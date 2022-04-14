«Рома» разгромила «Будё-Глимт» и вышла в полуфинал Лиги конференций

«Рома» дома разгромила «Будё-Глимт» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций — 4:0.
В составе гостей отличились Тэмми Абрахам (5) и Николо Дзаньоло (23, 29, 49).
В первом матче «Рома» уступила со счетом 1:2. В полуфинале «Рома» сыграет с «Лестером».
Больше всех я был рад за Дзаньоло! Парень два раза кресты порвал и были опасения,что он не вернётся уже на свой уровень. Но сегодня он просто был неудержим!
Николо сегодня отжигал, да) После сидения на лавке, Дзоньоло выходит зверюгой в следующем матче) Уже не в первый раз замечаю. Просто сегодня он был очень точной зверюгой, всё попал)
Больше всех я был рад за Дзаньоло! Парень два раза кресты порвал и были опасения,что он не вернётся уже на свой уровень. Но сегодня он просто был неудержим!
Николо сегодня отжигал, да) После сидения на лавке, Дзоньоло выходит зверюгой в следующем матче) Уже не в первый раз замечаю. Просто сегодня он был очень точной зверюгой, всё попал)
Привет .
Привет .
Ожидал такого результата, после фокусов Мауриньо с тренером норвежцев.
Ожидал такого результата, после фокусов Мауриньо с тренером норвежцев.