ЦСКА организует первый в России безуглеродный матч

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15 апреля 2022, 11:54

ЦСКА организует первый в России безуглеродный футбольный матч.

Безуглеродным называется матч, углеродный след которого был компенсирован с помощью определенной экологической инициативы. 24 апреля армейцы на домашнем стадионе сыграют с «Динамо». Клуб и арена попытаются сократить вредные выбросы в атмосферу:

– клуб заказал электробусы для команды и установил велопарковки для болельщиков, чтобы стимулировать отказ от поездки на матч на автомобиле;

– сократил использование воды на 5 процентов, понизив давление в трубах до 4 бар, и установил особые энергосберегающие лампы на « ВЭБ Арене»;

– сократил тираж предматчевых программок, напечатав минимально необходимое количество, и предложил специальную скидку на электронные билеты на матч с «Динамо», стимулируя болельщиков отказаться от бумажных билетов;

– минимизировал использование пластиковой посуды.