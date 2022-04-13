Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Эмери: «Теперь нас ждёт увлекательное противостояние в полуфинале»

13 апреля 2022, 08:47
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери поделился впечатлениями после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

Я очень доволен — мы достигаем важных целей. Это был большой матч, но уже первая игра показала, как мы будем сражаться. Мы просто идеально сыграли в обороне.

Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа над «Ювентусом» в 1/8 финала зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. «Ливерпуль» классная команда, как и «Бенфика». Нас ждет увлекательное противостояние.

Все новости
Петржела: «„Зенит“ уже стопроцентный чемпион»
Вчера, 23:24
Мальдини высказался о возможном чемпионстве «Милана»
Вчера, 22:06
Черчесов: «Полностью доволен периодом в Венгрии»
Вчера, 19:36
Тчуамени: «Мы пожинаем плоды проделанной работы, но это ещё не конец»
Вчера, 18:53
Стерлинг: «Мы являемся клубом, который борется за все трофеи»
Вчера, 18:43
Лам: «Борьба в Бундеслиге должна быть более плотной»
Вчера, 17:54
Сортировать
Все комментарии
vova505
vova505 ответ Санчо Панса (раскрыть)
13 апреля в 21:27
Скорее да, чем нет
Муслим90
Муслим90 ответ DXTK (раскрыть)
13 апреля в 20:19
Там была судейская победа
monah-10
monah-10 ответ bublikyo (раскрыть)
13 апреля в 20:15
Ливерпуль не при делах, что Ювентус, Аякс, Бавария сами слились. И осталась Бенфика и Вильяреал.
bublikyo
bublikyo ответ monah-10 (раскрыть)
13 апреля в 19:42
ну по поводу сетки это факт, сравни ту же сетку Реала
David Young
David Young ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 апреля в 19:14
Это всё хорошо, но Вы написали комментарий в несколько спойлерной манере. Рекомендую убрать упоминание одного титула.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 апреля в 18:47, ред.
Эмери ситуативно сейчас выступает прообразом Воина Дракона из мультика про Панду: он весь такой весёлый, безобидный, без космических притязаний и малейшего намёка на звёздность..., однако когда суровые с виду оппоненты решают наехать, показав ху из ху, наш герой ловко подставляет своё мягкое пузо, от которого неустанно отскакивают враги...
Самому стало интересно, насколько его хватит...
Санчо Панса
Санчо Панса
13 апреля в 17:20
Да, но на этом ваш великолепный еврокубковый поход будет окончен! Ливерпуль это все - таки Ливерпуль)
протон
протон
13 апреля в 16:52
Классная фраза. Именно то, что и должен сказать тренер в такой ситуации. Без пижонства, без понтозерства. Спокойно, и по делу.
allemz
allemz ответ aNOOBis (раскрыть)
13 апреля в 14:29, ред.
Сомневаюсь, что 2020 год давит. В 2021 все псих барьеры пробили. А в этом сезоне камбэк с ПСЖ, уверенная игра с Ливером, двойная победа над Челси и мега уверенная игра с Атлетико. Опыта Пепа должно быть достаточно для достижения результата, 6 лет запрягались, а сейчас как единое целое. Ну посмотрим, чего гадать
aNOOBis
aNOOBis ответ allemz (раскрыть)
13 апреля в 14:23
Ну, он прав в том, что на МС давят их фейлы в ЛЧ. Как они в 2020 французам влетели? Лиону же? Ну, и вообще в футболе андердоги бывают очень зубастые, правда, на мой взгляд, "роман Атлетико с Симеоне" сильно на спаде, они друг от друга устали.
aNOOBis
aNOOBis ответ monah-10 (раскрыть)
13 апреля в 14:19
Ладно, согласен, всё может быть. Сегодня увидим. ;-)
УЕСКА
УЕСКА
13 апреля в 14:14
Будет круто, если и Ливер тоже выбьют. Удачи Вильярреалу!
Байкал-38.
Байкал-38.
13 апреля в 13:31
Кого им принесёт пара Ливер-Бенфика?
112910415
112910415
13 апреля в 13:29
герой геройский !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 апреля в 12:19
Очередная сказка от Эмери, городу с населением.....41.130 тыс ! счастливых душ).
LOpp
LOpp
13 апреля в 11:38
после Юве и Баварии Эмери со своей командой может пройти любого соперника.
sv_1969
sv_1969 ответ allemz (раскрыть)
13 апреля в 10:59
Кто все эти люди?? Раньше были достойные... Что то мне напоминает.
spartach091
spartach091 ответ allemz (раскрыть)
13 апреля в 10:51
Ты прав ,веселее раньше было намного!
allemz
allemz ответ aNOOBis (раскрыть)
13 апреля в 10:41, ред.
Бесполезно спорить) Чтобы в красках выдать желаемое за действительное, выдумывают миллион несуществующих проблем МС и детские факторы успеха соперника. Ты видишь качество комментов?
Кто все эти люди??? 5 лет назад я еще получал удовольствие от соккера, хейта было также немеренно, но и люди достойные были, одно удовольствие было читать, а что сейчас...
ОПС
ОПС
13 апреля в 10:12
Будем ждать полуфиналы.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 апреля в 10:11
Удачи "тренеришке" дальше. Желаю, как минимум, выйти в финал.
monah-10
monah-10 ответ aNOOBis (раскрыть)
13 апреля в 10:01, ред.
Приоритет да, но это МС, клуб-непруха, А Атлетико это клуб в гостях и в Мадриде две разные команды. Плюсы: Симеоне, выход Врсалько, стадион с кучей фанатов, там любая команда потеряется. Минусы МС: Жесус мимо, результат будет давлеть, поэтому избегая ошибок потеряют свою игру, и вдруг если у КДБ не попрет, еще и с разгромом домой поедут.
aNOOBis
aNOOBis ответ Александр Апалько (раскрыть)
13 апреля в 09:54
Так и есть, ему надо испаноговорящий состав как минимум
aNOOBis
aNOOBis ответ monah-10 (раскрыть)
13 апреля в 09:53
Думаю, что МС сможет пройти Атлетико, они с Ливерпулем играли с позиции силы, у них хороший тонус и ЛЧ для них в приоритете.
monah-10
monah-10
13 апреля в 09:50
Ощущение от матча Бавария-Вильяреал, игра шикарная, а вот комментатор Генич, рот бы ему заткнуть, по его комментариям надо было всем выписать желтые и не раз, оставить составаы как в мини-футболе и так доигрывать, але гражданин Генич это вам не РПЛ, это мужской взрослый футбол, .И угловые флажки расписаные под флаг Украины вообще ни к месту.
Caniggia
Caniggia
13 апреля в 09:49
Ох, не стал бы я раньше времени думать, кто выйдет в финал на Ливер, который уже, типа, там. Для начала, пусть сегодня с Бенфикой дорешают. И если не случится чуда, то потом пусть Клопп ломает голову, как обыграть Эмери. Аллегри и Нагельсманн животворящие ему в помощь!
berda2003
berda2003
13 апреля в 09:48
красавчик, покажи фак федуну...
aNOOBis
aNOOBis
13 апреля в 09:48
"Тренеришко Ебенин" выбил из розыгрыша Баварию! в неплохой форме...
Да уж, Унаи надо работать в Испании, тогда он на многое способен.
monah-10
monah-10 ответ Bensurr (раскрыть)
13 апреля в 09:44
Выкинуть КДБ и Мареза, и все команды как таковой нету.
Bensurr
Bensurr ответ monah-10 (раскрыть)
13 апреля в 09:42
Да я тоже не вижу Сити победителем лч в этом сезоне, может в следующем сезоне выйграют когда они купят Холландов, нету у них чистого напа который может решит исход матча, не пойдет игра у КДБ и все Сити не видно в игре.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 