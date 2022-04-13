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Грин: «„Реал“ выглядел потерянным»

13 апреля 2022, 21:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился в доп. время

Бывший вратарь сборной Англии Роберт Грин прокомментировал матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» (2:3).

«Челси» потрудился на славу, он вернул интригу. «Реалу» просто повезло унести ноги. Его спасла великолепная игра Модрича. «Челси» потратил очень много сил, как и говорил Тухель. «Реал» выглядел потерянным. Как будто не понимал, каким образом нужно играть, будто не хватало уверенности в себе. Но у него есть игроки, способные проявлять себя в нужный момент. Таковыми стали Модрич, Куртуа и Бензема.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 03:58
Главное, что прошли дальше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 00:24
Нормально Реал выглядел!
FenixSL
FenixSL ответ shlomo (раскрыть)
13 апреля в 22:26
взаимно!

это правда)
shlomo
shlomo ответ FenixSL (раскрыть)
13 апреля в 22:16
Добра Вам!...не будем пока изображать Вангу.... посмотрим для начала кто достанется...:)
drug01
drug01
13 апреля в 22:03
Но итог хороший..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 апреля в 21:59, ред.
Короче ... со слов Грина: Реалу просто повезло, что у них есть Куртуа, отбивающий всё мыслимое и немыслимое; Модрич, выполнивший чудо-пас; Родриго, открывшийся на него и подстроившийся под удар; Камавинга, обокравший пз Челси и отправивший в прорыв Винисиуса; сам бразилец, выполнивший удобную няшку на голову Бензовоза..., ну и собсно сам Бензовоз. Ах да (!)... были ещё Каземиро и Кроос, цементирующие центр поля.
ABir
ABir
13 апреля в 21:56
Явная недооценка соперника. Надо сделать правильные выводы, иначе дальше будет очень тяжело и непредсказуемо
FenixSL
FenixSL ответ shlomo (раскрыть)
13 апреля в 21:54, ред.
так и перед ПСЖ говорили
про Вильяреал с Баварией вообще упоминать не надо

собака лает, а караван идет
FenixSL
FenixSL
13 апреля в 21:53
Реал играл будто бы у него в защите Начо и Карвахаль (в нынешнем состоянии)
будто бы в защите играет полузащитник Алаба
будто бы Кроссу хватает сил на отбор и поддерживать скоростную контратаку

не знаю чему тут удивляться
Реал на выезде играет лучше чем дома тем более
shlomo
shlomo
13 апреля в 21:49
У такого Реала дальше пройти шансов нет
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 21:48
И это всё из-за трусивой и непонятной тактики Анчелотти.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 21:39
Главное что отскочили...
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