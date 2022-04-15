«Рейнджерс» вышел в полуфинал Лиги Европы

«Рейнджерс» обыграл «Брагу» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (3:1) и вышел в полуфинал турнира. Первый матч выиграла «Брага» (1:0).
На 2-й минуте счет открыл Джеймс Тавернье. Позднее игрок оформил дубль с пенальти на 44-й минуте. Давид Карму из Браги на 83-й минуте перевел игру в дополнительное время. Победный мяч забил Кемар Руф на 101-й минуте.
У «Браги» было два удаления: Тормена на 42-й минуте и Юри Медейруш на 105-й.
В одной из параллельных игр турнира «Барселона» вылетела от «Айнтрахта».