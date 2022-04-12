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Ташуев возглавил солигорский «Шахтёр»

12 апреля 2022, 18:53

Тренер Сергей Ташуев перебрался в чемпионат Беларуси.

63-летний российский специалист возглавил «Шахтёр» из Солигорска. Ташуев уже возглавлял эту команду с 2018 по 2019 год и становился с ней серебряным и бронзовым призером белорусского первенства, а также выиграл Кубок страны.

Последним местом работы Ташуева была «Чайка» из ФНЛ-2, которую он покинул в конце марта.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 20:26
Очень пригодится его опыт!
протон
протон
12 апреля в 20:05
Ташуев был лучшим из последних тренеров Шахтера. Под шумок, что при Биончике пока игры нормальной нет, то и взяли обратно его. Говорят, что у солигорской пилорамы древесина заканчивается, если да, то интересно на какой срок пришел Ташуев? (но это не точно)
Да и поперли его в прошлый раз очень некрасиво. Видать, контракт норм и бабло не пахнет.
beefs
beefs
12 апреля в 19:14
то его уровень, удачи...
STVA 1
STVA 1
12 апреля в 19:10
Есть работа и хорошо
1 984
1 984
12 апреля в 19:05
Удачи в новом клубе.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
12 апреля в 19:04
Всяко лучше, чем без дела сидеть.
Carl Lewis
Carl Lewis
12 апреля в 18:58
Ну и хорошо!
Байкал-38.
Байкал-38.
12 апреля в 18:58
Супер назначение.
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