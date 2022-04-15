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Мостовой: «Кто вообще такой Каттани?»

15 апреля 2022, 17:20

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова спортивного директора «красно-белых» Луки Каттани, который заявил, что не знает такого клуба, как «Зенит».

Такие высказывания неприемлемы на том уровне, где находится Каттани. Кто вообще такой Каттани? Его в России же ведь мало кто знает. Не знаю, чем он руководствовался, когда говорил такие вещи. Слабо верится, что такое возможно где-нибудь в Европе. Многие иностранцы приезжают в Россию, работают у нас как на курортах и, к сожалению, позволяют себе такие слова.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 06:22, ред.
Мы конечно дружно оценили тонкий итальянский юмор...
Но юмор перестаёт быть тонким и вообще юмором когда завязан на неком неуважении или глупым желанием кого то неуместно подколоть...

Но зато теперь все знают...кто в команде умный и нормальный....а кто - Каттани....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 19:05
Это случайно не тот Катани, который инспектор,если тот,то он точно победит всех Спрутов, которые присосались к команде! 😜
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
15 апреля в 18:59
Действительно, как можно брать на должность спортивного директора человека, который ни чего не знает о российском футболе? Ясно, что его интересуют только деньги и ни чего кроме денег! А потом в СпаМе в очередной раз будут гадать, почему они на ДЕСЯТОМ месте. Да с такими спортивными директорами и в ФНЛ вылететь раз плюнуть.
alexando1974
alexando1974
15 апреля в 17:51
ничего Катталкин скоро узнаешь Ёпта)))))
David Young
David Young ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
15 апреля в 17:40
.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ David Young (раскрыть)
15 апреля в 17:37
Ничего не понял, понял только одно "Вопрос закрыт".
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
15 апреля в 17:35
Мост, это просто выцепили из интервью, просто прочитай полностью и поймешь, что он прекрасно знает Зенит
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
15 апреля в 17:34
Мостовой и Каттани.
David Young
David Young ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
15 апреля в 17:33
В данном случае дело в излишнем количестве "воды" в тексте вкупе с перечислениями известным фактов, при недостаточном количестве другого вещей.
протон
протон
15 апреля в 17:32
Спартак знают 100 лет во всем мире, он ежегодно обновляет рекорд Гиннеса по скорости смены тренеров. Поэтому ни тренер ни члены его штаба не успевают ознакомится со всеми игрками спартака. Ну а уж на ведущие клубы им вообще контрактом запрещено иметь сведения
протон
протон
15 апреля в 17:31
Знаю Спартак Бескова, знаю Спартак Романцева, Спартак Заремы не знаю.
shlomo
shlomo
15 апреля в 17:24
Невежды кругом...:)
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