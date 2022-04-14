Родриго: «Мы готовы бороться как в хорошие, так и в плохие времена»

Игрок «Реала» Родриго высказался о десятом выходе «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов за 12 сезонов.
«Реал» достоин этого уровня. Мы готовы бороться как в хорошие, так и в плохие времена. Мы отдаем все силы в каждой игре. Это очень хорошая статистика.
«Реал» смог выйти в полуфинал турнира и в этом сезоне. «Сливочным» предстоит сразиться с «Манчестер Сити».
а так, пока Фоден валялся, он как будто хотел затоптать его)
а так, пока Фоден валялся, он как будто хотел затоптать его)
игры Реала приносят удовольствие
Атлетико например, душит даже распасовщиков Гвардиолы. На это мерзко смотреть.
Реалу будет трудно, крайне трудно! Но точно будет красивая игра! Праздник футбола! Я уже доволен тому что наказали ПСЖ и прошли действующего обладателя ЛЧ.
Желаю всем адекватным людям, не включать матчи РПЛ, а просто поглядывать ЛЧ и другие чемпионаты)
игры Реала приносят удовольствие
Атлетико например, душит даже распасовщиков Гвардиолы. На это мерзко смотреть.
Реалу будет трудно, крайне трудно! Но точно будет красивая игра! Праздник футбола! Я уже доволен тому что наказали ПСЖ и прошли действующего обладателя ЛЧ.
Желаю всем адекватным людям, не включать матчи РПЛ, а просто поглядывать ЛЧ и другие чемпионаты)