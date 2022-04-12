Ташуев возглавил солигорский «Шахтёр»

Тренер Сергей Ташуев перебрался в чемпионат Беларуси.
63-летний российский специалист возглавил «Шахтёр» из Солигорска. Ташуев уже возглавлял эту команду с 2018 по 2019 год и становился с ней серебряным и бронзовым призером белорусского первенства, а также выиграл Кубок страны.
Последним местом работы Ташуева была «Чайка» из ФНЛ-2, которую он покинул в конце марта.
Да и поперли его в прошлый раз очень некрасиво. Видать, контракт норм и бабло не пахнет.
Да и поперли его в прошлый раз очень некрасиво. Видать, контракт норм и бабло не пахнет.