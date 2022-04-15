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ЦСКА организует первый в России безуглеродный матч

15 апреля 2022, 11:54
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

ЦСКА организует первый в России безуглеродный футбольный матч.

Безуглеродным называется матч, углеродный след которого был компенсирован с помощью определенной экологической инициативы. 24 апреля армейцы на домашнем стадионе сыграют с «Динамо». Клуб и арена попытаются сократить вредные выбросы в атмосферу:

– клуб заказал электробусы для команды и установил велопарковки для болельщиков, чтобы стимулировать отказ от поездки на матч на автомобиле;

– сократил использование воды на 5 процентов, понизив давление в трубах до 4 бар, и установил особые энергосберегающие лампы на «ВЭБ Арене»;

– сократил тираж предматчевых программок, напечатав минимально необходимое количество, и предложил специальную скидку на электронные билеты на матч с «Динамо», стимулируя болельщиков отказаться от бумажных билетов;

– минимизировал использование пластиковой посуды.

Также ЦСКА рассчитал углеродный след одного домашнего матча и компенсировал его за счет верифицированных углеродных единиц Алтайского лесного проекта. Выручка от продажи данных единиц расходуется на посадку, сохранение и защиту новых лесов, поглощающих дополнительные объемы парниковых газов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 11:39
Победы ЦСКА в этом безуглеродном матче !!!!!!!

А так же в последующих....Таблица Менделеева им в помощь....
David Young
David Young ответ Ysklor (комментарий удален) (раскрыть)
15 апреля в 17:45
До этого не дойдёт, уверен.
David Young
David Young ответ альсато (раскрыть)
15 апреля в 15:46
.
альсато
альсато
15 апреля в 15:36
грета -вам в помощь))))..и воду в душе раздевалок отключите))))...МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ!
FenixSL
FenixSL
15 апреля в 15:35
клоунада
посмотрите что с природой вытворяют но гос. уровне
показуха да и только
Baggio R.
Baggio R.
15 апреля в 14:34
И пусть никто не дышит, чтобы углекислого газа в атмосферу выделялось меньше)
санек002
санек002 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 апреля в 14:06
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    15 апреля в 13:09
    Россия и Бразилия главные поставщики кислорода на планете Земля.
    Тема для России не актуальная и всё же хороший почин.
    Очки начисленные командам будут углеродными.)))).
    Сп62
    Сп62 ответ санек002 (раскрыть)
    15 апреля в 13:02
    Если б ещё узнать, что такое верифицированная углеродная единица, можно было бы спать спокойно.
    Сп62
    Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    15 апреля в 12:55
    А чем так плохи армейцы, что им надо мстить?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 апреля в 12:47
    В отмеску армейцам федун загонит на заправки некачественный бензин и поднимет цены, что нам неповадно было.
    mihaluch
    mihaluch
    15 апреля в 12:46
    Безуглеродный Путин кислород перекроет будет без кислородным.
    санек002
    санек002
    15 апреля в 12:32
    молодца армейцам!так держать !
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    15 апреля в 12:26
    Пукать надо еще запретить, тогда совсем будет хорошо
    Cat01
    Cat01
    15 апреля в 12:11
    Так держать
    Sylpheed
    Sylpheed
    15 апреля в 12:04
    НУ, что сказать - молодцы!
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