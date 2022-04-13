Эмери: «Теперь нас ждёт увлекательное противостояние в полуфинале»

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери поделился впечатлениями после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.
Я очень доволен — мы достигаем важных целей. Это был большой матч, но уже первая игра показала, как мы будем сражаться. Мы просто идеально сыграли в обороне.
Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа над «Ювентусом» в 1/8 финала зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. «Ливерпуль» классная команда, как и «Бенфика». Нас ждет увлекательное противостояние.
Самому стало интересно, насколько его хватит...
Самому стало интересно, насколько его хватит...
Кто все эти люди??? 5 лет назад я еще получал удовольствие от соккера, хейта было также немеренно, но и люди достойные были, одно удовольствие было читать, а что сейчас...
Кто все эти люди??? 5 лет назад я еще получал удовольствие от соккера, хейта было также немеренно, но и люди достойные были, одно удовольствие было читать, а что сейчас...
Да уж, Унаи надо работать в Испании, тогда он на многое способен.
Да уж, Унаи надо работать в Испании, тогда он на многое способен.