Агбонлахор: «У „Ливерпуля“ будут большие проблемы»

Экс-игрок «Астон Виллы» считает, что у «Ливерпуля» могут возникнуть проблемы из-за нового соглашения с нападающим .

«Ливерпуль» ждут большие проблемы. Я слышал, что Салах близок к подписанию нового соглашения с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю. Вся суть проблемы в том, что Мане захочет столько же, ван Дейку станет интересно пересмотреть условия его контракта, только недавно заключенного. Как раз-таки по этой причине «Ливерпуль» и опасается давать Мохамеду слишком большой контракт.

Если потолок зарплат в клубе пробит, то остальные тоже хотят получить прибавку. Если Салах будет получать 400 тысяч, Мане попросит 350 тысяч. И «Ливерпуль» подумает: «А стоит ли оно того, когда у нас есть такой замечательный футболист, как Диас?» Это все дорого обойдется «Ливерпулю». Будет интересно.