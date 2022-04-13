Российские клубы и сборную удалили из FIFA 22

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13 апреля 2022, 15:32

Вышло девятое обновление для футбольного симулятора FIFA 22.

В новом патче из игры были удалены российские клубы и сборная России. Теперь в игре недоступны ЦСКА , «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, из FIFA 22 убрали стадион «Открытие Банк Арена».