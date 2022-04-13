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Салах: «В Англии болельщики всегда настроены против соперника»

13 апреля 2022, 22:46

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сравнил футбольную атмосферу в Англии и Италии.

Когда я выступал за «Рому», болельщики аплодировали Тотти и дома, и на выезде. Это было только в случае с Тотти, Де Росси, Буффоном и Дель Пьеро. Не могу сказать, что в Англии можно увидеть то же самое, болельщики всегда настроены против соперника. В Италии, куда бы ни пошел Буффон, он пользуется заслуженным уважением.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» близок к продлению контракта с Салахом.

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Все комментарии
альсато
альсато
14 апреля в 09:36
как настроены английские болельщики, я лицезрел во Франции!..ОЧЕНЬ БЫСТРО УБЕГАЮТ!))))
monah-10
monah-10 ответ shlomo (раскрыть)
14 апреля в 06:49
Италия пролетела мимо ЧМ. Вот если Буффон в рамке играл, не было бы такого недоразумения. За всю игру пару раз может до ворот Доллармена мяч дошел, и он умудрился один пропустить. Буффон явно бы не пропустил.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 05:39
Это происходит не только в Англии, а апплодируют личностям в футболе, а не соперникам
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 04:30
Уважение заслуживается только игрой.
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 00:29
У нас болелы разных команд уважительно относились к Черенкову и к Жиркову, это что быстро пришло на ум. А вообще болеть всегда нужно за своих, а не против чужих.
drug01
drug01
14 апреля в 00:14
Болеть надо уметь
beefs
beefs
13 апреля в 23:24
Да это в любой мстране...
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 22:53, ред.
Ну это элементарно и естественно.
А на счёт великих это я думаю не распространяется, как например к Пеле , Марадоне и тому же Буффону , заслужевающими уважение.
shlomo
shlomo
13 апреля в 22:49, ред.
Интересно, а в какой стране по другому?..Буффонище, это вообще отдельный разговор
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