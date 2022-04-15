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«Динамо» обыграло «Ахмат» и сравнялось по очкам с «Зенитом»

15 апреля 2022, 21:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Динамо» одержало победу над «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 59-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Федор Смолов, а на 79-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество московского клуба.

«Динамо» идёт на 2-м месте (52 очка), «Ахмат» занимает 8-е место (32 очка).

«Динамо» имеет одинаковое количество очков с «Зенитом», однако уступает питерскому клубу по разнице забитых и пропущенных мячей и личным встречам. У «Зенита» есть матч в запасе, который «сине-бело-голубые» сыграют завтра против «Урала».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
16 апреля в 10:26
Наступает на пятки.
Байкал-38.
Байкал-38.
16 апреля в 09:50, ред.
Главное не оступаться теперь.
альсато
альсато
16 апреля в 05:47
Молодцы!
ОПС
ОПС
16 апреля в 03:49
Динамо с победой! Молодцы!
протон
протон
16 апреля в 00:39, ред.
Люблю смотреть игры Динамо, задорный атакующий футбол. Игроки улыбаются, атмосфера в команде на 5 баллов. И главное при Шварце прогрессируют с каждым сезоном. Молодцы бело-голубые!
В 1 тайме Ахмат смотрелся очень целостно, очень было трудно найти подходы к их воротам. Во 2 тайме стали нагнетать темп и просто их передавили. Отличный матч, отличная победа. Браво Шварц!
Смолов впереди прибавил уверенности, Евгеньев пока справляется с заменой Ордеца. Шунин надёжен, у Арсена пропал фарт, но пашет, голы придут. Макаров пижон, Лесовой отлично вошёл как и Тюкавин. В целом достойная игра, спасибо парни.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
15 апреля в 23:31
Прекрасно! Будет интересней.
95-shishani-95
95-shishani-95
15 апреля в 23:25
Мусоров с победой, а Ахмат с очередным позором!!!
санек002
санек002
15 апреля в 23:23
динамо!динамо!вперед !
stanichnik
stanichnik ответ gentlewolf (раскрыть)
15 апреля в 22:44, ред.
Доброго Здоровья, gentlewolf!
Присоединяюсь к поздравлениям динамовских болельщиков с победой над командой из Грозного, ну а гостям сегодняшнего матча не огорчаться сильно и уже в следующем туре реализовать все свои моменты в поединке с Сочи.
Наш Антон Владимирович сегодня продолжил свою сухую серию, но у Гудиева работы было в два раза больше и он тоже претендент на сейв-мат тура после удара Захаряна.
minai
minai
15 апреля в 22:31, ред.
Вот щас Зенит влетит Уралу, и зафиксирует равенство.
nikoladolgov
nikoladolgov
15 апреля в 22:28
Дело за Газпромом !
112910415
112910415
15 апреля в 22:27
хорошая победа
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
15 апреля в 22:13
Нет, не брошу, потому что, я, так не поступаю, никогда. Я не болею за Спартак в ущерб другому клубу. Я уважаю Спартак за его богатую и славную историю, но, я не опускаюсь ниже планки! Впрочем, я Вас понимаю, ведь только Зенит, в новейшей российской истории, так безжалостно расправляется со Спартаком.....
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 22:11
У Зенита игра в запасе.
Capral
Capral
15 апреля в 22:07
Вот, что значит, когда человек не знает элементарной истории клуба и удивляется Ловчеву. Ловчев, после конфликта с Бесковым в 1978, перешел в Динамо и отыграл полтора года, причем добросовестно. В 1979, играя за Динамо в товарняке, забил сб. Ирака, где Динамо победило 2:0. Играл за Динамо в КК в 1980-м, против Нанта. Неудивительно, что добрые чувства к клубу земляку- остались.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 22:00
Завтра будем отрываться...
mike60
mike60
15 апреля в 21:58
Смолов еще раз ответил скептикам на то,что он уже не тот.С Палычем не смог сойтись полностью.Такое бывает.С Николичем все хрошо было,да и в своей родной команде он погоы не портит.А в условиях изоляции такой игрок на вес золота.
баск
баск
15 апреля в 21:58
Кроме пары эпизодов, гостей в первом тайме на поле не просматривалось..
Зато у нас подходов было немало, некоторые из них приводили к хорошим
полумоментам, но нехватало последнего паса, что неудивительно, т.к. весной
оба штатных атакующих распасовщика Шима и Захарян всё ещё смотрятся
бледными тенями себя осенних.

Впрочем, сегодня нашлось больше людей, кто в отличие от матча в НиНо был
в ударе- Макаров, Федя, Фомин и снова классно вышедший на замену Лесовой,
на которого уже второй матч любо-дорого посмотреть.

И во втором тайме всё это сказалось.
Острота в матче потихоньку нагнеталась, крепло ощущение, что голы вот-вот
пойдут, и они пошли.

Победный- благодаря прессингу соперника на левом фланге (где-то в уголке
горько всхипнула парочка "болельщичков-корифеев"), а потом и Костик оказался
в своей стихии и тоже не подвёл.

Замечу ещё, что в целом уверенно и надёжно смотрелись оба центрдефа,
особенно Бальбо. У них, правда, всё же было по косяку на рыло, но- повторюсь- в целом весьма внушительно. и Евгеша слабым звеном уже не выглядел,
а Генерал вообще монстром отработал.

В общем, сегодня всё было отнюдь не так печально, как давеча в НиНо..

СораДников- с уверенной победой и хорошими голами с игры)
lotsman
lotsman
15 апреля в 21:56
Зениту надо не подкачать. Нужна победа.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
15 апреля в 21:55
Динамо с победой!Урал завтра упрется и может отобрать очки у Зенита
gentlewolf
gentlewolf
15 апреля в 21:54, ред.
И да, послушал Ловчева на ТинаТВ и обомлел.
Его пытали что ли перед эфиром продинамоские работники? :)
Спасибо нашим болельщикам сказал. Офигеть же!
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
15 апреля в 21:54
Да бросьте!
Такой принцип в футболе - повсеместный.
Гегемония Зенита в России уже многим надоела, тем более что самому Зениту она скорее вредит, чем помогает - результаты в ЛЧ тому подтверждение. А в ЛЕ даже обескровленный Бетис обыграть не могут ))
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
15 апреля в 21:51
До конца!
gentlewolf
gentlewolf
15 апреля в 21:51, ред.
Всех с победой! Макарову, считаю, надо два ассиста выписать.
Шуня - первая голевая передача:)
И коассный сейв, сейф-матч.
Позиционная атака у нас или еле видна (когда Тюкавин играет) или ее нет. Контратаки - да, хороши, потому и дома играем хуже на выезде - лучше. Надо Захаряну ыв центре играть. Может тактически и хорошо если уедет Шима. Справа есть кому в атаку бегать - Лес красава и Скопа тоже вполне себе.
Еще бы Макар немного прибавил. И нужен хороший верткий низовой центральный деф.
Ахмат кстати был очень даже неплох, учитывая потери я похвалил бы.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ David Young (раскрыть)
15 апреля в 21:47
Вперед Динамо, я верю до конца.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
15 апреля в 21:41
Знаете, что самое низкое в спорте и жизни? Враг моего врага- мой друг.
Dinamo
Dinamo
15 апреля в 21:40
Ура! Наконец-то уверенная домашняя побеДа!
Трезвый повар
Трезвый повар
15 апреля в 21:37
Поздравляю болельщиков Динамо с победой
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
15 апреля в 21:31, ред.
Вам бы уже галстучек сменить на белоголубой.... И эмблемку поменять чтоли.
David Young
David Young
15 апреля в 21:31
Поздравляю Динамо Москву с этим.
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