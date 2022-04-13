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Анри восхитился игрой Модрича

13 апреля 2022, 20:27

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри высказался об уровне игры полузащитника «Реала» Луки Модрича в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».

Этому человеку 50 лет. Как ему удается по-прежнему вытворять такое? Это просто невероятно.

Ранее по данному вопросу высказался экс-игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.

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Все комментарии
протон
протон
14 апреля в 01:02
А кто-то еще недавно сомневался - достоин ли этот парень Золотого мяча. Конечно достоин!
И ещё в 1/4 с Россией я был в шоке как он, уже тоже немолодой игрок делал невероятные рывки на 120-й минуте. Вчера было тоже самое. Прошло 4 года, а он все в такой же форме. Феноменально.
Глядя на такие ассисты думаешь почему до сих пор нет премии лучший ассист года, как премия Пушкаша для голов.
Я гораздо больше сожалею о том, что уходит время Модрича и Бензема. Две легенды без пафоса и пиара. Месси вроде ровесник одного и младше второго, но сегодня его даже с их тенью сравнить нельзя.
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 23:55
Модрич работяга. Красавчик Лука !
V For Vendeta
V For Vendeta ответ 25процентный клоун (раскрыть)
13 апреля в 21:37
Пирло конечно был хорош , но Модрич лучше .
25процентный клоун
25процентный клоун
13 апреля в 21:13
При всём уважении, Пирло был круче, а вчерашний пас не такой уж и филигранный, но я восхищаюсь всё равно Модричем
sv_1969
sv_1969
13 апреля в 21:11
Неее ему 55))
drug01
drug01
13 апреля в 21:01
Игрок просто супер!
karnager
karnager
13 апреля в 21:00
Анри стоило википедию хотя бы открыть и узнать реальный возраст
Van Vanovich
Van Vanovich
13 апреля в 20:51
Модрич как игрок погас уже,но несколько результативных действий его зажигают как искру из пламени!!! Браво!
shlomo
shlomo
13 апреля в 20:36
Прав, как нельзя прав!
УЕСКА
УЕСКА
13 апреля в 20:33
Модрич хорош. Вчера спас реал от позора.
FenixSL
FenixSL
13 апреля в 20:30
вот кто делает результат и игру
а не зазнавшийся парижский карлик
Ч.Т.Д
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 20:28
Модрич на расхват.
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