Слуцкий: «„Спартак“ доминировал во всех матчах в этом году»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями перед матчем против «Спартака» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
Как изменился «Спартак» после смены тренера? Сейчас всё настолько много и часто меняется, что смена тренера, которая произошла в межсезонье… У нас в межсезонье уже команда, можно сказать, поменялась. Эти команды разные. Сейчас «Спартак» по людям очень укомплектованная команда. Даже в матчах, которые заканчивались не в пользу «Спартака», они доминировали. На мой взгляд, они доминировали во всех встречах в этом году.
Встреча состоится в субботу, 16 апреля. Начало — в 19:00 мск.
Спартак будет праздновать столетний юбилей... правда тот же Ловчев не считает это юбилеем, но это местные спартаковские разборки, которые не идут на пользу имиджа команды.
Спартак в свой день рождения частенько оставляет без сладкого своих болельщиков. Рубин сегодня выглядит раненым, но это таит ещё больше опасности.
Прошлое день рождения был эпический. 18 апреля 2021 года «Спартак» отпраздновал 99-летие, но веселого праздника у него не получилось. В день рождения к «Спартаку» приезжала «Уфа», и матч закончился неожиданной победой гостей – 0:3. Что ждет фанатов в это день рождения?
Спартак будет праздновать столетний юбилей... правда тот же Ловчев не считает это юбилеем, но это местные спартаковские разборки, которые не идут на пользу имиджа команды.
Спартак в свой день рождения частенько оставляет без сладкого своих болельщиков. Рубин сегодня выглядит раненым, но это таит ещё больше опасности.
Прошлое день рождения был эпический. 18 апреля 2021 года «Спартак» отпраздновал 99-летие, но веселого праздника у него не получилось. В день рождения к «Спартаку» приезжала «Уфа», и матч закончился неожиданной победой гостей – 0:3. Что ждет фанатов в это день рождения?