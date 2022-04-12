Ротен: «Мбаппе счастлив, и у него развился целый ряд способностей»

Бывший игрок ПСЖ Жером Ротен высказал мнение об игре нападающего парижан .

Чем отличаются великие футболисты от просто хороших? Умением сохранять внутреннее равновесие, обладать ясностью мышления. Это необходимо для того, чтобы быстро принять верное решение в непростом игровом эпизоде.

В этом отношении Килиан прогрессировал невероятно быстро. Как и Карим Бензема, он умеет все. Видно, что обводка соперника или хороший пас партнеру приносят ему радость. Он счастлив, и у него развился целый ряд способностей, которые на данный момент делают его лучшим футболистом мира.