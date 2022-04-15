Мостовой: «Кто вообще такой Каттани?»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова спортивного директора «красно-белых» Луки Каттани, который заявил, что не знает такого клуба, как «Зенит».

Такие высказывания неприемлемы на том уровне, где находится Каттани. Кто вообще такой Каттани? Его в России же ведь мало кто знает. Не знаю, чем он руководствовался, когда говорил такие вещи. Слабо верится, что такое возможно где-нибудь в Европе. Многие иностранцы приезжают в Россию, работают у нас как на курортах и, к сожалению, позволяют себе такие слова.