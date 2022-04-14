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«Рома» разгромила «Будё-Глимт» и вышла в полуфинал Лиги конференций

14 апреля 2022, 23:52
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)4 : 0Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-ГлимтМатч завершен

«Рома» дома разгромила «Будё-Глимт» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций — 4:0.

В составе гостей отличились Тэмми Абрахам (5) и Николо Дзаньоло (23, 29, 49).

В первом матче «Рома» уступила со счетом 1:2. В полуфинале «Рома» сыграет с «Лестером».

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Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответ h8you (раскрыть)
15 апреля в 13:38
Хорошо, что ответа на Олимпико будет. Дома Рома может вынести кого угодно, к тому же Лестер с трудом прошел ПСВ, так что, как по мне, шансы равны
VeniaminS
VeniaminS
15 апреля в 10:34
Рому с победой!!!
h8you
h8you
15 апреля в 08:33
с лестером шансов не много
stanichnik
stanichnik
15 апреля в 07:01
Случилось то, что должно было случиться, но все равно норвежцы молодцы.
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 06:29
Сегодня увидели кто сильнее.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 05:57
Разозлили Жозика и получили по ушам.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 апреля в 05:41
Привет. И даже гол не забили
Байкал-38.
Байкал-38.
15 апреля в 05:11
типа отомстили.
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 02:14, ред.
Будя тебе Будё !!!)
протон
протон
15 апреля в 01:21
Ну и где все те кто поливал Моуриньо и команду. В решающем матче на Олимпико мы все видим кто реально сильнее! Дзаньоло вооьще в стиле Тотти черпаком решил эпизод.
Больше всех я был рад за Дзаньоло! Парень два раза кресты порвал и были опасения,что он не вернётся уже на свой уровень. Но сегодня он просто был неудержим!
Николо сегодня отжигал, да) После сидения на лавке, Дзоньоло выходит зверюгой в следующем матче) Уже не в первый раз замечаю. Просто сегодня он был очень точной зверюгой, всё попал)
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 00:34, ред.
Эх , зря Элдор рванул в Рому из Дженоа. Осел парень плотно на лавке. Не всегда переход в более статусную команду повышает и твой статус. Примеров достаточно: Элдор, Миранчук, Кокорин, Влашич, Промес.....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
15 апреля в 00:23
Прищучили выскочку .
Привет .
sv_1969
sv_1969
15 апреля в 00:03
Не вывез Хайкин! Что-то скажет Палыч))
azkan
azkan
15 апреля в 00:02
С заслуженной разгромной победой Рому!
Ожидал такого результата, после фокусов Мауриньо с тренером норвежцев.
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 00:00
Кончилась сказка
beefs
beefs
14 апреля в 23:54
Наконец то Рома воспряла...
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