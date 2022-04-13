Тухель: «Арбитр должен был самостоятельно проверить эпизод с голом Алонсо»

Наставник «Челси» Томас Тухель отреагировал на отмену гола Маркоса Алонсо в игре с «Реалом».
Я не видел сам момент, но сказал арбитру, что не понимаю, почему он не посмотрел этот эпизод сам.
В матче подобного уровня каждый свисток важен. Именно арбитр в поле держит нити игры в руках и не должен полагаться исключительно на мнение помощника, который сидит в отдельной комнате и не ощущает в полной мере атмосферу матча и избранный стиль судейства.
Он должен был самостоятельно проверить этот эпизод, чтобы впоследствии иметь возможность объяснить принятое решение. Но это всего лишь мое мнение.
ветер 3,9 м/с
Видимость Мадрида 100%
Давление 766 мм рт. ст.
ветер 3,9 м/с
Видимость Мадрида 100%
Давление 766 мм рт. ст.
Мы то видели что гол чистый..
Мы то видели что гол чистый..
Но этот гол Алонсо, отменённый, хорошо и красиво залетел так👌🏽
Но этот гол Алонсо, отменённый, хорошо и красиво залетел так👌🏽
Но как можно отменять гол если мяч вообще не попал в руку...
Но как можно отменять гол если мяч вообще не попал в руку...
В итоге Тухель протухель Аха-ха.
В итоге Тухель протухель Аха-ха.