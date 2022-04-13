Тухель: «Проиграли из-за индивидуального мастерства футболистов соперника»

Главный тренер «Челси» рассказал о вылете из Лиги чемпионов.

Мы разочарованы исходом, но гордимся собой, поскольку провели отличный матч. Считаю, что мы это заслужили. Мы забили четырежды, а могли забить даже больше. Нам не повезло, и поэтому все так опечалены. Проиграли из-за индивидуального мастерства футболистов соперника.

Они создали не так много моментов на «Стэмфорд Бридж», но пользовались каждым полушансом. Этого хватило им для общей победы. Необходимо снижать количество ошибок для достижения больших результатов. Нам не удалось сократить их количество до минимума.