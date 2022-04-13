Российские клубы и сборную удалили из FIFA 22

Вышло девятое обновление для футбольного симулятора FIFA 22.
В новом патче из игры были удалены российские клубы и сборная России. Теперь в игре недоступны ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, из FIFA 22 убрали стадион «Открытие Банк Арена».
Если же у пользователя любимой командой был выбран российский клуб, он автоматически будет изменен на ПСЖ.
P.S. 61 год назад мы отправили человека в космос, и неужели бы на создание такой хрени ума б у нас не хватило ?!
P.S. 61 год назад мы отправили человека в космос, и неужели бы на создание такой хрени ума б у нас не хватило ?!
Тут дело в специфике поджанра спортивных видео игр. Существует значительная монополизация. Плюс есть проблемы с лицензиями, за них надо много платить. К примеры у Pro Evolution Soccer от Konami часто не лицензированы некоторые клубы, особенно это было заметно в позапрошлом и прошлом десятилетиях. И если раньше было больше конкуренции то теперь у серии FIFA от Electronic Arts есть значительное преимущество, прежде всего за счёт базы играющих в серию, но ещё и за счёт огромного количества денег вливаемого во внутриигровые покупки.
Есть серьёзный вопрос касающийся того а не сделать ли серию доступной только взрослым, с точки зрения PEGI, так как система монетизации может порождать не совсем здоровые и даже совсем нездоровые действия и отношение.
В общем может быть когда-нибудь, а пока ситуация такая, и она не грозится стать значительно другой в ближайшие лет пять.
Тут дело в специфике поджанра спортивных видео игр. Существует значительная монополизация. Плюс есть проблемы с лицензиями, за них надо много платить. К примеры у Pro Evolution Soccer от Konami часто не лицензированы некоторые клубы, особенно это было заметно в позапрошлом и прошлом десятилетиях. И если раньше было больше конкуренции то теперь у серии FIFA от Electronic Arts есть значительное преимущество, прежде всего за счёт базы играющих в серию, но ещё и за счёт огромного количества денег вливаемого во внутриигровые покупки.
Есть серьёзный вопрос касающийся того а не сделать ли серию доступной только взрослым, с точки зрения PEGI, так как система монетизации может порождать не совсем здоровые и даже совсем нездоровые действия и отношение.
В общем может быть когда-нибудь, а пока ситуация такая, и она не грозится стать значительно другой в ближайшие лет пять.