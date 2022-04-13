Анри восхитился игрой Модрича

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри высказался об уровне игры полузащитника «Реала» Луки Модрича в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».
Этому человеку 50 лет. Как ему удается по-прежнему вытворять такое? Это просто невероятно.
Ранее по данному вопросу высказался экс-игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.
И ещё в 1/4 с Россией я был в шоке как он, уже тоже немолодой игрок делал невероятные рывки на 120-й минуте. Вчера было тоже самое. Прошло 4 года, а он все в такой же форме. Феноменально.
Глядя на такие ассисты думаешь почему до сих пор нет премии лучший ассист года, как премия Пушкаша для голов.
Я гораздо больше сожалею о том, что уходит время Модрича и Бензема. Две легенды без пафоса и пиара. Месси вроде ровесник одного и младше второго, но сегодня его даже с их тенью сравнить нельзя.
И ещё в 1/4 с Россией я был в шоке как он, уже тоже немолодой игрок делал невероятные рывки на 120-й минуте. Вчера было тоже самое. Прошло 4 года, а он все в такой же форме. Феноменально.
Глядя на такие ассисты думаешь почему до сих пор нет премии лучший ассист года, как премия Пушкаша для голов.
Я гораздо больше сожалею о том, что уходит время Модрича и Бензема. Две легенды без пафоса и пиара. Месси вроде ровесник одного и младше второго, но сегодня его даже с их тенью сравнить нельзя.
а не зазнавшийся парижский карлик
Ч.Т.Д
а не зазнавшийся парижский карлик
Ч.Т.Д