Ташуев возглавил солигорский «Шахтёр»

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12 апреля 2022, 18:53

Тренер перебрался в чемпионат Беларуси.

63-летний российский специалист возглавил «Шахтёр» из Солигорска. Ташуев уже возглавлял эту команду с 2018 по 2019 год и становился с ней серебряным и бронзовым призером белорусского первенства, а также выиграл Кубок страны.