Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Слуцкий: «„Спартак“ доминировал во всех матчах в этом году»

15 апреля 2022, 14:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями перед матчем против «Спартака» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

Как изменился «Спартак» после смены тренера? Сейчас всё настолько много и часто меняется, что смена тренера, которая произошла в межсезонье… У нас в межсезонье уже команда, можно сказать, поменялась. Эти команды разные. Сейчас «Спартак» по людям очень укомплектованная команда. Даже в матчах, которые заканчивались не в пользу «Спартака», они доминировали. На мой взгляд, они доминировали во всех встречах в этом году.

Встреча состоится в субботу, 16 апреля. Начало — в 19:00 мск.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
15 апреля в 17:52
Попрошу пригласить Леонида к главному рулю Спартака!
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 17:52
Однако в таблице все видно
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Wolf77785 (раскрыть)
15 апреля в 17:27, ред.
Это тебе в Газпроме рассказали?!)
P.S. А Бенфика тоже в одной группе со Спартаком была?!)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Wolf77785 (раскрыть)
15 апреля в 17:20
хотябы как менчестер сити не стояли в обороне против никакущего атлетико
25процентный клоун
25процентный клоун ответ zooveterinar (раскрыть)
15 апреля в 17:20
не все Зениту нализывают, Кто-то и правду скажет, как Лео
zooveterinar
zooveterinar
15 апреля в 16:41
Леонид метит на кресло главного тренера фк. Спартак, судя по раскладке!!!?
Wolf77785
Wolf77785 ответ ZIBO rock (раскрыть)
15 апреля в 16:32
Конечно показал уровень, ибо судьи явно способствовали почти во всех матчах, то с Бенфикой 3 пенки не дадут, с Наполи прибьют в одну калитку, так и добывались победы.
ZIBO rock
ZIBO rock
15 апреля в 16:06
Спартак показал свой уровень в Лиге Европы (чего наши клубы не могут уже лет ...цать) где нет Ивановых, Лампочкиных и Паниных! А насчет доминирования Слуцкий прав, Локо, Уфа, Цска (1 круг) лишили Спартак очков нанеся лишь по одному удару в створ красно-белых за всю игру! Но черная полоса она когда-нибудь заканчивается!
Байкал-38
Байкал-38
15 апреля в 15:56
Матч интрига!
Спартак будет праздновать столетний юбилей... правда тот же Ловчев не считает это юбилеем, но это местные спартаковские разборки, которые не идут на пользу имиджа команды.

Спартак в свой день рождения частенько оставляет без сладкого своих болельщиков. Рубин сегодня выглядит раненым, но это таит ещё больше опасности.
Прошлое день рождения был эпический. 18 апреля 2021 года «Спартак» отпраздновал 99-летие, но веселого праздника у него не получилось. В день рождения к «Спартаку» приезжала «Уфа», и матч закончился неожиданной победой гостей – 0:3. Что ждет фанатов в это день рождения?
nikoladolgov
nikoladolgov
15 апреля в 15:53
Спартак - Слуцкий доминировал во всех матчах , поэтому они в как и мы в 63 !
drug01
drug01
15 апреля в 15:50
Это правда
leonid_spb58
leonid_spb58
15 апреля в 15:32
спелись...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 15:20
Викторович решил подколоть спартак а может он к тому, что игру будет судить сам кукуян.
berda2003
berda2003
15 апреля в 15:10
на 10 нулей надоминировал, а лёнин рубин обошёл спартак и надоминировал на 13 нулей...
да, в межсезонье рубин поменялся, только тренер не поменялся, жаль рубин...
lotsman
lotsman
15 апреля в 15:07
Спартаку надо побеждать Рубин. Иначе болельщики не простят.
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 15:05
Уж Рубин то должны обыгрывать.
beefs
beefs
15 апреля в 15:01
вот это лизнул так лизнул...
shlomo
shlomo
15 апреля в 15:00
Леня потрерялся во времени
Capral
Capral
15 апреля в 14:59
Хотелось бы видеть- настоящий, спартаковский футбол!!! Удачи Спартаку!!!
makkie
makkie
15 апреля в 14:59
Добрый день!
Я правильно понимаю, что за апрель вы уже отправили призы победителям?
Futurista
Futurista
15 апреля в 14:57
Даже пончик понимает что Спартак в играх доминировал...судьи доминировали над Спартаком...
makkie
makkie
15 апреля в 14:56
Так и есть!
Обязаны были побеждать Нижний, Краснодар и Локо - но либо подводила слабая реализация, либо сопернику нереально фартило, либо вмешивались судьи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 