Неймар станет гостем подкаста Роналдо и бразильского стримера «Gaules»

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вчера, 13:13

Бывший игрок «Барселоны», «Интера» и мадридского «Реала» бразилец Роналдо поделился новостью о запуске подкаста [аналог видео на YouTube, только в аудиоформате] «Феномены» совместно с известным бразильским стримером Алешандре «Gaules» Борбой на платформе Twitch.

Во время пандемии бывший футболист стал чаще играть в игры и смотрел много стримов [видео в прямом эфире] «Gaules». Как сообщает сам Роналдо: «Тогда и родилась идея стать стримером. Я запустил Ronaldo TV и очень сдружился с Гаулесом, мы вместе играли во многие игры».

Всего для подкаста запишут 10 эпизодов, среди уже анонсированных гостей ещё один известный бразильский футболист – нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар.

Выпуски «Феноменов» будут выходить на Twitch в 2022 году, позже подкаст появится на YouTube.