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Ротен: «Мбаппе счастлив, и у него развился целый ряд способностей»

12 апреля 2022, 08:06

Бывший игрок ПСЖ Жером Ротен высказал мнение об игре нападающего парижан Килиана Мбаппе.

Чем отличаются великие футболисты от просто хороших? Умением сохранять внутреннее равновесие, обладать ясностью мышления. Это необходимо для того, чтобы быстро принять верное решение в непростом игровом эпизоде.

В этом отношении Килиан прогрессировал невероятно быстро. Как и Карим Бензема, он умеет все. Видно, что обводка соперника или хороший пас партнеру приносят ему радость. Он счастлив, и у него развился целый ряд способностей, которые на данный момент делают его лучшим футболистом мира.

Ранее по данному вопросу высказался защитник «Барселоны» Дани Алвес.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 09:16
Играть и правда стал хорошо!
ДСА
ДСА
12 апреля в 09:02
Мбаппе научился считать деньги... миллионами.
VeniaminS
VeniaminS
12 апреля в 08:13
Вот и отлично!!!
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