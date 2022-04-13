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Гвардиола: «На своём стадионе „Атлетико“ создаёт проблемы другим командам»

13 апреля 2022, 09:49
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о предстоящем матче против «Атлетико».

Это будет другая игра, не такая, как на прошлой неделе. Здесь они дома, их поддерживают болельщики. На своем стадионе они создают проблемы, обороняются и атакуют. По сравнению с прошлой неделей они будут действовать интенсивнее на верхней половине поля. Нам нужно будет адаптироваться. Если начнем проигрывать, сделаем все возможное, чтобы отыграться. Если же поведем в счете, то, возможно, сядем немного глубже.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 12:32
Думаю сюжет Манчестерского матча повториться. Атлетико будут обороняться, МС контролировать мяч.
allemz
allemz ответ monah-10 (раскрыть)
13 апреля в 11:13, ред.
Чтоооо???


"я пока еще ни по одному исходу не ошибся"


"разговор про ЛЧ. Насчет Атлетико ошибся что МС не выиграет первый матч, это вообще ничего не значит"


"как был Ливер в финале так и было и будет"


"Но футболе что то да понимаю"
monah-10
monah-10 ответ allemz (раскрыть)
13 апреля в 10:55
Вообще вот сейчас не понял, по Ливеру... ты вообще о чем парень, как был Ливер в финале так и было и будет. Если ты путаешь АПЛ и ЛЧ, это твои проблемы, да в АПЛ, очень хотелось, чтобы Ливерпуль прошелся по МС, разговор про ЛЧ. Насчет Атлетико ошибся что МС не выиграет первый матч, это вообще ничего не значит, Для Симеоне, что 0-0, что 0-1 или 0-2, вообще не результат, игру одну они может и проиграли, но по исходу все остается на своих местах.
И да мне по х.. на какие то из команд, (понятно, что вы за МС, и ещё кучу команд), я Миланист, и им остаюсь. Но футболе что то да понимаю.
allemz
allemz ответ monah-10 (раскрыть)
13 апреля в 10:44, ред.
Ты по Ливеру и Атлетико ошибся.
monah-10
monah-10 ответ allemz (раскрыть)
13 апреля в 10:36
Если читал, то должен знать, со стадии плей-офф, я пока еще ни по одному исходу не ошибся. Если верно то что, МС поедет домой проигравшим, то заход по прогнозам будет 100%. Ну и мы все не идеальны. Можно поговорить, поспорить, но периходить "на да ты, и все в том роде", не красиво.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
13 апреля в 10:33
На самом деле за эту нудятину от Яйцетряса такое себе болеть)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
13 апреля в 10:32
Я бы мб и поболел, но не против "Реала". Хочется, чтобы старички себя проявили.
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
13 апреля в 10:31
Еще бы ты за МС болел, ахаха))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 апреля в 10:31
Я поболею за "Атлетико" всё-таки. Ибо хочу увидеть "Реал" в финале, а с учетом того, что его ветераны уже два боя с в целом более сильными сейчас ПСЖ и "Челси" выиграли, они устали и МС с их глубиной скамейки уступят наверняка, не хватит человеческих ресурсов. Хотя все в руках МС.
monah-10
monah-10 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
13 апреля в 10:30
Задавить Атлетико вообще не комильфо, они не задавятся. Если МС хотят выиграть надо отдать мяч, с мячом у Атлетико не получается, а если хотят проиграть, то давите.....
allemz
allemz ответ monah-10 (раскрыть)
13 апреля в 10:30
С тобой уж точно не о чем будет говорить) Судя по твоим комментам уже сложились впечатления о тебе) Я когда читаю подобные комменты, еще сильнее пробивает на тоску по старым знакомым, покинувшим соккер. Качество упало, вот я про что
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 10:29
Ясен перец что матрасы будут напрягать. Получится ли скоро увидим.
monah-10
monah-10 ответ allemz (раскрыть)
13 апреля в 10:28
Ок, поговорим после игры.
beefs
beefs
13 апреля в 10:27
плакаться - нехорошее предчувствие...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 апреля в 10:24
Нужен прессинг против Атлетико.
allemz
allemz ответ monah-10 (раскрыть)
13 апреля в 10:19
Смешной
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 10:17
Ждать осталось недолго...
drug01
drug01
13 апреля в 10:15
Ждём саму игру!!!
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 10:11
Сити должен уверенно проходить Атлетико даже на чужом поле.
monah-10
monah-10
13 апреля в 10:06
Знаем, и ты знаешь что на Вандо Метрополитано, это для вас будет большой занозой в заднице. Так что минимум будут пенальти, максимум с разгромом поедите домой.
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 10:04
Садитесь намного глубже.
shlomo
shlomo
13 апреля в 10:03, ред.
Тяжко будет Сити. Счет совсем не комильфо. Если Атлетик забьет первым, то второй раз автобус можно и не пройти, а пенальти это уже лотерея. А если учесть то, что для Атлетоко это главная игра сезона, который к тому же уже не борется за чемпионство и вылетел из Кубка Испании, то мотивация и самоотдача у игроков мадридского клуба будут на высочайшем уровне. Плюс ко всему этому у манчестерцев вышло на сутки меньше времени на восстановление и подготовку к ответной встрече (Сити рубился с Ливером, и этот матч отнял у команды немало сил, что также должно сказаться на физическом состоянии футболистов). Посмотрим, уже одна сенсация есть может и еще одна будет.
Colchoneros
Colchoneros
13 апреля в 09:51
Надеюсь что и сегодня создаст!
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