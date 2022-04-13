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Российские клубы и сборную удалили из FIFA 22

13 апреля 2022, 15:32

Вышло девятое обновление для футбольного симулятора FIFA 22.

В новом патче из игры были удалены российские клубы и сборная России. Теперь в игре недоступны ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, из FIFA 22 убрали стадион «Открытие Банк Арена».

Если же у пользователя любимой командой был выбран российский клуб, он автоматически будет изменен на ПСЖ.

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Все комментарии
112910415
112910415
14 апреля в 09:35
это практически смертельный удар )
karnager
karnager
14 апреля в 07:58
После прочтения этой новости Сашка Кокорин заплакал крокодильими слезами, сидя на диване
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ David Young (раскрыть)
14 апреля в 02:36
основное что можно выделить в вашем пояснении - ПЛАТИТЬ, А не украсть
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ David Young (раскрыть)
13 апреля в 23:28
Симметричный ответ так сказать.... Пусть дети играют на улице в настоящий футбол, полезнее для здоровья будет
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 апреля в 23:17
Сначала надо хотя бы научиться авто делать наподобие Мерседеса,Ролс ройса итд не иностранными комплектующими а собственными,такой же и футбол,как жигули и мерседес в разнице.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
13 апреля в 22:20
Всю жизнь в пиратские моды на ФИФУ рубился. Помню, ещё до появления РПЛ в официалке в FIFA 06 и 07 были самопальные дополнения к игре от наших умельцев с феерическим саундтреком от Шнура.)))) Думаю, нечто подобное будет и сейчас.
David Young
David Young ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 апреля в 20:51
Тут я просто решил сконцентрироваться на рассказе о том что я знаю, дабы несколько прояснить ситуацию интересующимся данным вопросом. С Вами я безусловно согласен. Можно делать больше и лучше. Но когда у многих нет стремления делать больше и лучше в принципе это приводит к плохим последствиям, упущенным возможностям, и некоторым другим нехорошим вещам. Надеюсь что ситуация в этом плане значительно улучшится.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ David Young (раскрыть)
13 апреля в 20:36, ред.
Ты ж парень неглупый и наверняка понял, что дело не только в данном конкретном симуляторе - игре. Я тебе сейчас готов обрисовать достаточно обширный род деятельности, где есть подобные подводные камни, и даже худшие обстоятельства непреодолимой силы. Дело в принципе: очень удобно заниматься ничегонеделанием, при этом орать и жаловаться на других, выставляя себя ущемленными, вместо того, чтобы поднять *опу, включить голову, пробить башкой стену, создав свой продукт и доказав всем, что мы МОГЁМ НЕ ХУЖЕ!
David Young
David Young ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 апреля в 20:23
В целом в состоянии. Есть российские компании разрабатывающие весьма качественные видео игры. Они в среднем не сверх популярны, но сейчас рынок видео игр таков что можно взлететь вполне легко.

Тут дело в специфике поджанра спортивных видео игр. Существует значительная монополизация. Плюс есть проблемы с лицензиями, за них надо много платить. К примеры у Pro Evolution Soccer от Konami часто не лицензированы некоторые клубы, особенно это было заметно в позапрошлом и прошлом десятилетиях. И если раньше было больше конкуренции то теперь у серии FIFA от Electronic Arts есть значительное преимущество, прежде всего за счёт базы играющих в серию, но ещё и за счёт огромного количества денег вливаемого во внутриигровые покупки.

Есть серьёзный вопрос касающийся того а не сделать ли серию доступной только взрослым, с точки зрения PEGI, так как система монетизации может порождать не совсем здоровые и даже совсем нездоровые действия и отношение.

В общем может быть когда-нибудь, а пока ситуация такая, и она не грозится стать значительно другой в ближайшие лет пять.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 апреля в 20:03, ред.
Лично меня коробит не сам факт удаления наших клубов и сборной в этой игре..., а то, что мы не в состоянии САМИ (!) подобный симулятор придумать, продвинуть и популяризовать. Был бы достойный аналог - ну и хрен бы на них, таскаать..., но увы, - и здесь мы в роли униженных и оскорблённых!

P.S. 61 год назад мы отправили человека в космос, и неужели бы на создание такой хрени ума б у нас не хватило ?!
DEIVID_777
DEIVID_777
13 апреля в 19:29
Игра то полное го... Зря деньги только потратил на 21 и 22.
Alexnvr
Alexnvr
13 апреля в 19:19
Вообще пофиг.
David Young
David Young ответ нечитайло (раскрыть)
13 апреля в 18:30
Следует отметить что в игры этой серии играют далеко не только дети, насколько знаю в основном играют взрослые люди. Но в целом смысла в этом особого не вижу. Но видимо так "надо" было.
нечитайло
нечитайло
13 апреля в 18:11
Ну дети здесь причём, низко
Futurista
Futurista
13 апреля в 17:39
Ну и что?)...не велика потеря...зато World of Tanks теперь в реале...
Санчо Панса
Санчо Панса
13 апреля в 17:21
Да это точно расизм! Даже не хочется это как-то комментировать...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Птица Феникс (раскрыть)
13 апреля в 17:10
И те,кто его поддерживает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 апреля в 17:00
🌽. По барабану.
Птица Феникс
Птица Феникс
13 апреля в 16:57
Ваш лидер виноват, а не спортсмены)))
Caniggia
Caniggia
13 апреля в 16:24
Пожалуй, это самая ужасающая и изничтожающая санкция против России!
David Young
David Young ответ lotsman (раскрыть)
13 апреля в 16:23
В данном случае это уже следствие этого решения и технический момент.
lotsman
lotsman ответ David Young (раскрыть)
13 апреля в 16:12
А зачем мне будут совать ПСЖ вместо той команды, которую я выберу?
David Young
David Young
13 апреля в 16:08
Это рабочая обстановка.
David Young
David Young ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
13 апреля в 16:08
.
David Young
David Young ответ lotsman (раскрыть)
13 апреля в 16:08
Зачем это надо?
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
13 апреля в 16:07
странно что лого псж, а не радужный флаг
Capral
Capral
13 апреля в 16:06
Табаки ё.......е!!!
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 16:05
В чемлионате РПЛ бы поменять Спартак на ПСЖ.
beefs
beefs
13 апреля в 16:03
напугали, это мы точно переживем...
Carl Lewis
Carl Lewis
13 апреля в 15:58
Не беда.
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