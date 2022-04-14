«Фейеноорд» пробился в полуфинал Лиги конференций, обыграв «Славию»

«Славия» дома уступила «Фейеноорду» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций — 3:1.
В составе хозяев отличился Ибрагим Траоре (14), за гостей забивали Сирьель Дессер (2, 59) и Луис Синистерра (78).
В первом матче команды сыграли вничью 3:3.
«Славия» дома уступила «Фейеноорду» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций — 3:1.
В составе хозяев отличился Ибрагим Траоре (14), за гостей забивали Сирьель Дессер (2, 59) и Луис Синистерра (78).
В первом матче команды сыграли вничью 3:3.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1310669/slaviya-feyenoord 14.04.2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1310669/slaviya-feyenoord 14.04.2022