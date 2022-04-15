Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Ренн»

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15 апреля 2022, 23:52

«Монако» обыграл «Ренн» (3:1) в матче 32-го тура Лиги 1.

Первый гол в игре забил полузащитник «Ренна» Флавьен Тэ. «Монако» ответил голом защитника Вандерсона на 12-й минуте. На 57-й минуте нападающий Виссам Бен-Йеддер вывел монегасков вперёд, а на 77-й минуте Майрон Боаду удвоил преимущество «Монако». В добавленное ко второму тайму время пенальти реализовал полузащитник «Ренна» Мартен Терье.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 78 минут и отметился голевой передачей.

«Монако» идёт на 4-м месте (53 очка), «Ренн» занимает 3-е место (56 очков).