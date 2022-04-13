Эмери: «Теперь нас ждёт увлекательное противостояние в полуфинале»

Наставник «Вильярреала» поделился впечатлениями после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

Я очень доволен — мы достигаем важных целей. Это был большой матч, но уже первая игра показала, как мы будем сражаться. Мы просто идеально сыграли в обороне.

Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа над «Ювентусом» в 1/8 финала зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. «Ливерпуль» классная команда, как и «Бенфика». Нас ждет увлекательное противостояние.