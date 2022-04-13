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Джака: «Не уйду из „Арсенала“, пока не добьюсь чего-то с клубом»

13 апреля 2022, 22:36

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака рассказал о своём отношении к клубу.

Я хочу находиться в хороших отношениях с людьми не из клуба, с простыми болельщиками, быть к ним ближе. По окончании сезона у меня останется два года по соглашению. Я буду выкладываться полностью, пока играю здесь, всегда это говорил. Я подписывал новый контракт не для того, чтобы просто приятно проводить время. Я не уйду из «Арсенала», пока не добьюсь чего-то особенного с клубом.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ SHMEL (раскрыть)
14 апреля в 09:29
В 2020 выиграли кубок Англии, еще 2 года не прошло...
Понятно, что хочется АПЛ, но по нынешним временам это невозможно, да
SHMEL
SHMEL
14 апреля в 07:03
С Арсеналом сейчас невозможно ничего выиграть.
1 984
1 984
14 апреля в 06:23
Он собирается играть вечно?
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 06:16
Максимум какой-нибудь кубок можно зацепить.
ОПС
ОПС
14 апреля в 06:02
Будет до тех пор, пока вежливо не попросят уйти.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
14 апреля в 05:34
Джака: «Не уйду из „Арсенала“, буду вечно молодым»
ny35dk4qcauy
ny35dk4qcauy
14 апреля в 04:43
Я к вам пришёл, чтобы навеки поселиться, как говаривал Васисуалий Лоханкин
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 03:32
И вечный бой, покой нам только снится !☝️✊️😉
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 01:21
Придётся там состариться.
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 23:55
Значит выгонят
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 23:21
Если бы все так были настроены
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 апреля в 23:12
Это жесть, бараша говорит, не уйду, пока в Шип команду не отправлю...
David Young
David Young
13 апреля в 23:11
Это хорошее отношение. Вперёд и с песней.
Cat01
Cat01
13 апреля в 23:05
Желание хорошее
allemz
allemz
13 апреля в 22:58
Джака издевается))
shlomo
shlomo
13 апреля в 22:51
Это достойно уважения
beefs
beefs
13 апреля в 22:43
Ну это все естественно...
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