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Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Ренн»

15 апреля 2022, 23:52
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» обыграл «Ренн» (3:1) в матче 32-го тура Лиги 1.

Первый гол в игре забил полузащитник «Ренна» Флавьен Тэ. «Монако» ответил голом защитника Вандерсона на 12-й минуте. На 57-й минуте нападающий Виссам Бен-Йеддер вывел монегасков вперёд, а на 77-й минуте Майрон Боаду удвоил преимущество «Монако». В добавленное ко второму тайму время пенальти реализовал полузащитник «Ренна» Мартен Терье.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 78 минут и отметился голевой передачей.

«Монако» идёт на 4-м месте (53 очка), «Ренн» занимает 3-е место (56 очков).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДАША Д (раскрыть)
16 апреля в 09:32
А причём здесь лавочник миранчук? Ещё кокорина вспомни
SHMEL
SHMEL
16 апреля в 09:28
Молодец Сашка, не сбавляет уровень.
альсато
альсато
16 апреля в 09:19
Поучаствовал...и ладно.
112910415
112910415
16 апреля в 09:03
очень полезный парень
VeniaminS
VeniaminS
16 апреля в 08:58
Монако с победой!!!
7ehq755e72h3
7ehq755e72h3
16 апреля в 07:45
Это очень хорошо
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
16 апреля в 07:25
Головин молодец.
A.S.A
A.S.A
16 апреля в 07:20
Молодец, продолжает приносить компнде пользу! Жаль что часто травмируется...
ДАША Д
ДАША Д
16 апреля в 07:04
Головин да Миранчук - вот и все наши мастера.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 апреля в 06:53
Головин молодец.
ОПС
ОПС
16 апреля в 05:49
Это ж хорошо.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
16 апреля в 05:24
Очень важная победа Монако.
Boricku
Boricku
16 апреля в 05:10, ред.
зато теперь золотой мяч только ему
nikoladolgov
nikoladolgov
16 апреля в 04:20
И как его в команде терпяь ?
Евгений Быстров
Евгений Быстров
16 апреля в 01:32
Саня молодчик. Жаль сборная теперь не играет и неизвестно, когда будет играть.
УЕСКА
УЕСКА
16 апреля в 00:50
Красавчик Головин. Второй матч подряд голевуху отдает. Так держать!
протон
протон
16 апреля в 00:35
Эх, если бы не травмы уже сделал бы шаг вперёд. А так, только выйдет на результат и сломается.
Давай, Саня вся футбольная общественность за тебя.
Если Головин полностью здоровый, то он выкладывается по максимуму и приносит много пользы команде.
Этот гол прекрасен во всем - удар отличный, в одно касание, мощно
А пас гениальный, спиной к воротам, через все поперёк поля, подкрутка Идеальная - защитнику не достать, вратарю не перехватить, нападающему без подработки сразу бить. Конфетка.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 00:17
Продолжать в том же духе.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
16 апреля в 00:03
Молодец-голодец!
beefs
beefs
16 апреля в 00:02
С чем мы Сашу и поздравляем...
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