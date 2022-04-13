Джака: «Не уйду из „Арсенала“, пока не добьюсь чего-то с клубом»

Полузащитник «Арсенала» рассказал о своём отношении к клубу.

Я хочу находиться в хороших отношениях с людьми не из клуба, с простыми болельщиками, быть к ним ближе. По окончании сезона у меня останется два года по соглашению. Я буду выкладываться полностью, пока играю здесь, всегда это говорил. Я подписывал новый контракт не для того, чтобы просто приятно проводить время. Я не уйду из «Арсенала», пока не добьюсь чего-то особенного с клубом.