хотят позлить
Массимо-Фиорентина 1:0
Массимо-Фиорентина 1:0
А "узел" Кокорин, Дзюба, Мамаев был бы морским....))
А "узел" Кокорин, Дзюба, Мамаев был бы морским....))