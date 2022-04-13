Гвардиола: «На своём стадионе „Атлетико“ создаёт проблемы другим командам»

Главный тренер «Манчестер Сити» порассуждал о предстоящем матче против «Атлетико».

Это будет другая игра, не такая, как на прошлой неделе. Здесь они дома, их поддерживают болельщики. На своем стадионе они создают проблемы, обороняются и атакуют. По сравнению с прошлой неделей они будут действовать интенсивнее на верхней половине поля. Нам нужно будет адаптироваться. Если начнем проигрывать, сделаем все возможное, чтобы отыграться. Если же поведем в счете, то, возможно, сядем немного глубже.