Грин: «„Реал“ выглядел потерянным»

Бывший вратарь сборной Англии прокомментировал матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» (2:3).

«Челси» потрудился на славу, он вернул интригу. «Реалу» просто повезло унести ноги. Его спасла великолепная игра Модрича. «Челси» потратил очень много сил, как и говорил Тухель. «Реал» выглядел потерянным. Как будто не понимал, каким образом нужно играть, будто не хватало уверенности в себе. Но у него есть игроки, способные проявлять себя в нужный момент. Таковыми стали Модрич, Куртуа и Бензема.