Гвардиола: «На своём стадионе „Атлетико“ создаёт проблемы другим командам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о предстоящем матче против «Атлетико».
Это будет другая игра, не такая, как на прошлой неделе. Здесь они дома, их поддерживают болельщики. На своем стадионе они создают проблемы, обороняются и атакуют. По сравнению с прошлой неделей они будут действовать интенсивнее на верхней половине поля. Нам нужно будет адаптироваться. Если начнем проигрывать, сделаем все возможное, чтобы отыграться. Если же поведем в счете, то, возможно, сядем немного глубже.
"я пока еще ни по одному исходу не ошибся"
"разговор про ЛЧ. Насчет Атлетико ошибся что МС не выиграет первый матч, это вообще ничего не значит"
"как был Ливер в финале так и было и будет"
"Но футболе что то да понимаю"
"я пока еще ни по одному исходу не ошибся"
"разговор про ЛЧ. Насчет Атлетико ошибся что МС не выиграет первый матч, это вообще ничего не значит"
"как был Ливер в финале так и было и будет"
"Но футболе что то да понимаю"
И да мне по х.. на какие то из команд, (понятно, что вы за МС, и ещё кучу команд), я Миланист, и им остаюсь. Но футболе что то да понимаю.
И да мне по х.. на какие то из команд, (понятно, что вы за МС, и ещё кучу команд), я Миланист, и им остаюсь. Но футболе что то да понимаю.