Тухель: «Арбитр должен был самостоятельно проверить эпизод с голом Алонсо»

Наставник «Челси» отреагировал на отмену гола в игре с «Реалом».

Я не видел сам момент, но сказал арбитру, что не понимаю, почему он не посмотрел этот эпизод сам.

В матче подобного уровня каждый свисток важен. Именно арбитр в поле держит нити игры в руках и не должен полагаться исключительно на мнение помощника, который сидит в отдельной комнате и не ощущает в полной мере атмосферу матча и избранный стиль судейства.

Он должен был самостоятельно проверить этот эпизод, чтобы впоследствии иметь возможность объяснить принятое решение. Но это всего лишь мое мнение.