Салах: «В Англии болельщики всегда настроены против соперника»

Нападающий «Ливерпуля» сравнил футбольную атмосферу в Англии и Италии.

Когда я выступал за «Рому», болельщики аплодировали Тотти и дома, и на выезде. Это было только в случае с Тотти, Де Росси, Буффоном и Дель Пьеро. Не могу сказать, что в Англии можно увидеть то же самое, болельщики всегда настроены против соперника. В Италии, куда бы ни пошел Буффон, он пользуется заслуженным уважением.