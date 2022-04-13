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Тухель: «Проиграли из-за индивидуального мастерства футболистов соперника»

13 апреля 2022, 08:05

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о вылете из Лиги чемпионов.

Мы разочарованы исходом, но гордимся собой, поскольку провели отличный матч. Считаю, что мы это заслужили. Мы забили четырежды, а могли забить даже больше. Нам не повезло, и поэтому все так опечалены. Проиграли из-за индивидуального мастерства футболистов соперника.

Они создали не так много моментов на «Стэмфорд Бридж», но пользовались каждым полушансом. Этого хватило им для общей победы. Необходимо снижать количество ошибок для достижения больших результатов. Нам не удалось сократить их количество до минимума.

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Тухель Томас
Перевод с uefa.com
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Все комментарии
hazardfan
hazardfan
13 апреля в 14:51
Наошибались и всё. Реалу повезло немного. Но Челси это закалит-факт
ОПС
ОПС
13 апреля в 11:13
В футболе все бывает.
Маг_тм
Маг_тм
13 апреля в 10:39
Реал по сути по составу слабее И Челси, и Баварии, и Ливерпуля, Ман Сити, у них ооочень много проблем, 2 ЦЗ в команде только, и один из них средненький Начо, карвахаль уже максимум уровень условной Валенсии. правый фланг тоже слаб. Полузащита старая, хоть и очень сильные. нету игрока чтобы усилить игру заменой. Если любой основной игрок получает травму, все, начинаются проблемы, матч без Бензема с Барсой, и игра с Челси без Милитао, просто проходной двор а не защита. Единственное на что держится Реал, это их Менталитет Победителя, Величие Клуба, Индивидуальные качества 2-3 игроков. Для Реала полуфинал на данный момент это хороший результат. Они последние 2-3 сезона громких трансферов не делали ещё. Если подпишут Мбапе и пару игроков, то в след сезоне будут жесткими.
shur
shur
13 апреля в 10:32
...а ведь в самую точку...!!!
Cat01
Cat01
13 апреля в 10:12
Игра достойная финала
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 10:08
Проиграли, потому что,ошибались!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 апреля в 09:30
Боливар не выдержит двоих. Остаться должен был один. Повезло Реалу, впрочем вполне заслуженно.
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 09:26
Бензема один тащит Реал к очередному титулу.
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 09:11
После 0-3 показалось, что Челси убедительно взял реванш.
Капо
Капо
13 апреля в 09:07
Реалу просто повезло что игроки Челси не законьчили все в основное время... Везет Реалу но с такой игрой МС они точно не пройдут
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 09:04
Обе команды были достойны победы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 08:47
Многие рады поражению английского клуба ещё бы сегодня матрасники вынесли шейхов будетсовсем шик.
Bensurr
Bensurr
13 апреля в 08:39
Чуть не повезло Тухлому
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 08:38, ред.
Ну во-первых вы не проиграли...а выиграли...
А во-вторых...после ПСЖ было понятно...на «Стэмфорд Бридж» надо было не носится бессмысленно по полю...а достаточно было закрыть нейтрализовать обезмячить одного Бензема ....как главного забиваку Мадрида...
И всё...сейчас бы ждали полуфинальной жеребьёвки
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 апреля в 08:35
А счастье было близко...
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 08:25
Не повезло просто синим, они были сильнее
sv_1969
sv_1969
13 апреля в 08:19, ред.
Им не в чем себя упрекнуть
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 апреля в 08:10
Да, Бензема монстр.
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