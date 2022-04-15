Слуцкий: «„Спартак“ доминировал во всех матчах в этом году»

Главный тренер «Рубина» поделился мыслями перед матчем против «Спартака» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

Как изменился «Спартак» после смены тренера? Сейчас всё настолько много и часто меняется, что смена тренера, которая произошла в межсезонье… У нас в межсезонье уже команда, можно сказать, поменялась. Эти команды разные. Сейчас «Спартак» по людям очень укомплектованная команда. Даже в матчах, которые заканчивались не в пользу «Спартака», они доминировали. На мой взгляд, они доминировали во всех встречах в этом году.