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Тухель: «Арбитр должен был самостоятельно проверить эпизод с голом Алонсо»

13 апреля 2022, 10:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился в доп. время

Наставник «Челси» Томас Тухель отреагировал на отмену гола Маркоса Алонсо в игре с «Реалом».

Я не видел сам момент, но сказал арбитру, что не понимаю, почему он не посмотрел этот эпизод сам.

В матче подобного уровня каждый свисток важен. Именно арбитр в поле держит нити игры в руках и не должен полагаться исключительно на мнение помощника, который сидит в отдельной комнате и не ощущает в полной мере атмосферу матча и избранный стиль судейства.

Он должен был самостоятельно проверить этот эпизод, чтобы впоследствии иметь возможность объяснить принятое решение. Но это всего лишь мое мнение.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
13 апреля в 16:51
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ветер 3,9 м/с
Видимость Мадрида 100%
Давление 766 мм рт. ст.
lobsterdam
lobsterdam
13 апреля в 16:09
Некоторые по ТВ с дивана лучше видят, чем на мониторах ВАРа и судья в поле.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 апреля в 15:55
у вас там погода плохая в Питере, а соответственно и видимость, картинка
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
13 апреля в 15:03
Да чего только не покажется..такие нервы..такое давление...
Мы то видели что гол чистый..
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 апреля в 14:48
Алонсо уже сам подтвердил, что было касание
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
13 апреля в 14:04
Не видно...ибо не было руки..
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 апреля в 13:56
Но он в неё попал, это видно на повторе
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
13 апреля в 13:50
А второй гол не должен был проверить?
112910415
112910415
13 апреля в 13:43
ничего уже не вернуть
Romeo 777
Romeo 777
13 апреля в 13:25
Да это все уже не имеет значения, в итоге все равно забили третий гол.
Но этот гол Алонсо, отменённый, хорошо и красиво залетел так👌🏽
valeron4321
valeron4321
13 апреля в 12:26
По повторам не было видно игры рукой. Тухель прав.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 11:44
Можно проверять и трактовать как мяч попал в руку и что произошло потом...

Но как можно отменять гол если мяч вообще не попал в руку...
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 11:24
Трактование ВАР у всех судей разное. В этом и проблема. В волейболе это всё наладили и больших проблем нет.
Gelious
Gelious
13 апреля в 11:19
Да как надоели уже ныть. В правилах еще год или два назад четко обозначили, что любое касание рукой мяча непосредственно перед голом ведет к отмене данного гола. Ну а в конкретно этом голе рука к тому же еще и позволила удачно обработать мяч, так как иначе он отскакивал по касательной уже.
В итоге Тухель протухель Аха-ха.
drug01
drug01
13 апреля в 11:16
Зачем винить судей?
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 11:05
Доверяй но проверяй.
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 11:02
Уже ничего не поправишь
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 апреля в 10:40
Возможно, родственник Панина) У них в крови не проверять моменты и полагаться на VAR)
lotsman
lotsman
13 апреля в 10:37
И здесь на судей списывают свои неудачи?
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