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Агбонлахор: «У „Ливерпуля“ будут большие проблемы»

13 апреля 2022, 22:58

Экс-игрок «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор считает, что у «Ливерпуля» могут возникнуть проблемы из-за нового соглашения с нападающим Мохамедом Салахом.

«Ливерпуль» ждут большие проблемы. Я слышал, что Салах близок к подписанию нового соглашения с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю. Вся суть проблемы в том, что Мане захочет столько же, ван Дейку станет интересно пересмотреть условия его контракта, только недавно заключенного. Как раз-таки по этой причине «Ливерпуль» и опасается давать Мохамеду слишком большой контракт.

Если потолок зарплат в клубе пробит, то остальные тоже хотят получить прибавку. Если Салах будет получать 400 тысяч, Мане попросит 350 тысяч. И «Ливерпуль» подумает: «А стоит ли оно того, когда у нас есть такой замечательный футболист, как Диас?» Это все дорого обойдется «Ливерпулю». Будет интересно.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 14:09
Салаз ничего не показывает наа поле за что ему платить не знаю
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 07:44
Как только Салах вышел,сразу пропустили 3 штуки!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 апреля в 06:25
Посмотрим что будет.
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 05:40
Ливерпуль сам разберётся кому сколько платить.
ОПС
ОПС
14 апреля в 03:59
Может и такое быть.
swed27
swed27
14 апреля в 03:47
Хорошему игроку хорошая зарплата
sv_1969
sv_1969
14 апреля в 02:58
Есть зерно в его словах
протон
протон
14 апреля в 01:00
Ливерпулю за примером далеко ходить не нужно: когда МЮ дал контракт на 375 тыс. фунтов в неделю чистыми Де Хеа, то игроки с истекающими контрактами начали выворачивать кости руководству, в итоге Эррера оказался в ПСЖ, а других продлили на улучшенных условиях, чтобы бесплатно не упустить и, видимо, продать после, но коль МЮ продавать игроков не умеет, то всё это легло мёртвым грузом на плечи клуба по сей день, а с некоторыми ещё продолжится и в следующих сезонах.
FenixSL
FenixSL
14 апреля в 00:09
ой
учитывая на каком уровне играет Ливерпуль - можно всем х2 сделать по зп спокойно
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 23:28
Может начаться цепная реакция повышения зарплат
drug01
drug01
13 апреля в 23:04
Они выдержат
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