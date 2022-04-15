«Динамо» обыграло «Ахмат» и сравнялось по очкам с «Зенитом»

«Динамо» одержало победу над «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 59-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Федор Смолов, а на 79-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество московского клуба.
«Динамо» идёт на 2-м месте (52 очка), «Ахмат» занимает 8-е место (32 очка).
«Динамо» имеет одинаковое количество очков с «Зенитом», однако уступает питерскому клубу по разнице забитых и пропущенных мячей и личным встречам. У «Зенита» есть матч в запасе, который «сине-бело-голубые» сыграют завтра против «Урала».
Шуня - первая голевая передача:)
И коассный сейв, сейф-матч.
Позиционная атака у нас или еле видна (когда Тюкавин играет) или ее нет. Контратаки - да, хороши, потому и дома играем хуже на выезде - лучше. Надо Захаряну ыв центре играть. Может тактически и хорошо если уедет Шима. Справа есть кому в атаку бегать - Лес красава и Скопа тоже вполне себе.
Еще бы Макар немного прибавил. И нужен хороший верткий низовой центральный деф.
Ахмат кстати был очень даже неплох, учитывая потери я похвалил бы.
Шуня - первая голевая передача:)
И коассный сейв, сейф-матч.
Позиционная атака у нас или еле видна (когда Тюкавин играет) или ее нет. Контратаки - да, хороши, потому и дома играем хуже на выезде - лучше. Надо Захаряну ыв центре играть. Может тактически и хорошо если уедет Шима. Справа есть кому в атаку бегать - Лес красава и Скопа тоже вполне себе.
Еще бы Макар немного прибавил. И нужен хороший верткий низовой центральный деф.
Ахмат кстати был очень даже неплох, учитывая потери я похвалил бы.
Зато у нас подходов было немало, некоторые из них приводили к хорошим
полумоментам, но нехватало последнего паса, что неудивительно, т.к. весной
оба штатных атакующих распасовщика Шима и Захарян всё ещё смотрятся
бледными тенями себя осенних.
Впрочем, сегодня нашлось больше людей, кто в отличие от матча в НиНо был
в ударе- Макаров, Федя, Фомин и снова классно вышедший на замену Лесовой,
на которого уже второй матч любо-дорого посмотреть.
И во втором тайме всё это сказалось.
Острота в матче потихоньку нагнеталась, крепло ощущение, что голы вот-вот
пойдут, и они пошли.
Победный- благодаря прессингу соперника на левом фланге (где-то в уголке
горько всхипнула парочка "болельщичков-корифеев"), а потом и Костик оказался
в своей стихии и тоже не подвёл.
Замечу ещё, что в целом уверенно и надёжно смотрелись оба центрдефа,
особенно Бальбо. У них, правда, всё же было по косяку на рыло, но- повторюсь- в целом весьма внушительно. и Евгеша слабым звеном уже не выглядел,
а Генерал вообще монстром отработал.
В общем, сегодня всё было отнюдь не так печально, как давеча в НиНо..
СораДников- с уверенной победой и хорошими голами с игры)
Зато у нас подходов было немало, некоторые из них приводили к хорошим
полумоментам, но нехватало последнего паса, что неудивительно, т.к. весной
оба штатных атакующих распасовщика Шима и Захарян всё ещё смотрятся
бледными тенями себя осенних.
Впрочем, сегодня нашлось больше людей, кто в отличие от матча в НиНо был
в ударе- Макаров, Федя, Фомин и снова классно вышедший на замену Лесовой,
на которого уже второй матч любо-дорого посмотреть.
И во втором тайме всё это сказалось.
Острота в матче потихоньку нагнеталась, крепло ощущение, что голы вот-вот
пойдут, и они пошли.
Победный- благодаря прессингу соперника на левом фланге (где-то в уголке
горько всхипнула парочка "болельщичков-корифеев"), а потом и Костик оказался
в своей стихии и тоже не подвёл.
Замечу ещё, что в целом уверенно и надёжно смотрелись оба центрдефа,
особенно Бальбо. У них, правда, всё же было по косяку на рыло, но- повторюсь- в целом весьма внушительно. и Евгеша слабым звеном уже не выглядел,
а Генерал вообще монстром отработал.
В общем, сегодня всё было отнюдь не так печально, как давеча в НиНо..
СораДников- с уверенной победой и хорошими голами с игры)