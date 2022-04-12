Каррера: «Связка Дзюба – Кокорин в „Фиорентине“, возможно, была бы хорошей»

Бывший главный тренер «Спартака» считает, что нападающий «Зенита» хорошо выступал бы в Серии А.

Я думаю, что у Артёма Дзюбы есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо играть в Серии А. Хороший нападающий.

В какой команде мог бы играть Дзюба в Серии А? Не знаю, нужно глянуть, кто нуждается в хорошем нападающем в итальянском чемпионате. Связка Дзюба – Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей.