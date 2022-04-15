ЦСКА организует первый в России безуглеродный матч

ЦСКА организует первый в России безуглеродный футбольный матч.
Безуглеродным называется матч, углеродный след которого был компенсирован с помощью определенной экологической инициативы. 24 апреля армейцы на домашнем стадионе сыграют с «Динамо». Клуб и арена попытаются сократить вредные выбросы в атмосферу:
– клуб заказал электробусы для команды и установил велопарковки для болельщиков, чтобы стимулировать отказ от поездки на матч на автомобиле;
– сократил использование воды на 5 процентов, понизив давление в трубах до 4 бар, и установил особые энергосберегающие лампы на «ВЭБ Арене»;
– сократил тираж предматчевых программок, напечатав минимально необходимое количество, и предложил специальную скидку на электронные билеты на матч с «Динамо», стимулируя болельщиков отказаться от бумажных билетов;
– минимизировал использование пластиковой посуды.
Также ЦСКА рассчитал углеродный след одного домашнего матча и компенсировал его за счет верифицированных углеродных единиц Алтайского лесного проекта. Выручка от продажи данных единиц расходуется на посадку, сохранение и защиту новых лесов, поглощающих дополнительные объемы парниковых газов.
А так же в последующих....Таблица Менделеева им в помощь....
А так же в последующих....Таблица Менделеева им в помощь....
посмотрите что с природой вытворяют но гос. уровне
показуха да и только
посмотрите что с природой вытворяют но гос. уровне
показуха да и только
Тема для России не актуальная и всё же хороший почин.
Очки начисленные командам будут углеродными.)))).
Тема для России не актуальная и всё же хороший почин.
Очки начисленные командам будут углеродными.)))).