Родриго: «Мы готовы бороться как в хорошие, так и в плохие времена»

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14 апреля 2022, 00:30

Игрок «Реала» высказался о десятом выходе «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов за 12 сезонов.

«Реал» достоин этого уровня. Мы готовы бороться как в хорошие, так и в плохие времена. Мы отдаем все силы в каждой игре. Это очень хорошая статистика.

«Реал» смог выйти в полуфинал турнира и в этом сезоне. «Сливочным» предстоит сразиться с «Манчестер Сити».