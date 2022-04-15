Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Ренн»

«Монако» обыграл «Ренн» (3:1) в матче 32-го тура Лиги 1.
Первый гол в игре забил полузащитник «Ренна» Флавьен Тэ. «Монако» ответил голом защитника Вандерсона на 12-й минуте. На 57-й минуте нападающий Виссам Бен-Йеддер вывел монегасков вперёд, а на 77-й минуте Майрон Боаду удвоил преимущество «Монако». В добавленное ко второму тайму время пенальти реализовал полузащитник «Ренна» Мартен Терье.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 78 минут и отметился голевой передачей.
«Монако» идёт на 4-м месте (53 очка), «Ренн» занимает 3-е место (56 очков).
Давай, Саня вся футбольная общественность за тебя.
Если Головин полностью здоровый, то он выкладывается по максимуму и приносит много пользы команде.
Этот гол прекрасен во всем - удар отличный, в одно касание, мощно
А пас гениальный, спиной к воротам, через все поперёк поля, подкрутка Идеальная - защитнику не достать, вратарю не перехватить, нападающему без подработки сразу бить. Конфетка.
Давай, Саня вся футбольная общественность за тебя.
Если Головин полностью здоровый, то он выкладывается по максимуму и приносит много пользы команде.
Этот гол прекрасен во всем - удар отличный, в одно касание, мощно
А пас гениальный, спиной к воротам, через все поперёк поля, подкрутка Идеальная - защитнику не достать, вратарю не перехватить, нападающему без подработки сразу бить. Конфетка.