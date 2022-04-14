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«Фейеноорд» пробился в полуфинал Лиги конференций, обыграв «Славию»

14 апреля 2022, 23:53
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)1 : 3Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

«Славия» дома уступила «Фейеноорду» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций — 3:1.

В составе хозяев отличился Ибрагим Траоре (14), за гостей забивали Сирьель Дессер (2, 59) и Луис Синистерра (78).

В первом матче команды сыграли вничью 3:3.

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Все комментарии
ys43n2jpzyg5
ys43n2jpzyg5 ответ Данил Бритвин (раскрыть)
15 апреля в 08:57, ред.
И вам спасибо!
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ zp3fmcen4btp (раскрыть)
15 апреля в 08:13
Исправили, спасибо!
zp3fmcen4btp
zp3fmcen4btp
15 апреля в 07:50
В составе гостей отличился Ибрагим Траоре (14), за гостей забивали
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1310669/slaviya-feyenoord 14.04.2022
hwq88yd2e5ac
hwq88yd2e5ac
15 апреля в 07:44
У Славии воротчик редкостный 8а
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 23:58
Фейенорд с Победой ! Шикарный футбол ⚽️ 👍
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 23:58
Красиво играли в открытый футбол
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