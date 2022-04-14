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Испанец Гратакос назначен заместителем спортивного директора РФС

14 апреля 2022, 10:44

РФС объявил о назначении Жорди Гратакоса заместителем спортивного директора организации.

Испанский специалист будет отвечать за селекцию и методическое обеспечение деятельности юношеских сборных команд России.

47-летний Гратакос, в 2003-м получивший тренерскую лицензию UEFA PRO, начал карьеру в испанской «Жироне». В 2012-м возглавил академию футбольного клуба «Днепр», в 2015-м присоединился к федерации футбола Казахстана, с 2016-го работал в системе футбольного клуба «Барселона», в том числе в качестве технического директора филиала академии в России. Также возглавлял московский филиал академии миланского «Интера». В октябре 2021 года был назначен советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу.

В качестве заместителя спортивного директора РФС специалист сосредоточится на методическом обеспечении деятельности сборных команд, а также организации селекционной работы в регионах страны.

Ранее занимавший должность заместителя спортивного директора Дмитрий Поляцкин покинул РФС в связи с переходом на другую работу.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
14 апреля в 12:42
В нашей огромнейшей стране нет своего специалиста?Позор какой-то
Сп62
Сп62
14 апреля в 12:30
Опять двадцать пять.
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 11:30
Привлечение иностранного специалиста и его согласие работать с нашими молодыми футболистами в то время, когда все международные спортивные организации, включая УЕФА и ФИФА, а так же ОК исключили наш футбол из международных турниров всех уровней, позволяет надеяться на благополучное разрешение этой непростой, а главное несправедливо возникшей ситуации. Либо он соблазнился дармовыми, большими деньгами от нашего РФСа. Все же очень хочется в первую причину и наш футбол вернут туда, откуда его исключили. Болейте за своих, а не против чужих.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 10:48
Опять иностранец,когда наших начнём привлекать!?
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