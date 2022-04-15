«Динамо» обыграло «Ахмат» и сравнялось по очкам с «Зенитом»

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15 апреля 2022, 21:25

«Динамо» одержало победу над «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 59-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Федор Смолов, а на 79-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество московского клуба.

«Динамо» идёт на 2-м месте (52 очка), «Ахмат» занимает 8-е место (32 очка).

«Динамо» имеет одинаковое количество очков с «Зенитом», однако уступает питерскому клубу по разнице забитых и пропущенных мячей и личным встречам. У «Зенита» есть матч в запасе, который «сине-бело-голубые» сыграют завтра против «Урала».