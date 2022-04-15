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«Рейнджерс» вышел в полуфинал Лиги Европы

15 апреля 2022, 00:35
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)3 : 1Логотип футбольный клуб БрагаБрагаЗакончился в доп. время

«Рейнджерс» обыграл «Брагу» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (3:1) и вышел в полуфинал турнира. Первый матч выиграла «Брага» (1:0).

На 2-й минуте счет открыл Джеймс Тавернье​. Позднее игрок оформил дубль с пенальти на 44-й минуте. Давид Карму из Браги на 83-й минуте перевел игру в дополнительное время. Победный мяч забил Кемар Руф на 101-й минуте.

У «Браги» было два удаления: Тормена на 42-й минуте и Юри Медейруш на 105-й.

В одной из параллельных игр турнира «Барселона» вылетела от «Айнтрахта».

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Знатог (раскрыть)
15 апреля в 11:00
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Знатог
Знатог ответ qfxb6bmx2e62 (раскрыть)
15 апреля в 10:59
Браге надо окрепнуть и тогда лучше дело пойдёт. Ну может, переименуют в "Портвейн".
Caniggia
Caniggia
15 апреля в 10:56
Достаточно неожиданно. Думал, что пройдёт Брага.
Знатог
Знатог ответ swed27 (раскрыть)
15 апреля в 10:48
Шотландские клубы выигрывали еврокубки, тот же Рейнджерс.
ОПС
ОПС
15 апреля в 08:22
Вот ведь получилось.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 08:13
Это круто, очень круто.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 07:56
Это шаг вверх для шотландцев...
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 07:41
Шотландцам помогло чудо и судейство.
swed27
swed27
15 апреля в 05:57
Величайшее достижение шотландского футбола
qfxb6bmx2e62
qfxb6bmx2e62
15 апреля в 03:18
В равных составах Бражка бы прошла
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 02:43
Ждем полуфиналов. Некоторые полуфиналисты сегодня удивили.
протон
протон
15 апреля в 01:45
Победа Вест Хэма или Айнтрахта на турнире выглядит интересным вариантом для ЛЧ следующего сезона
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 апреля в 00:37
Ну молодцы!
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