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Родриго: «Мы готовы бороться как в хорошие, так и в плохие времена»

14 апреля 2022, 00:30

Игрок «Реала» Родриго высказался о десятом выходе «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов за 12 сезонов.

«Реал» достоин этого уровня. Мы готовы бороться как в хорошие, так и в плохие времена. Мы отдаем все силы в каждой игре. Это очень хорошая статистика.

«Реал» смог выйти в полуфинал турнира и в этом сезоне. «Сливочным» предстоит сразиться с «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 14:07
Отличный игрок
FenixSL
FenixSL ответ monah-10 (раскрыть)
14 апреля в 13:05
возможно если бы не реакция этого дикаря, его бы не удалили)
а так, пока Фоден валялся, он как будто хотел затоптать его)
ДСА
ДСА
14 апреля в 08:28
Сейчас похоже хорошие времена.
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 07:59
Дежурные фразы, заготовленные заранее в зависимости от развития ситуации.
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 07:25
Вполне возможен как английский, так и испанский финал.
ОПС
ОПС
14 апреля в 07:17
Пусть борются.
beefs
beefs
14 апреля в 07:16
Это есть самое интересное...
sv_1969
sv_1969
14 апреля в 07:13
С Сити это уже плохие времена точно
monah-10
monah-10 ответ FenixSL (раскрыть)
14 апреля в 06:55
Согласен. Но вот Фоден блин прима Большого театра, изобразил, Станиславский отдыхает. Согласен что Фелипе еще в первом удалять надо. Но в стычке с Фоденом на 88 минуте, там все легально, подкат чистейший, да при попытке быстро встать было касание с Фоденом, не более того.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 06:43
Теперь слабых команд не осталось, даже Вилью не стал бы скидывать со счетов
53w6knvjv856
53w6knvjv856
14 апреля в 06:42
Лёгких времён явно не ожидается
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 06:40
Десять раз за двенадцать сезонов это достижение.
STVA 1
STVA 1
14 апреля в 06:06
Полуфинал покажет
Gahi
Gahi
14 апреля в 06:06
Ну что, тем будет интересно наблюдать за полуфиналом и как команды будут готовы, чтобы выйти в финал.
Байкал-38.
Байкал-38.
14 апреля в 05:40
Беспонтовые фразы.
swed27
swed27
14 апреля в 04:53
Бороться нужно всегда
bsveqn3pr9ad
bsveqn3pr9ad
14 апреля в 03:45
Так и надо делать
m84ytb7he2zt
m84ytb7he2zt
14 апреля в 03:39
Это верный настрой
FenixSL
FenixSL
14 апреля в 00:35
кто бы там что не говорил
игры Реала приносят удовольствие
Атлетико например, душит даже распасовщиков Гвардиолы. На это мерзко смотреть.

Реалу будет трудно, крайне трудно! Но точно будет красивая игра! Праздник футбола! Я уже доволен тому что наказали ПСЖ и прошли действующего обладателя ЛЧ.

Желаю всем адекватным людям, не включать матчи РПЛ, а просто поглядывать ЛЧ и другие чемпионаты)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 00:31
Правильно,надо бороться!
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